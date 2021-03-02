Сотрудник МВД: наркоторговля ушла в даркнет

Почему наркоторговцев в Сети поймать непросто, как они вовлекают в преступления молодёжь и причём тут браузеры даркнета, рассказал "Правде.Ру” сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москва.

Опасный даркнет

— Как происходит выявление и пресечение преступлений по наркообороту в Сети?

— Полностью рассказать всю методологию не могу, потому что это относится к сфере оперативно-розыскной деятельности. Но если в общих чертах, то основная работа оперативного работника связана с конфидентами — людьми, желающими донести до оперативного состава информацию.

— Какой объём наркотических средств связан с торговлей в интернете?

— В XXI веке подавляющее количество продаж происходит через интернет. За исключением оптовых продавцов, которые уже давно знают друг друга и могут под честное слово что-то кому-то продать.

Есть так называемый даркнет, в который можно попасть при наличии браузеров:

Tor Browser,

Freenet,

I2P.

Самая большая площадка, где размещаются магазины по продаже наркотиков, — это Hydra. В цепочке между складом и самым нижним бегунком (закладчиком) никто друг друга не знает. Они общаются посредством зашифрованных мессенджеров либо на закрытых сайтах в даркнете, расплачиваются друг с другом криптовалютой, которая отслеживается крайне сложно. Подбирают средние и нижние звенья в этой цепочке. Верхняя цепочка закладывает в определённом месте "клад", после чего получает деньги от нижней цепочки, сообщает нижней цепочке место, время, посылает фотографию, где всё заложено. Нижняя цепочка забирает. Если большой "клад", раскладывает ещё ниже либо сама продаёт так же, посредством закладок.

— Можно пресечь эту деятельность на законодательном уровне?

— Существует достаточно статей в Уголовном кодексе, в КоАП, в том числе 6.13. Конкретно в этой сфере уже всё отрегулировано. Есть ответственность:

за пропаганду,

сбыт,

распространение,

хранение.

Но нет физической возможности запретить людям создавать магазины в интернете. И если над официальными доменами у правительств есть относительная власть, то в даркнете никому ничего не запретишь. Потому что это разветвлённая сеть серверов, у одной площадки серверы могут находиться в разных странах. В Tor Browser много узлов выхода. Трафик туннелируется, проходит через один узел, находящийся в одной стране, проходит через другой узел, находящийся в другой стране. А если какой-то не самый умный человек решит создать в доменной системе России, это всё быстро находится и закрывается.

— Что делать, если родители заметили, что у ребёнка в истории поиска есть подозрительные сайты и, видимо, ребёнок попал в среду, связанную с наркотиками?

— Во-первых, нужно разграничивать понятие "ребёнок". Во-вторых, устраивать скандалы, наверное, не стоит. Прежде всего нужно с ним провести спокойную беседу с целью выяснить: он просто интересуется либо употребляет. После этого сходить к психологу, наркологу, попытаться понять, действительно был факт употребления или человек только интересуется.

Для родителей общие советы:

попытаться найти в интернете словарь молодёжного наркотического сленга, чтобы в истории поиска попытаться найти ключевые слова или сайты;

обратить внимание на наличие в гаджете ребенка браузеров, позволяющих посетить даркнет.

Силой, наверное, ничего не изменить. Потому что чем больше противодействия дома, тем сильнее ребёнок будет противиться. Дети всегда бунтари. Запретный плод сладок. И если друзья, знакомые, находящиеся по социальному статусу выше, чем он, принимают, то он может посчитать, что тоже поднимется в социальном статусе, если будет делать так же. Так что в первую очередь нужно обратиться к психологу.

— К вам можно обратиться анонимно?

— Заявление может быть рассмотрено в зависимости от наличия конкретных фактов. Если просто сказать, что условный Пётр где-то что-то, возможно, употребил, то здесь не над чем работать. А если наличествует конкретика, то почему нет.

Любое заявление гражданина и негражданина Российской Федерации, поданное в МВД, всегда рассматривается. Подано оно в электронном, письменном виде или сообщено по телефону, в любом случае будет рассматриваться. Всё зависит от конкретной причины.

Новая антинаркотическая стратегия

— На какие хитрости идут преступники, чтобы вовлечь детей в незаконный наркооборот?

— Привлекают их к продаже.

— Практически все продавцы употребляют и продают?

— Профессионалы только продают.

— Как это происходит в интернете?

— Ребёнок может, глядя на старших "товарищей", захотеть попробовать и потом подсесть. Или, в зависимости от того, какое материальное положение у родителей ребёнка, он может попытаться заработать: чтобы выйти из бедности, попытаться продавать.

— Предпринимаются ли какие-то профилактические меры в борьбе с наркооборотом? Ведь когда всё случилось, действовать, наверное, уже поздно.

— Я бы не сказал, что поздно. Потому что даже если что-то с одним ребёнком произошло, мы как жители одной страны радеем за будущее нашей молодёжи.

Поэтому сообщать о конкретных фактах в любом случае надо. Это послужит подспорьем в работе оперативных органов.

Есть сайты МВД, подразделения МВД, куда можно писать заявления. В прокуратуру можно обращаться. Если это сайт в официальном интернете, то можно сообщить в Роскомнадзор. И Роскомнадзор довольно оперативно блокирует доступ к этому сайту на территории Российской Федерации.

— Какое наказание предусмотрено за пропаганду наркотиков в интернете?

— В КоАП, в статью 6.13, в декабре 2020 года были внесены изменения насчёт пропаганды наркотиков в интернете. Там указаны довольно серьёзные наказания для физических и юридических лиц.

Есть несколько статей в Уголовном кодексе, где наказание от трёх до двадцати лет лишения свободы.

Осенью 2020 года в Совете Безопасности на уровне правительства Российской Федерации рассматривалась пропаганда в интернете тоже как уголовное преступление. МВД собирается ввести новый состав преступления — склонение к употреблению или пропаганда наркотиков в интернете, о чём сообщал Владимир Колокольцев.