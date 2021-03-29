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Автор Александр Шторм

США и НАТО готовят учения по войне с Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Руководство НАТО  всерьез собралось сломить военную мощь России, передислоцируя на ее Западную границу целые подразделения, предназначенные для нападения.

Учебный пуск ракет с подземного КП ШПУ

В последние годы это стало более чем очевидно. Во времена Дональда Трампа США разорвали договор, ограничивающий создание и развертывание ракет среднего и малого радиуса действия. 

Фактически сразу же, избавившись от формального запрета на баллистические ракеты среднего радиуса действия, американцы  бросились размещать их по всему миру.

И, в общем, планов своих не скрывают, как и "врагов" - это Россия и Китай.

Как пояснил начальник штаба Сухопутных войск армии США генерал Джеймс МакКонвилл, Пентагон занимается разработками  в области шпионажа, радиоэлектронной борьбы, а также проведения «спецопераций» в киберпространстве и даже в космосе.

По его словам, у американцев в скором времени будет и гиперзвуковые, и баллистические ракеты среднего радиуса действия для того, чтобы наносить высокоточные удары  на дальних расстояниях. Особенно в этом удивляет замах на гиперзвук, который у США есть только в виде опытных образцов. 

Но проблема в том, что баллистические ракеты средней дальности (до 5 с половиной тысяч километров) при размещении их в Европе вполне смогут поражать цели на нашей территории

Если речь зайдет о Польше и Румынии, где и так уже присутствуют американские ракетные комплексы HIMARS, то картина получается неприятная. Там есть 18 пусковых установок этих РСЗО, но их количество может быть безболезненно увеличено до 54. В итоге становится возможным удар на расстоянии в 300, а то и в 400-450 километров.

Еще база расположена в четырех сотнях километров от Крыма, а наличие любезно предоставляемых Бухарестом аэродромов делает проблему удручающей.

Именно там американцы  неоднократно проводили учения по "взлому российской системы ПВО в Крыму" и "нанесению ударов по расположенным там целям". 

Как сообщает издание  Forbes, в случае успешной реализации США плана Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), потери русских могут составить тысячи боевых единиц. Такой вывод журналисты сделали из презентаций (!) временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Теренса Эммерта. Профессионализм, конечно, под вопросом, но тут сам план был бредов еще во времена своей первой версии.

Тогда от  программы отказались, поскольку создатели "сверхточных" ракет никакие "тысячи" и на подлете не поражали.  А денег она потребляла непомерно много. Ее реинкарнация во второй редакции есть следствие того, что военные технологии сделали серьезный шаг вперед.

Хотя это происходило не только в США. Но в Альянсе продолжают носиться с мыслями о том, что «внезапный и сокрушительный удар» по штабам, средствам ПВО, складам и местам дислокации техники Российской армии дезорганизует ее до победы НАТО с одного удара.

Со своей стороны,  министр обороны России Сергей Шойгу совсем недавно сделал заявление относительно того, что на любое размещение противником своих ракетных комплексов в непосредственной близости от границ нашей Родины, ее Вооруженные силы "ответят должным образом".

Другие СМИ тем временем припомнили, что вооруженные силы США готовятся к проведению виртуальных военных учений, в ходе которых они отработают реакцию на "агрессивные действия" и неожиданные шаги со стороны России и Китая.

Новая "секретная военная  игра" якобы должна помочь высшему военному руководству США получить необходимые навыки, а также подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет.

Игрокам придется действовать в постоянно меняющихся сценариях развития событий и бороться за военную технику, такую как авианосцы и бомбардировщики.

Заявленные проблемы - крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой, Китай, демонстрирующий силы в Южно-Китайском море, или даже вторжение на Тайвань.

В экспертных соцмедиа по этому поводу отмечают, что американские военные в сотый раз будут виртуально проигрывать России и Китаю в Прибалтике и Арктике. Один из чиновников Пентагона рассказывал СМИ, что все прежние похожие игры приводили к одному и тому же результату:  США проиграют. В принципе, совершенно логичный вывод. 

Ну и стоит напомнить, что в ноябре 2014 года в США проводились командно-штабные учения «Bear Spear» («Рогатина на медведя»).

В ходе имитации военных действий быстрый глобальный удар по стране, "не принимающей ценности демократии и не отдающей энергоносители" со стороны американских военных перерос в массированный ракетно-ядерный удар и последующую ядерную войну. В ней не только Россия, но и США с Европой получили неприемлемый ущерб и оказались уничтожены.

"В конце учений американцы ударили и по Китаю, видимо, чтобы не оставлять эту страну как единственную супердержаву",- отмечали авторы Topwar.

Темы нато война арктика пентагон кибератаки прибалтика учения нато ядерный удар ядерная война
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