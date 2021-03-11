США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе

США небезосновательно следят за усилением активности России в Венесуэле и на Кубе.

Военное ПРИСУТСТВИЕ России в Венесуэле

США замечают "возрождение активности" РФ на Карибах

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, 10 марта, что правительство США заметило возрождение активности РФ на Карибах в последние годы. "Мы очень внимательно относимся к этому во всех сферах", — цитирует Блинкена Reuters.

Блинкен сделал это заявление на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса после того, как конгрессмен-демократ Альбио Сайрес, который возглавляет подкомитет по Западному полушарию, спросил его мнение по этому поводу.

"Похоже, Россия всё больше закрепляется в Венесуэле. И я знаю, что она пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Меня беспокоит то, что она использует Венесуэлу для дестабилизации Колумбии, чтобы влиять на выборы в Южной Америке, и я надеюсь, что администрация (Джо Байдена) будет сосредоточена на усилиях России в попытках дестабилизировать наших соседей по Западному полушарию", — сказал американский конгрессмен кубинского происхождения, представляющий штат Нью-Джерси.

"Я разделяю это беспокойство", — сказал Блинкен ."Мы видим это в Венесуэле. Я считаю, что мы стали свидетелями возрождения российского присутствия и активности на Кубе в последние годы, и мы очень внимательно относимся к этому во всех сферах", — добавил он.

В августе прошлого года глава южного командования вооружённых сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что "российское влияние является главной силой, удерживающей Николаса Мадуро у власти".

"Я с тревогой смотрю, что Россия делает с Венесуэлой в плане размещения персонала и распространения дезинформации", — добавил он во время конференции по Латинской Америке аналитического центра Атлантического совета.

Москва работает с союзниками

Россия не может не усиливать своё присутствие в этих странах, потому что это вопрос их выживания в борьбе с откровенным желанием США устроить переворот и задушить в тисках экономической блокады. То есть это есть прямое следствие политики Вашингтона, который откровенно измывается над народами этих стран, дело доходит до запрета на ввоз медикаментов в период пандемии.

К тому же Джо Байден не торопится менять позицию предыдущего президента по отношению к этим странам. Венесуэлу он назвал вызовом для американской безопасности, а в отношении Кубы автоматически продлил трамповское торговое эмбарго.

Поэтому Москва, в меру своих сил, которые несоизмеримы с возможностями США, пытается обеспечить этим странам поддержку. Тем более, что Куба — это ещё с советских времён союзник, а с чавистами РФ работает уже более 20 лет. И обе страны поддержали позицию России по Крыму и ранее — по Северной Осетии и Абхазии.

Если уж кого и поддерживать в мире экономически и военно-политически, то это Каракас и Гавану, а не, например, Минск.

Экономическая поддержка Кубы и Венесуэлы Россией

По оценке консалтинговой фирмы Ecoanalítica, Москва является вторым после Китая кредитором Венесуэлы с примерно $7,5 млрд. По оценкам, за последние 18 лет обе страны подписали около 300 соглашений о сотрудничестве. С 2006 года правительство России и "Роснефть", которая владеет активами в Венесуэле, предоставили Каракасу займы и кредитные линии на сумму не менее $17 млрд. Россия помогает Венесуэле торговать нефтью, что запрещено санкциями США. Первая партия вакцин против COVID-19, доставленная в эту карибскую страну, прибыла из России. 13 февраля Москва отправила туда 100 тысяч доз "Спутника-V".

Что касается Кубы, то в 2016 году Россия предложила Гаване 55 проектов двустороннего сотрудничества на общую сумму порядка $4 млрд под планы развития сотрудничества в сфере железных дорог ($2,3 млрд), энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения. В декабре Куба стал первой страной Латинской Америки, получившей статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Россия выделила $10 млн на развитие системы школьного питания на Кубе (и в Никарагуа), причём эти деньги направятся на покупку сельскохозяйственной техники и развитие местной продовольственной базы.

Цели сотрудничества в военной сфере

Немаловажен и военно-политический аспект сотрудничества, в котором ставка делается на повышение обороноспособности союзников. Год назад, в феврале 2020 года, во время визита в Каракас министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о расширении военного сотрудничества России с Венесуэлой с целью "повышения обороноспособности" южноамериканской страны от возможных вооружённых "угроз".

Однако Москвой преследуются в этой области и геополитические интересы. Потому что НАТО увеличивает давление на РФ в Европе в рамках реализации решений саммита, состоявшегося в Уэльсе в 2014 году. Тогда было решено в ответ на позицию России по Крыму начать развёртывание "подразделений быстрого реагирования" (Speardhead Force) в Польше, странах Балтии, Румынии и Болгарии. Это ещё плюс 10 тысяч солдат к тем 70 тысячам, что уже развёрнуты в Европе.

В случае обострения надо чем-то отвечать, и не только Европе, но и Америке.

Россия готовит элитные подразделения Венесуэлы

По данным из открытых источников, контракты в военно-технической сфере с Венесуэлой составляют около $11 млрд. В результате этих соглашений Венесуэла располагает не менее 20 истребителями-бомбардировщиками Су-30, а также зенитными радарами и зенитными системами российского производства. Карибская страна также построила завод по производству автоматов Калашникова.

Венесуэла вступила в новый этап сотрудничества с РФ, считает директор по исследованиям Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES) Андрей Сербин Понт. В интервью Diario de Cuba он сказал, что в Боливарианских национальных вооружённых силах (FANB) формируется новое элитное подразделение, современно оснащённое и обученное в Москве.

По мнению аналитика, который проанализировал изображения, публикуемые FANB, на вооружении этого подразделения замечены БТР-80, "что типично для российских спецподразделений в их антитеррористических операциях".

Что же касается угрозы Колумбии, озвученной американским сенатором, то она обратная — именно оттуда прибывают в Венесуэлу группы наёмников, которые имеют целью свержение легитимного правительства.

Россия и США могут повторить "Карибский кризис"

Сербин Понт считает, что Куба продолжает военное сотрудничество с Россией, но она информационно закрыта, поэтому степень этого взаимодействия трудно установить.

"Сравнивать (Венесуэлу) с Кубой невозможно, так как с Кубы утекает очень мало информации", — считает аналитик.

Из российских источников есть данные, что для Гаваны в феврале 2019 года выделен госкредит в размере €38 млн по линии военно-технического сотрудничества. Это, вероятно, в основном деньги на ремонт советской техники и на боеприпасы.

Не получив желаемых изменений в политике Белого дома, Каракас и Гавана останутся эмоционально отстранёнными от США и окончательно убедятся, что при любой администрации им не будет послаблений, наоборот, ситуация будет только нагнетаться.

Россия может использовать этот момент для подписания, например, нового договора о российско-кубинском военном сотрудничестве, который будет включать установку радиолокационной базы на заброшенной военной базе Лурдес и ракет "Искандер". Россия получит возможность вести переговоры с США с позиции силы и выйти на новые выгодные договорённости по сокращению присутствия сил НАТО в Европе.

С этой точки зрения обеспокоенность Блинкена и других понятна.

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