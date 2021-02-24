Лично знавший Ли Харви Освальда генерал КГБ Николай Леонов рассказал, что стоит за версией о том, что Джона Кеннеди американец якобы убил по приказу Никиты Хрущёва.
Газета New York Post в статье от 22 февраля кратко пересказывает содержание книги "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой" под авторством Джеймса Вулси — экс-директора ЦРУ с 1993 по 1995 год, и Иона Михая Пачепы — генерал-лейтенанта и бывшего и. о. "Сигуранцы" Социалистической Республики Румынии, умершего, как отмечает газета, от COVID в начале февраля.
Авторы утверждают, что Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, которому Никита Хрущёв лично дал указание убить президента США. Но КГБ переубедил Хрущева, опасаясь ядерной войны с США, и Освальду отозвали приказ. Однако он, "питая слепую любовь к СССР", реализовал первоначальный замысел.
Все доказательства этой версии содержатся, согласно авторам, в 26-томном отчете Комиссии Уоррена (расследовавшей убийство), но большая их часть "зашифрована", "поэтому до сих пор никто не понимал их значения".
По словам Вулси и Пачепы, Освальд был завербован КГБ в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. Именно он передал данные, которые "позволили" СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, а "в 1962 году ему было поручено, возможно, самим Никитой Хрущёвым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди".
"Ему (Освальду) подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года", однако в 1963 году "КГБ и руководство [страны] осознали, что безумные идеи Хрущева создают (СССР) ужасную репутацию", "и ещё один неверный шаг вспыльчивого Хрущева, и может быть ядерная война ".
Авторы, "расшифровав" данные комиссии Уоррена, пришли к выводу, что Освальд, тайно встречался в Мехико с "советским оперативным сотрудником", "товарищем Костиковым", который "принадлежал к Управлению по расследованию убийств за границей ПГУ ".
Поэтому задание было отозвано, но Освальд, "был слишком им увлечен и хотел довести дело до конца".
По сути, все "доказательства" новой версии сводятся к письмам Освальда.
В одном из них от 1 июля 1963 года Освальд попросил советское посольство года выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей, что, по мнению Вудси и Пачепы, говорит о подготовке бегства после покушения. Другое письмо, датированное 9 ноября того же года — всего за две недели до убийства Кеннеди — было написано после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико. В нём он ссылается на встречу с "товарищем Костиковым", которого авторы называют "Валерием Костиковым, идентифицированным офицером 13 отдела ПГУ".
В комментарии для "Правды.Ру", генерал-лейтенант КГБ в отставке, экс-заместитель руководителя внешней разведки КГБ СССР, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов, назвал выводы Вулса и Пачепы "чушью".
Николай Леонов подтвердил визит Освальда в советское посольство в Мексике "за месяц до покушения на Кеннеди" и личную свою с ним беседу, в которой американец, действительно, просил в СССР политического убежища. Но подтекст этих действий был совсем не тот, какой ему приписывают американские "исследователи".
"Освальд в личном разговоре со мной откровенно признался, что никаких личных претензий или неприязни к президенту США у него не было и нет, поэтому никаких политических интересов в том, чтобы совершить покушение на Кеннеди, у Освальда абсолютно не было", — сказал чекист.
Однако, по словам бывшего разведчика, Освальда "явно тяготило" постоянное наблюдение и обыски номера в гостинице, осуществляемые "неизвестными людьми, которые преследуют его с территории Соединенных Штатов". Поэтому он вынужден был ходить с револьвером и был готов по отношению к этим людям принять меры самообороны.
"Мне лично пришлось приложить немало усилий, чтобы отговорить его от подобных террористических вещей, успокоить его и выпроводить с территории советского посольства. Потому что он явно производил впечатление человека психически неуравновешенного. А цель его прихода в наше посольство и встреча, в данном случае, со мной (я тогда был третьим секретарем в посольстве) была вызвана только одним его желанием — уехать в Советский Союз обратно, причем в самом коротком варианте действий", — сказал Николай Леонов.
По его словам, это было вызвано страхом за жизнь. Но поскольку процедура возвращения в Советский Союз Освальду показалось очень сложной — надо было написать заявление в Президиум Верховного Совета, он "немножечко, разволновался и сказал, что мы бюрократы, и он будет искать другой вариант, куда бы уехать в другую страну".
Эксперт убеждён, что Кеннеди убили люди, "которые отомстили президенту за то, что он проявил мягкость по отношению к Кубе в период ракетного кризиса и не согласился на удар по Гаване".
Эту же идею Николаю Леонову подтвердил Роберт Стрэйндж Макнамара (министр обороны при Кеннеди), с которым Николай Леонов встречался на Кубе в 2004 году в рамках конференция по итогам ракетного кризиса.
"Макнамара четко нам сказал, что в окружении Кеннеди было 70% людей, которые требовали от него нанесения удара по Кубе, и только он — Макнамара, и еще около 30% сотрудников Белого дома категорически выступали против нанесение такого удара, понимая, что это могло стать началом ракетно-ядерной войны", — сказал Николай Леонов.
"Макнамара сказал президенту, что никто не может гарантировать, что ни одна атомная советская бомба не упадет на территорию США в случае начала войны. И тогда Кеннеди сказал: "Я не буду быть первым президентом Соединенных Штатов, который позволит начать ядерную войну с удара по территории США". Поэтому, ну что на этого несчастного Освальда Ли вешать убийство? Больной человек был ", — отметил эксперт.
Что же касается Никиты Хрущёва, с которым Николай Леонов работал в качестве переводчика с испанского, то ни у него, ни у советского руководства в целом "даже в мыслях не было заниматься террором на таком уровне".
"Это абсолютная чушь, которую сейчас опять придумывают, потому что всех собак вешают обязательно на Россию. Ищут любой сучок: либо повесить старые грехи, либо придуманные. Страх, который они получили от Советского Союза, до сих пор не дает им жить. Так что, могу пожелать американским авторам: прекращайте сочинять. Это все сплетни, придуманные в интересах холодной войны, её продолжения и углубления", — отметил Николай Леонов.
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