Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: новое оружие определяет возможности армии

Силовые структуры

О ситуации в Российской армии, достоинствах политики Л. И. Брежнева, а также о том, чем отличаются российские генералы от американских, рассказал главному редактору "Правды.Ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Итоги года для армии

— Игорь, каким был этот сложный год для российской армии, какие вопросы обсуждались на итоговой коллегии Министерства обороны, какие ставились задачи?

— Год был действительно непростой, потому что COVID затронул всех.

  • Министерство обороны России, во-первых, разрабатывало вакцину.
  • Во-вторых, по поручению президента занималось строительством быстровозводимых многофункциональных медицинских центров, чтобы обеспечить необходимую резервную коечную емкость для больных с тяжелыми формами COVID в российских регионах.
  • Но главное — это поддержание боеготовности армии и флота, чтобы не дать возможность никому попробовать проверить нас на прочность.

Сегодня в области обычных вооружений у нас 70% военной техники в армии и на флоте — это новые образцы. Речь идет как о новых, так и о модернизированных образцах, которые по своим характеристикам подтягиваются под оружие поколения 4++ и даже, может быть, 5-го поколения. А в области стратегических ядерных сил Шойгу назвал 86% — это доля новых образцов оружия.

Именно новое оружие определяет возможности армии.

Внешнеполитический фон продолжает ухудшаться, к сожалению. Проявляется это в санкционном давлении на Россию, в усилении деятельности иностранных самолетов и кораблей, которые ведут разведку против нашей страны. Идет рост количества учений НАТО вдоль наших границ. В странах Балтии американский, британский спецназ фактически создали себе базы постоянной дислокации. Последние несколько крупных военно-политических прощупываний, прямых провокаций против России были совершены:

  • попытки нарушения российской морской государственной границы на Дальнем Востоке американским боевым кораблем;
  • американскими стратегическими бомбардировщиками B-52 в воздушном пространстве Украины было имитировано нанесение ядерных ударов по югу России, Крыму;
  • в Арктике повышенная активность;
  • постоянно заходят в Черное море военные корабли стран НАТО;
  • науськивание Украины против России.

Мы сегодня не верим в войну против России. Она вполне вероятна хотя бы из-за того, что после размещения американских систем ракетного оружия средней дальности в Европе подлетное время до цели на территории России сокращается от 3 до 5 минут. Поэтому риски неправильной интерпретации действий друг друга крайне возрастают. Тем более американцы выходят из договора по открытому небу. Из договора по ракетам средней и меньшей дальности США уже вышли.

Поэтому такая последовательность событий, к сожалению, обостряет риск не Третьей мировой войны, хотя и ее нельзя исключать, но непрогнозируемого ухудшения военно-политической ситуации, когда одна ошибка может спровоцировать полномасштабные боевые действия между НАТО и Россией.

Здравый смысл против войны

— На прошлой неделе американцы сообщили: у них ошибочная поступила информация о ракетной атаке со стороны России. Компьютерный фактор тоже значителен. Поэтому будущее получается очень опасное.

— Действительно, сбои в компьютерных системах были и у нас, и у американцев. Что такое система ПРО Москвы? Она называется система противоракетной обороны и Центрального промышленного района. Там скорости атакующих целей — это боевые части межконтинентальных баллистических ракет. Скорость — более 7 км в секунду. И огромные скорости противоракет. Участие человека минимально, поскольку компьютер рассчитывает сценарий отражения ракетного нападения и в автоматическом режиме санкционирует дальнейшую боевую работу. Поэтому для человека остается только функция подтвердить начало того, что компьютер автоматически будет работать. То же самое и американская система ПРО.

Сегодня действует горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном, между президентами — это хорошо. Но полет боеголовки с момента старта межконтинентальной баллистической ракеты до поражения цели составляет 25-30 минут. За это время можно созвониться, проверить данные. Но когда вместо 30 минут подлетное время будет 5 минут, или в странах Балтии разместят американцы свои ракеты средней дальности — до Санкт-Петербурга там несколько минут. В этом варианте уже не остается проверочных механизмов.

Мы пытаемся, обращаясь к здравому смыслу европейцев, сказать: ребята, не размещайте у себя на территории американские ракеты средней дальности, проявите элементарную ответственность, мы тоже не будем размещать, даже когда договор прекратил действие. А как риски минимизировать, когда генсек НАТО буквально трубит о военной угрозе, идут учения?

Мы вынуждены отвечать. Но у нас генералы не милитаристы. Если американские, натовские генералы выступают с угрозами в адрес России, то у нас сдержанная риторика.

Нам не нужна война по определению. К сожалению, на Западе мы не видим стремления к диалогу.

Нам все сегодня угрожают, даже министр обороны Германии. Хотя это страна, которую мы разгромили во Второй мировой войне, она капитулировала.

Дело в том, что выросло поколение политиков, которые не помнят страха ядерной войны. Смеялись мы над Брежневым, а зря. Потому что Леонид Ильич, как сегодня выясняется, был очень ответственным, эффективным руководителем. Да, с 1979 года у него уже и речь стала невнятной, он перенес ряд тяжелых операций, ему надо было уходить. Но первоначальный этап деятельности Брежнева был очень эффективным. Мы вышли на то, что называлось "разрядка". Мы подписали ряд договоров о разоружении с США, восстановили нормальные отношения с ФРГ, Хельсинкский заключительный акт.

В результате распада Советского Союза мы потеряли стратегическое предполье, которым был для нас Варшавский договор.

Страны Варшавского договора, затем республики Прибалтики стали частью НАТО. То есть мы катастрофически ухудшили свою ситуацию с точки зрения внешних угроз. И сегодня Польша, страны Балтии открыто зовут к себе американцев с их базами, ядерным оружием, считая, что это будет гарантией их безопасности. Но это глупо.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы сша нато россия вооружение армия россии игорь коротченко
Новости
МЧС, Росгвардию и ФСИН могут подключить к военной ипотеке
Гинер назвал две задачи для Гончаренко
На Украине назвали российскую вакцину "гибридным оружием"
Джордж Мартин назвал сериал, который его впечатлил
С 1 января всем россиянам повысят зарплату
Михаил Ефремов стал швеёй-мотористом в тюрьме
Отношение к жизни назвали ещё одним ключом к долголетию
Поклонская высказалась о задержании отца Сергия
Диего Коста в третий раз ушёл из "Атлетико"
Эксперт: отец Сергий может получить реальный срок
Последние материалы
Игорь Коротченко: новое оружие определяет возможности армии
Михаил Ефремов стал швеёй-мотористом в тюрьме
Отношение к жизни назвали ещё одним ключом к долголетию
Поклонская высказалась о задержании отца Сергия
Диего Коста в третий раз ушёл из "Атлетико"
Эксперт: отец Сергий может получить реальный срок
Английский футбол косит коронавирус
В Тюмени откроется первый каршеринг
Генетик обнаружил у снежного человека ДНК белого медведя
Президент IIHF Фазель назначил встречу Лукашенко
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Миграционная политика России при пандемии
На нефтяной игле весь мир вертится
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой
Как украсить дом, чтобы встретить наступающий год во всеоружии
США — страна третьего мира
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Участница телешоу судится с ведущим Александром Гордоном
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников