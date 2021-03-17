Военный эксперт: даже распад СССР не повлиял на наши возможности в сфере ПВО

Действительно ли американцы создали "убийцу С-400”, в чем была ошибка армянских военных и почему в России лучшая в мире техника ПВО, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

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Лучшая в мире техника ПВО

— В 90-е годы был конкурс на поставку космических двигателей, заказчик был чуть ли не Пентагон, и с нашим "Энергомаш" соревновалась Lockheed Martin, крупнейшая в мире военно-промышленная компания, главный подрядчик Пентагона. Выиграл тогда "Энергомаш". Сейчас Lockheed Martin на YouTube показала беспилотный летательный аппарат, спидрейсер, назвали его "убийца С-400". Понятно, что С-400 вызывает у Пентагона большое раздражение. Особенно то, что Турция купила один комплекс, и думает о покупке второго. Насколько соответствует действительности такое название?

— Это не более чем пиар. "С-400" вызывает зубовный скрежет у американцев, система отличная и пользуется спросом. Но заявления, что беспилотник будет "убийцей С-400", — это недобросовестная конкуренция. Дело в том, что при построении и эшелонировании системы ПВО, "С-400" не предназначена для уничтожений беспилотников, хотя она может это делать. Но задачами "С-400" являются самолеты:

тактической авиации,

стратегической авиации,

системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (типа АВАКС),

постановщики помех.

А для борьбы с беспилотниками, чтобы прикрыть "С-400", существует российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Он беспилотники щелкает на раз-два-три. Здесь вопрос в грамотном построении системы противовоздушной обороны. "Тор-М2" в системе ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии гарантированно обнаруживают и уничтожают даже такие малозаметные и сложные цели, как кустарно изготовленные беспилотники с минимально эффективной площадью рассеивания.

— То есть никаких хитростей не будет применено, что наша система "Тор-М2" что-то может не увидеть?

— Нет, конечно. У нас эшелонированная система воздушно-космической обороны. Это радиолокационный контроль на всех высотах — от стратосферы до предельно низких, где могут идти крылатые ракеты в режиме огибания рельефа местности. Сплошное радиолокационное поле позволяет обнаруживать атакующие цели и передавать целеуказания через автоматизированную систему боевого управления на огневые средства поражения. Это система большой, средней и малой дальности.

Всё работает по алгоритмам, которые отрабатывались десятилетиями. Россия со времен Сталина является мировым лидером в области производства и создания современной техники ПВО. Потому что для нас это была реальная угроза с момента появления у американцев атомной бомбы. А средствами доставки атомной бомбы были стратегические бомбардировщики. Поэтому со времен Берии, который курировал ядерный проект и систему ПВО Москвы, были проведены необходимые мероприятия для концентрации финансовых, экономических, конструкторских ресурсов.

Даже распад Советского Союза не повлиял на наши возможности. Был создан концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где более 60 КБ, заводов, конструкторских коллективов создают лучшую в мире технику ПВО.

То, что Армения неудачно осуществила противовоздушную оборону, — это ошибки армянских военных, которые были профессионально не подготовлены и поплатились за это. Делали ненужные закупки: например, Су-30. Армения — маленькая страна, где многофункциональный истребитель только набрал высоту — ему уже надо совершать отворот, иначе он нарушит государственную границу. Вместо этого надо было закупать "Тор-М2".

Прогресс не остановить

— Но прогресс нельзя остановить. Даже на самые гарантированные заявления могут быть научные придумки, как вы считаете? Может, они что-то изобрели, а мы не знаем?

— Прогресс всегда идет военно-технический, безусловно. Мы тоже не стоим на месте, Россия самодостаточна в производстве важнейших классов вооружений — от автоматического оружия до стратегических ракетных комплексов. Главное, чтобы оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивал не только военные компетенции, но и мог производить высокотехнологичную продукцию двойного и гражданского назначения. Это не конверсия пресловутая горбачевская, а создание образцов техники и оборудования, которые конкурентоспособны и востребованы в гражданских областях. Слава Богу, холдинги, корпорации, концерны российского ОПК эти задачи успешно решают.

Соревнование будет идти всегда, научно-технический прогресс будет приводить к появлению все более смертоносных систем уничтожения и все более совершенных средств защиты.

Посмотрите на современную экипировку солдат, особенно бойцов спецподразделений, и на средства поражения целей, которые у них есть. К сожалению, вся история человечества — это история войн. Войны были, есть и будут. Потому что, пока существуют государства, будут существовать национальные интересы. А единственным способом разрешения противоречий, которые невозможно разрешить путем переговоров, является война. Поэтому, к сожалению, нам придется сталкиваться с новыми вызовами. Вооруженные силы Российской Федерации, слава Богу, эффективны, надежны и выглядят очень достойно.

Мы помним голодных солдат в шинелях в 90-е годы на улицах городов, которые просили то сигарет, то денег. Это было наследие Ельцина, его эпоха.

Мы видим современных бойцов: посмотрите на наших миротворцев в Карабахе, силы спецопераций в Сирии, как они экипированы. Уже внешний вид дает представление о том, что бойцы способны выполнять весь спектр поставленных задач. А ведь это не только солдаты, но и техника, система боевого управления, логистика, тыл.

— Мне рассказывали про Крым, когда разговаривали с украинскими военными, которые не перешли в российскую армию. Они сказали, что когда увидели "вежливых людей" (а сами они ходили чуть ли не в вязаных шапочках), то "у нас было ощущение, что это просто инопланетяне". Когда они увидели наших военных, то были в шоке. Поэтому имидж — это очень важно.

— Экипировка — это не просто имидж, а возможность профессионально решать поставленные боевые задачи с максимальной эффективностью. Любая вещь, если совершенна, то и эстетична.