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Автор Любовь Степушова

СНВ-3: серьёзная дипломатия в США закончилась

Силовые структуры » Министерство обороны

Вашингтон с большой долей вероятности продлит СНВ-3, но положительные эмоции неуместны. Внешняя политика США стала крайне непредсказуемой, в ней отсутствует преемственность, считает эксперт Владимир Батюк.

СНВ-3: серьёзная дипломатия в США закончилась

США будут стремиться продлить ДСНВ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 21 января, что США намерены стремиться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ, СНВ-3) на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением без особых процедур.

СНВ-3 ограничивает количество развёрнутых ядерных вооружений на уровне 1550 единиц у России и США и истекает 5 февраля, если обе стороны не согласятся продлить договор.

"Это продление имеет ещё больший смысл, когда отношения с Россией такие враждебные, как сейчас", — сказала Псаки. "Договор об СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий российские ядерные силы, и якорь стратегической стабильности между нашими двумя странами", — добавила она.

При этом Псаки затруднилась уточнить, сообщили ли уже США России о своём предложении.

О том, что Джо Байден собирается продлить СНВ-3, сообщила 21 января газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных американских официальных лиц. В своих предвыборных выступлениях Байден сам об этом говорил.

Одобрение Пентагона

В четверг, 21 января, глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби одобрил это намерение.

"Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности", — говорится в заявлении Кирби на сайте Пентагона.

Он отметил, что если США не продлят договор оперативно, то это "ослабит понимание состояния российских межконтинентальных ядерных сил", а продление даёт необходимую США и России возможность "изучить новые подлежащие верификации договорённости, которые могут ещё больше снизить риски для американцев", — сказал Кирби.

Почему Трамп не хотел продления СНВ-3

Россия впервые предложила продлить договор без предварительных условий в начале 2020 года. Но администрация Дональда Трампа захотела выработать новое соглашение с привлечением Китая, включив в него тактическое ядерное оружие, не рассматриваемое в СНВ-3.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, предыдущая администрация в данном вопросе ориентировалась на позицию крайних "ястребов", так называемых неоконсерваторов, с точки зрения которых, процесс контроля над вооружением — пережиток холодной войны.

"Он только лишь ограничивает свободу рук Соединённых Штатов Америки, мешает им проводить свою внешнюю оборонную политику", — уточнил эксперт.

Отсюда, по его словам, и выход администрации Трампа из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), требования к Москве отказаться от новейших российских стратегических систем, таких как "Буревестник" и "Посейдон", и заморозить не только стратегические, но и тактические российские ядерные арсеналы. А также добиться включения в будущий переформатированный договор ещё и Китайскую Народную Республику, заметил эксперт.

"Эти требования были абсолютно невыполнимы. Москва их, естественно, отвергла", — добавил он.

Возвращение к серьёзной дипломатии?

"Предложение президента Байдена сигнализирует о долгожданном возвращении к серьёзной дипломатии, которая обеспечивает путь к более безопасному и надёжному будущему для всех", — сказал исполнительный директор Global Zero, ведущей группы по разоружению, Дерек Джонсон.

"Если вы не оборонный подрядчик, это хорошие новости для всех", — цитирует Джонсона Politico.

По словам Владимира Батюка, у администрации Байдена "несколько другие" подходы к этому договору "хотя бы потому, что он был разработан и подписан при администрации Барака Обамы и сам Байден внёс определенный вклад в выработку этого договора".

По мнению американиста, главная проблема в том, что во внешней политике США не наблюдается преемственности. Трамп отменял всё наследие Обамы, а сейчас Байден отменяет наследие Трампа и не только по проблемам разоружения, а и по защите окружающей среды, работе в ВОЗ.

"До таких крайностей ситуация не доходила в Америке, когда там было прочное стабильное центристское большинство в обеих ведущих политических партиях. Были умеренные республиканцы и умеренные демократы, которые всегда находили между собой общий язык. А сейчас у республиканцев доминируют крайние течения: трамписты, движение чаепития. У демократов всё больший тон задают всякие "антифа", BLM и так далее. И между ними бездонная пропасть и договариваться им не о чем. Поэтому внешняя политика США становится крайне непредсказуемой", — сказал "Правде.Ру" Владимир Батюк.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы снв-3 джен псаки джон кирби джозеф байден владимир батюк
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