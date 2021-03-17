Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Военный эксперт: даже распад СССР не повлиял на наши возможности в сфере ПВО

Силовые структуры

Действительно ли американцы создали "убийцу С-400”, в чем была ошибка армянских военных и почему в России лучшая в мире техника ПВО, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Военный эксперт: Москва неправильно комментирует события в Ереване

Игорь Коротченко: Украина готовит диверсии на Юге России и в Крыму

Лучшая в мире техника ПВО

— В 90-е годы был конкурс на поставку космических двигателей, заказчик был чуть ли не Пентагон, и с нашим "Энергомаш" соревновалась Lockheed Martin, крупнейшая в мире военно-промышленная компания, главный подрядчик Пентагона. Выиграл тогда "Энергомаш". Сейчас Lockheed Martin на YouTube показала беспилотный летательный аппарат, спидрейсер, назвали его "убийца С-400". Понятно, что С-400 вызывает у Пентагона большое раздражение. Особенно то, что Турция купила один комплекс, и думает о покупке второго. Насколько соответствует действительности такое название?

— Это не более чем пиар. "С-400" вызывает зубовный скрежет у американцев, система отличная и пользуется спросом. Но заявления, что беспилотник будет "убийцей С-400", — это недобросовестная конкуренция. Дело в том, что при построении и эшелонировании системы ПВО, "С-400" не предназначена для уничтожений беспилотников, хотя она может это делать. Но задачами "С-400" являются самолеты:

  • тактической авиации,
  • стратегической авиации,
  • системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (типа АВАКС),
  • постановщики помех.

А для борьбы с беспилотниками, чтобы прикрыть "С-400", существует российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Он беспилотники щелкает на раз-два-три. Здесь вопрос в грамотном построении системы противовоздушной обороны. "Тор-М2" в системе ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии гарантированно обнаруживают и уничтожают даже такие малозаметные и сложные цели, как кустарно изготовленные беспилотники с минимально эффективной площадью рассеивания.

— То есть никаких хитростей не будет применено, что наша система "Тор-М2" что-то может не увидеть?

— Нет, конечно. У нас эшелонированная система воздушно-космической обороны. Это радиолокационный контроль на всех высотах — от стратосферы до предельно низких, где могут идти крылатые ракеты в режиме огибания рельефа местности. Сплошное радиолокационное поле позволяет обнаруживать атакующие цели и передавать целеуказания через автоматизированную систему боевого управления на огневые средства поражения. Это система большой, средней и малой дальности.

Всё работает по алгоритмам, которые отрабатывались десятилетиями. Россия со времен Сталина является мировым лидером в области производства и создания современной техники ПВО. Потому что для нас это была реальная угроза с момента появления у американцев атомной бомбы. А средствами доставки атомной бомбы были стратегические бомбардировщики. Поэтому со времен Берии, который курировал ядерный проект и систему ПВО Москвы, были проведены необходимые мероприятия для концентрации финансовых, экономических, конструкторских ресурсов.

Даже распад Советского Союза не повлиял на наши возможности. Был создан концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где более 60 КБ, заводов, конструкторских коллективов создают лучшую в мире технику ПВО.

То, что Армения неудачно осуществила противовоздушную оборону, — это ошибки армянских военных, которые были профессионально не подготовлены и поплатились за это. Делали ненужные закупки: например, Су-30. Армения — маленькая страна, где многофункциональный истребитель только набрал высоту — ему уже надо совершать отворот, иначе он нарушит государственную границу. Вместо этого надо было закупать "Тор-М2".

Прогресс не остановить

— Но прогресс нельзя остановить. Даже на самые гарантированные заявления могут быть научные придумки, как вы считаете? Может, они что-то изобрели, а мы не знаем?

— Прогресс всегда идет военно-технический, безусловно. Мы тоже не стоим на месте, Россия самодостаточна в производстве важнейших классов вооружений — от автоматического оружия до стратегических ракетных комплексов. Главное, чтобы оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивал не только военные компетенции, но и мог производить высокотехнологичную продукцию двойного и гражданского назначения. Это не конверсия пресловутая горбачевская, а создание образцов техники и оборудования, которые конкурентоспособны и востребованы в гражданских областях. Слава Богу, холдинги, корпорации, концерны российского ОПК эти задачи успешно решают.

Соревнование будет идти всегда, научно-технический прогресс будет приводить к появлению все более смертоносных систем уничтожения и все более совершенных средств защиты.

Посмотрите на современную экипировку солдат, особенно бойцов спецподразделений, и на средства поражения целей, которые у них есть. К сожалению, вся история человечества — это история войн. Войны были, есть и будут. Потому что, пока существуют государства, будут существовать национальные интересы. А единственным способом разрешения противоречий, которые невозможно разрешить путем переговоров, является война. Поэтому, к сожалению, нам придется сталкиваться с новыми вызовами. Вооруженные силы Российской Федерации, слава Богу, эффективны, надежны и выглядят очень достойно.

Мы помним голодных солдат в шинелях в 90-е годы на улицах городов, которые просили то сигарет, то денег. Это было наследие Ельцина, его эпоха.

Мы видим современных бойцов: посмотрите на наших миротворцев в Карабахе, силы спецопераций в Сирии, как они экипированы. Уже внешний вид дает представление о том, что бойцы способны выполнять весь спектр поставленных задач. А ведь это не только солдаты, но и техника, система боевого управления, логистика, тыл.

— Мне рассказывали про Крым, когда разговаривали с украинскими военными, которые не перешли в российскую армию. Они сказали, что когда увидели "вежливых людей" (а сами они ходили чуть ли не в вязаных шапочках), то "у нас было ощущение, что это просто инопланетяне". Когда они увидели наших военных, то были в шоке. Поэтому имидж — это очень важно.

— Экипировка — это не просто имидж, а возможность профессионально решать поставленные боевые задачи с максимальной эффективностью. Любая вещь, если совершенна, то и эстетична.

Когда мы смотрим на наших солдат в новой экипировке с новым оружием, это вызывает чувство гордости. Эта эстетика значит, что экипировка и оружие удобны, функциональны и в боевых условиях обеспечат победу.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы опк с-400 пво вооружение армия россии беспилотники игорь коротченко вооруженные силы
Новости
Спать на старых подушках может быть опасно для здоровья
Deutsche Bank прогнозирует рост цен на нефть до $65 за баррель
Суд арестовал члена исполкома ОКР на два месяца по делу о мошенничестве
Стало известно расписание трансляций ЧМ по фигурному катанию
Банки сократили выдачу кредитных карт
Житель Петербурга до смерти избил мужчину на парковке в Москве
Часть ФНБ могут вложить в золото
Политолог сообщил, зачем ЕС расширяет санкции
Депрессию будут лечить "разлитым в бутылки" запахом счастья
"Ситуация под контролем": Кремль пообещал сдержать рост цен на топливо
Последние материалы
Часть ФНБ могут вложить в золото
Политолог сообщил, зачем ЕС расширяет санкции
Депрессию будут лечить "разлитым в бутылки" запахом счастья
Дмитрий Орешкин: "Спутник V" работает
"Ситуация под контролем": Кремль пообещал сдержать рост цен на топливо
"Они — молодцы": Мясников призвал россиян равняться на американцев
Бизнес пригрозил повысить цены на сельхозпродукцию из-за утильсбора
Ярослав Нилов оценил идею сделать День космонавтики выходным
Матчи сборной Украины перенесены из Львова в Киев
Более 1 тыс. электронных паспортов захоронений выдано в Москве
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников