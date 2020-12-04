Два месяца до войны: Украина устроит "Карабах" в Донбассе

Военные Украины планируют одержать победу в Донбассе при помощи турецких Bayraktar и американских Javelin. Вся операция, по их планам, уложится в три дня.

Об этом рассказал генерал-майор Юрий Владимиров. По его словам, именно столько времени понадобится ВСУ для подготовки техники, МТО, доукомплектования личного состава перед наступлением.

Генерал-майор отметил, что результаты конфликта в Нагорном Карабахе наводят на размышления, что у Украины есть шансы вернуть и Донбасс, и Крым.

Поэтому если власти ранее ставили на санкции, максимальное привлечение ресурсов НАТО и усиление армии, то теперь в верхах все чаще звучит идея "блицкрига".

Соответственно, украинский генштаб готов сделать ставку на турецкие и израильские беспилотные ударные дроны для решения своих тактических и стратегических задач. Например, Киев рассчитывает при помощи беспилотников разгромить заранее разведанные и вскрытые позиции ПВО, систем залпового огня и тяжелой артиллерии ЛДНР.

После чего войска Украины якобы прорвут оборону республик и выйдут к границе с Россией. Так крупные города Донбасса, по планам Киева, будут отрезаны от РФ и планомерно зачищены. На все это отводится три-четыре дня — чтобы "Москва не успела вмешаться".

Владимиров отмечает, что это не новость, такие планы имели место в генштабе еще четыре года назад. Только реализовать их можно лишь при ряде условий. Например, если ВС ЛДНР будут наблюдать за наступлением со стороны и не вспомнят о том, что у них есть ПВО, разведка и средства РЭБ.

Москва, даже если и "растеряется", то уж про тот факт, что части и подразделения Южного ВО стоят в непосредственной близости от театра военных действий, точно не забудет.

Но Киев явно настроен воинственно. В непосредственной близости от границы с Донбассом значительно активизировался процесс сосредоточения тяжёлой техники, артиллерии, систем залпового огня, боеприпасов, медикаментов в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе.

При этом на полигонах в Херсонской, Одесской и Львовской областях инструкторы НАТО торопливо обучают военнослужащих ВСУ боям в условиях плотной городской застройки и зачистке многоквартирных домов.

Владимиров отметил, что у Украины есть в наличии восемь "Байрактаров" и более 300 ракет к ним. Конечно, этого мало, требуется как минимум в пять раз больше. Но страна ожидает новые поставки БПЛА турецкого производства Bayraktar TB-2. А после этого решение останется за Киевом.

Не исключено, что если исполнение Минских соглашений окончательно себя исчерпает, а экономика провалится без надежды на подъем, то Киев будет пытаться решить проблемы одним махом.

После этого прогнозисты считают удачным исходом операции на востоке страны перспективы повторения сценария в Крыму. Хотя и так понятно, что Кремль не допустит геноцида населения ЛДНР, среди которого, кстати, уже около 250 тысяч граждан РФ.

А широко разрекламированные "Байрактары" как беспилотники эффективны против разрозненной и устаревшей системы ПВО, которой обладали защитники Арцаха. В той же Сирии армейские подразделения САР вполне успешно сбивали ударные дроны турок, после чего они перестали подниматься в воздух.