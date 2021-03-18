Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия в свете противостояния Западу и укрепления собственной боеспособности намерена и дальше развивать сотрудничество с Белоруссией.

Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями

Авторы проекта "Ватфор" проанализировали дальнейшие перспективы взаимодействий.

По их сведениям, в ближайшее время начнут работу три центра подготовки: 

  • танкистов и мотострелков будут готовить в "материковой" России,
  • воевать на БТР-82А с водолазной подготовкой в качестве бонуса - в Калининградской области
  • на территории Белоруссии будет функционировать "учебно-боевой" центр ВВС и ПВО.

Что касается РБ, то туда, скорее всего, за российские деньги будет поставлена очередная партия Су-30СМ, а также "современные зенитные ракетные комплексы, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации". А также обещаны какие-то совместные учебно-боевые задачи, укрепление Единой региональной системы ПВО... похоже на "Воздушную полицию Союзного государства", пишут аналитики.

Основным предназначением боевого центра станет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.

Данные мероприятия призваны, цитируем, "значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации".

Так официально считают чиновники и военные.

"Да, и есть еще один нюансик, а именно - не приедут ли вместе с Су-30СМ в Белоруссию имитационные авиабомбы . Если косплеить НАТО, то по полной, даешь совместные ядерные миссии!:)", - отмечается в посте.

Впрочем, Россия в этом вопросе ни разу не отстает от своих "заокеанских партнеров". К примеру, рядовая новость на сайте Минобороны об учениях, в ходе которых экипажи Су-30СМ отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника, говорит сразу о многом.

Эксперты "Ватфор" советуют обратить внимание на "словосочетание "имитационная авиабомба", она же ИАБ.

Знаете, что она "имитирует"?

Ядерные взрывы.

Возможно, мы опережаем события, но фактически у нас с вами первое публичное признание того, что Су-30СМ является носителем ядерного оружия. Наверняка и "арсеналы" 12 ГУМО задействовали, центральное хранение на то и центральное хранение. Хе-хе-хе.

И еще одна деталь: Су-30СМ поставлялись в т.ч. и нашим союзникам по ОДКБ, Белоруссии и Казахстану. И даже Армении. Не то чтобы мы полагали базовым сценарием их использование в качестве носителей российского ТЯО, но тем не менее вопрос интересный", - делают выводы авторы канала.

Напомним, экипажи  многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолетов и военной техники.

Пилоты совершили более десяти вылетов на авиационный полигон Мухор-Кондуй, где экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные  объекты  условного противника.

Сообщается, что бомбометание фиксировалось посредством фотоаппаратуры. А экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту.

Темы пво бтр-82а су-30см вкс рф белоруссия военная база ядерные бомбы присоединение белоруссии союзное государство россия - белоруссия
Новости
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Средний размер ипотеки приблизился к 3 млн рублей
Нейропсихолог перечислила способы улучшения памяти
Юристы Пригожина уличили "Собеседник" во лжи
Последние материалы
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Средний размер ипотеки приблизился к 3 млн рублей
Нейропсихолог перечислила способы улучшения памяти
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников