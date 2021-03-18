Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями

Россия в свете противостояния Западу и укрепления собственной боеспособности намерена и дальше развивать сотрудничество с Белоруссией.

Авторы проекта "Ватфор" проанализировали дальнейшие перспективы взаимодействий.

По их сведениям, в ближайшее время начнут работу три центра подготовки:

танкистов и мотострелков будут готовить в "материковой" России,

воевать на БТР-82А с водолазной подготовкой в качестве бонуса - в Калининградской области

на территории Белоруссии будет функционировать "учебно-боевой" центр ВВС и ПВО.

Что касается РБ, то туда, скорее всего, за российские деньги будет поставлена очередная партия Су-30СМ, а также "современные зенитные ракетные комплексы, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации". А также обещаны какие-то совместные учебно-боевые задачи, укрепление Единой региональной системы ПВО... похоже на "Воздушную полицию Союзного государства", пишут аналитики.

Основным предназначением боевого центра станет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.

Данные мероприятия призваны, цитируем, "значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации".

Так официально считают чиновники и военные.

"Да, и есть еще один нюансик, а именно - не приедут ли вместе с Су-30СМ в Белоруссию имитационные авиабомбы . Если косплеить НАТО, то по полной, даешь совместные ядерные миссии!:)", - отмечается в посте.

Впрочем, Россия в этом вопросе ни разу не отстает от своих "заокеанских партнеров". К примеру, рядовая новость на сайте Минобороны об учениях, в ходе которых экипажи Су-30СМ отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника, говорит сразу о многом.

Эксперты "Ватфор" советуют обратить внимание на "словосочетание "имитационная авиабомба", она же ИАБ.

Знаете, что она "имитирует"?

Ядерные взрывы.

Возможно, мы опережаем события, но фактически у нас с вами первое публичное признание того, что Су-30СМ является носителем ядерного оружия. Наверняка и "арсеналы" 12 ГУМО задействовали, центральное хранение на то и центральное хранение. Хе-хе-хе.

И еще одна деталь: Су-30СМ поставлялись в т.ч. и нашим союзникам по ОДКБ, Белоруссии и Казахстану. И даже Армении. Не то чтобы мы полагали базовым сценарием их использование в качестве носителей российского ТЯО, но тем не менее вопрос интересный", - делают выводы авторы канала.

Напомним, экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолетов и военной техники.

Пилоты совершили более десяти вылетов на авиационный полигон Мухор-Кондуй, где экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника.

Сообщается, что бомбометание фиксировалось посредством фотоаппаратуры. А экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту.