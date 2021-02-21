Кольт не изобретал многое, что ему приписали

С ранних лет многие из нас слышали выражение, если не в оригинале: God created men, Colonel Colt made them equal, то уж, во всяком случае, в переводе: "Господь Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными".

В действительности знаменитый оружейник Сэмюэл Кольт (Samuel Colt) не создавал многие из самых знаковых видов огнестрельного оружия, носящих его имя.

В жизни сплошь и рядом случаются подобные курьезы: Америку открыл Колумб, а не Америго Веспуччи, популяризатором орудия казни был вовсе не Жозеф Игнас Гильотен, а усовершенствовавший гильотину Антуан Луи, изобретателем телефона является Антонио Меуччи, но совсем не пронырливый Белл, который умудрился первым получить патент на эту новинку.

Годы невезения

Кольт был оружейником, промышленником и, прежде всего, проницательным бизнесменом, но этому конструктору оружия потребовалось немало усилий, чтобы найти свой путь и разработать изделие, а затем убедить окружающих, что они действительно нуждаются в нем.

Кольт не изобрел револьвер, скорее усовершенствовал уже существующие конструкции, а затем выбросил его на рынок. Появившийся в 1836 году 5-зарядный Кольт Патерсон (Colt Paterson) стал первым в истории работоспособным револьвером с капсюльным воспламенением. Однако не обошлось и без существенных недостатков. Перезарядка происходила медленно и была сложнее по сравнению с однозарядным огнестрельным оружием той эпохи. Оружие сочли ненадежным, и оружейная фирма прогорела.

Имя обанкротившегося бизнесмена могло не остаться на скрижалях истории, если бы капитан Джек Хейс (Jack Hays) не вооружил подчиненную ему роту техасских рейнджеров в дополнение ко всей амуниции еще и револьверами "Патерсон", что позволило им одержать победу в битве с команчами на техасском перевале Бандера (Battle of Bandera Pass).

Под большим вопросом, насколько спасло бледнолицых это оружие, но командир и его подчиненные создали такую рекламу револьверу "Патерсон", что продажи поползли вверх. Тем временем Кольт продолжал совершенствовать свое детище.

Ушлый предприниматель

Colt Walker стал первым револьвером, когда-либо приобретенным для сухопутных войск США. Шестизарядный кольт был опробован в ходе войны США с Мексикой. Револьвер стал культовым даже для голливудских вестернов. Киногерои Клинта Иствуда палят с Walker, давая понять, что на экране техасский рейнджер.

Ключ к успеху компании Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, которую Кольт основал в 1855 году, — использование рекламы с участием артистов, поддержка со стороны знаменитостей и корпоративные подарки потенциально влиятельным покупателям. Кольт был пионером рекламного бизнеса и продакт-плейсмента (скрытой рекламы).

Легендарный револьвер Дикого Запада Colt Single Action Army (SAA), в обиходе известный как Peacemaker — "Миротворец", использовали "ковбои и разбойники". Немаловажная деталь: к моменту производства "оружия, которое покорило Запад", Сэмюэл Кольт уже более десяти лет мирно покоился на кладбище Cedar Hill в Хартфорде, штат Коннектикут.

47-летний Сэмюэл Кольт предстал перед Создателем в 1862 году, оставшись одним из величайших оружейников в истории человечества. Основанная им компания продолжила техническую революцию.

История продолжается

Colt Manufacturing наняла конструктора ручного огнестрельного оружия Джона Браунинга (John Browning) для создания станкового пулемета с воздушным охлаждением. Colt Browning M1895 стал первым пулеметом, принятым на вооружение американской армии в 1895 году. Российская империя закупала эти пулеметы в Первую мировую войну.

Разработанный Браунингом самозарядный пистолет Colt M1911 находился в кобуре офицерского и сержантского состава армии США, а также сотрудников правоохранительных органов как в Штатах, так и в других странах мира.

Во время холодной войны компания Colt Manufacturing Company, продолжая свое сотрудничество с Пентагоном, занималась производством и разработкой более совершенных систем популярного в годы Второй мировой войны револьвера Colt Commando и 6,8 мм карабина M4 Carbine.