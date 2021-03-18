Россия в свете противостояния Западу и укрепления собственной боеспособности намерена и дальше развивать сотрудничество с Белоруссией.
Авторы проекта "Ватфор" проанализировали дальнейшие перспективы взаимодействий.
По их сведениям, в ближайшее время начнут работу три центра подготовки:
Что касается РБ, то туда, скорее всего, за российские деньги будет поставлена очередная партия Су-30СМ, а также "современные зенитные ракетные комплексы, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации". А также обещаны какие-то совместные учебно-боевые задачи, укрепление Единой региональной системы ПВО... похоже на "Воздушную полицию Союзного государства", пишут аналитики.
Основным предназначением боевого центра станет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.
Данные мероприятия призваны, цитируем, "значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации".
Так официально считают чиновники и военные.
"Да, и есть еще один нюансик, а именно - не приедут ли вместе с Су-30СМ в Белоруссию имитационные авиабомбы . Если косплеить НАТО, то по полной, даешь совместные ядерные миссии!:)", - отмечается в посте.
Впрочем, Россия в этом вопросе ни разу не отстает от своих "заокеанских партнеров". К примеру, рядовая новость на сайте Минобороны об учениях, в ходе которых экипажи Су-30СМ отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника, говорит сразу о многом.
Эксперты "Ватфор" советуют обратить внимание на "словосочетание "имитационная авиабомба", она же ИАБ.
Знаете, что она "имитирует"?
Ядерные взрывы.
Возможно, мы опережаем события, но фактически у нас с вами первое публичное признание того, что Су-30СМ является носителем ядерного оружия. Наверняка и "арсеналы" 12 ГУМО задействовали, центральное хранение на то и центральное хранение. Хе-хе-хе.
И еще одна деталь: Су-30СМ поставлялись в т.ч. и нашим союзникам по ОДКБ, Белоруссии и Казахстану. И даже Армении. Не то чтобы мы полагали базовым сценарием их использование в качестве носителей российского ТЯО, но тем не менее вопрос интересный", - делают выводы авторы канала.
Напомним, экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолетов и военной техники.
Пилоты совершили более десяти вылетов на авиационный полигон Мухор-Кондуй, где экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника.
Сообщается, что бомбометание фиксировалось посредством фотоаппаратуры. А экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту.
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