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Автор Любовь Степушова

Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального

Силовые структуры » ФСБ

Западные разведки фабрикуют разные версии о покушении на Навального, которые опасны тем, что основаны на достоверных данных. Почему до сих пор у Москвы нет своей доказательной версии?

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Два года пытались убить и так и не убили

Западные СМИ широко транслируют расследование группы Bellingcat об "отравлении" Алексея Навального. Сам оппозиционер на своём сайте публикует фото сотрудников ФСБ, которые с 2017 года следили за ним по всей России, чтобы в конце концов отравить.

На основании открытых данных или продаваемых на рынке "баз" о перелётах и телефонных звонках делается вывод, что установленные сотрудники ФСБ всё время летали вместе с Навальным, в том числе тем рейсом, на котором он почувствовал себя плохо. И это не просто "наружка", "у них либо медицинское, либо химическое образование и специализация".

Далее прослеживается связь одного из этих людей с институтами, якобы секретно занимающимися химическим оружием.

"Мы видим, что врачи из ФСБ, получающие "Новичок" в секретном институте, используя служебные паспорта прикрытия, дважды ездили со мной. И в двух местах происходили отравления", — делает вывод Навальный.

Какой вывод делает Запад?

Материалом даётся посыл о том, что сотрудники ФСБ — это кровожадные убийцы, предатели (продают свои базы), а руководит ими президент России, которая при нём есть не что иное как "банановая республика", опасная для мира. Посыл этот рассчитан на "мировую общественность", и ему внимают и верят не только на Западе, но и на Востоке.

"Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведёт операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", — пишет Навальный.

Почему же до сих пор у Москвы нет своей чёткой и доказательной версии случившегося? Почему мы опять проигрываем в информационной войне? Владимир Путин как-то сказал, что пусть они (Запад) накладывают свои санкции быстрее, а если что, то они сгорят в аду, а мы прямиком в рай. Но не слишком ли просто? Может быть, как говорил в известном фильме известный красноармеец, лучше немного "помучаться"? Ради грядущих поколений?

Предатели в России есть на любом уровне

Как сказал "Правде.Ру" подполковник ФСБ в отставке, президент Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов, позиция нашего руководства — не расследовать это происшествие, потому что убийства не было по факту.

Эксперт с сожалением констатировал, что информацию, на основании которой проведено расследование Bellingcat, действительно можно добыть с помощью открытых источников и закрытых баз, которыми "у нас торгуют, как говорят, на Митинском рынке, хотя это не на Митинском рынке".

"Секретные базы передвижения машин, передвижения телефона с человеком, к сожалению, всё это у нас в России можно купить, причём сегодня, не отходя от компьютера", — сказал "Правде.Ру" Алексей Филатов. Он уверен, что данные, которые указаны в конкретном деле, куплены за миллионы долларов.

"И как бы мы не боролись, к сожалению, на всех уровнях есть люди, которые готовы торговать секретами. К сожалению, вопрос только цены. Есть редкие случаи, когда люди не продаются, понимая, что они торгуют, в том числе, смертью", — сказал эксперт.

Нужна политическая воля первого лица

Алексей Филатов полагает, что для появления российской версии происшествия с Навальным нужна политическая воля.

"Я думаю, была бы политическая воля, мы могли бы найти какие-то свои версии, свои доказательства, в том числе, назвать людей, виновных в этом происшествии", — отметил экс-сотрудник "Альфы".

Отметим, что самое слабое место расследования Ballingcat — это привязка наружного наблюдения за Навальным к якобы производителям "Новичка" через длинную цепочку лиц, со стартом от покушения на Скрипаля. Также серьёзность подготовки к "убийству" не cоответствует конечному неудачному результату (почему не учтён опыт "отравления" Скрипаля?) и желанию Навального вернуться в Россию. Также Навальный в интервью радиостанции "Эхо Москвы" признался, что ничего не знает о "двойном покушении" на него, о котором сообщила британская Times. То есть у немцев есть другая версия, что доказывает сомнительность обеих.

Сегодня это дело чести ФСБ и Кремля: надо назвать тех, кому действительно нужно было разыграть этот цирк и доказать это. Заказчикам помогали люди в окружении Навального, и они тоже оставляли следы.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Михайлов
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