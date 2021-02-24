Новая версия об убийстве Кеннеди. Рассказывает "товарищ Костиков"

Лично знавший Ли Харви Освальда генерал КГБ Николай Леонов рассказал, что стоит за версией о том, что Джона Кеннеди американец якобы убил по приказу Никиты Хрущёва.

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Два "гения" расшифровали отчёт комиссии Уоррена

Газета New York Post в статье от 22 февраля кратко пересказывает содержание книги "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой" под авторством Джеймса Вулси — экс-директора ЦРУ с 1993 по 1995 год, и Иона Михая Пачепы — генерал-лейтенанта и бывшего и. о. "Сигуранцы" Социалистической Республики Румынии, умершего, как отмечает газета, от COVID в начале февраля.

Авторы утверждают, что Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, которому Никита Хрущёв лично дал указание убить президента США. Но КГБ переубедил Хрущева, опасаясь ядерной войны с США, и Освальду отозвали приказ. Однако он, "питая слепую любовь к СССР", реализовал первоначальный замысел.

Все доказательства этой версии содержатся, согласно авторам, в 26-томном отчете Комиссии Уоррена (расследовавшей убийство), но большая их часть "зашифрована", "поэтому до сих пор никто не понимал их значения".

По словам Вулси и Пачепы, Освальд был завербован КГБ в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. Именно он передал данные, которые "позволили" СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, а "в 1962 году ему было поручено, возможно, самим Никитой Хрущёвым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди".

"Ему (Освальду) подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года", однако в 1963 году "КГБ и руководство [страны] осознали, что безумные идеи Хрущева создают (СССР) ужасную репутацию", "и ещё один неверный шаг вспыльчивого Хрущева, и может быть ядерная война ".

"Какие ваши доказательства?"

Авторы, "расшифровав" данные комиссии Уоррена, пришли к выводу, что Освальд, тайно встречался в Мехико с "советским оперативным сотрудником", "товарищем Костиковым", который "принадлежал к Управлению по расследованию убийств за границей ПГУ ".

Поэтому задание было отозвано, но Освальд, "был слишком им увлечен и хотел довести дело до конца".

По сути, все "доказательства" новой версии сводятся к письмам Освальда.

В одном из них от 1 июля 1963 года Освальд попросил советское посольство года выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей, что, по мнению Вудси и Пачепы, говорит о подготовке бегства после покушения. Другое письмо, датированное 9 ноября того же года — всего за две недели до убийства Кеннеди — было написано после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико. В нём он ссылается на встречу с "товарищем Костиковым", которого авторы называют "Валерием Костиковым, идентифицированным офицером 13 отдела ПГУ".

"Товарищ Костиков" рассказывает

В комментарии для "Правды.Ру", генерал-лейтенант КГБ в отставке, экс-заместитель руководителя внешней разведки КГБ СССР, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов, назвал выводы Вулса и Пачепы "чушью".

Николай Леонов подтвердил визит Освальда в советское посольство в Мексике "за месяц до покушения на Кеннеди" и личную свою с ним беседу, в которой американец, действительно, просил в СССР политического убежища. Но подтекст этих действий был совсем не тот, какой ему приписывают американские "исследователи".

"Освальд в личном разговоре со мной откровенно признался, что никаких личных претензий или неприязни к президенту США у него не было и нет, поэтому никаких политических интересов в том, чтобы совершить покушение на Кеннеди, у Освальда абсолютно не было", — сказал чекист.

Однако, по словам бывшего разведчика, Освальда "явно тяготило" постоянное наблюдение и обыски номера в гостинице, осуществляемые "неизвестными людьми, которые преследуют его с территории Соединенных Штатов". Поэтому он вынужден был ходить с револьвером и был готов по отношению к этим людям принять меры самообороны.

"Мне лично пришлось приложить немало усилий, чтобы отговорить его от подобных террористических вещей, успокоить его и выпроводить с территории советского посольства. Потому что он явно производил впечатление человека психически неуравновешенного. А цель его прихода в наше посольство и встреча, в данном случае, со мной (я тогда был третьим секретарем в посольстве) была вызвана только одним его желанием — уехать в Советский Союз обратно, причем в самом коротком варианте действий", — сказал Николай Леонов.

По его словам, это было вызвано страхом за жизнь. Но поскольку процедура возвращения в Советский Союз Освальду показалось очень сложной — надо было написать заявление в Президиум Верховного Совета, он "немножечко, разволновался и сказал, что мы бюрократы, и он будет искать другой вариант, куда бы уехать в другую страну".

Кеннеди убили за мягкотелость местные "ястребы"

Эксперт убеждён, что Кеннеди убили люди, "которые отомстили президенту за то, что он проявил мягкость по отношению к Кубе в период ракетного кризиса и не согласился на удар по Гаване".

Эту же идею Николаю Леонову подтвердил Роберт Стрэйндж Макнамара (министр обороны при Кеннеди), с которым Николай Леонов встречался на Кубе в 2004 году в рамках конференция по итогам ракетного кризиса.

"Макнамара четко нам сказал, что в окружении Кеннеди было 70% людей, которые требовали от него нанесения удара по Кубе, и только он — Макнамара, и еще около 30% сотрудников Белого дома категорически выступали против нанесение такого удара, понимая, что это могло стать началом ракетно-ядерной войны", — сказал Николай Леонов.

"Макнамара сказал президенту, что никто не может гарантировать, что ни одна атомная советская бомба не упадет на территорию США в случае начала войны. И тогда Кеннеди сказал: "Я не буду быть первым президентом Соединенных Штатов, который позволит начать ядерную войну с удара по территории США". Поэтому, ну что на этого несчастного Освальда Ли вешать убийство? Больной человек был ", — отметил эксперт.

Что же касается Никиты Хрущёва, с которым Николай Леонов работал в качестве переводчика с испанского, то ни у него, ни у советского руководства в целом "даже в мыслях не было заниматься террором на таком уровне".

Прекращайте "вешать всех собак" на Россию

"Это абсолютная чушь, которую сейчас опять придумывают, потому что всех собак вешают обязательно на Россию. Ищут любой сучок: либо повесить старые грехи, либо придуманные. Страх, который они получили от Советского Союза, до сих пор не дает им жить. Так что, могу пожелать американским авторам: прекращайте сочинять. Это все сплетни, придуманные в интересах холодной войны, её продолжения и углубления", — отметил Николай Леонов.

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