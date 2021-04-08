"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

На днях в мировых СМИ появилась информация, что в районе строительства "Северного потока-2" наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. Об этом сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 Андрей Минин, который заострил внимание на том, что есть договоренность об установлении на время строительства трубопровода зоны безопасности в 2,4 км, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.
Тем не менее рядом со стройкой появляются иностранные военные корабли.
Что это значит? Это такая демонстративная акция? Насколько это вообще опасно для самого процесса стройки?
Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания "Правда.Ру" Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.
— Фактически это как международная операция. Потому что речь идет об административном запугивании тех кораблей, которые прокладывают оставшиеся 100 с небольшим километров проекта "Северный поток-2".
Мы видим повышенную активность целого ряда государств, в первую очередь Польши. Видим здесь подводные лодки неизвестные и попытки совершать маневры, которые можно квалифицировать как фактическую операцию, то есть провокацию столкновений, которые могут привести к повреждению трубоукладчиков и кораблей обеспечения.
В этой провокации участвуют не только военные корабли Польши, но и польские сейнеры, которые наверняка не просто так там появились.
Все это, еще раз повторяю, можно квалифицировать как акт международного пиратства, фактическое затруднение свободы судоходства в акватории Балтики и, разумеется, демонстративный военно-силовой шантаж.
Для чего это делается? На мой взгляд, абсолютно глупая провокация. Она чревата большими международными осложнениями, военно-морскими инцидентами.
Привлекать корабли Балтийского флота для того, чтобы отогнать непрошеных визитеров из района прокладки трубопровода? Это может привести к дальнейшей эскалации.
Словом, ситуация очень нехорошая. Я бы предложил Германии провести совместную немецко-российскую военно-морскую операцию по обеспечению безопасности завершающего этапа прокладки "Северного потока-2". Но решится ли Германия на такой демарш в адрес своих младших партнеров НАТО?
И совершаемые действия очень глупые и опасные.
Еще раз повторяю, это серьезный инцидент. Если провокации не прекратятся, очевидно, России придется просто подтягивать туда корабли Балтийского флота, которые могли бы отгонять непрошеных визитеров, мешающих завершению достройки этого проекта.
— Вообще есть какие-то законные методы? Какие международные организации можно привлечь для "успокоения ретивых"?
— Пока мы куда-то будем обращаться, они либо сделают повреждения необратимыми, либо спровоцируют крупный военный инцидент.
Здесь, я считаю, надо просто предупредить польских партнеров:
не надо этими вещами заниматься.
Мы хотели, чтобы это сделал, конечно, официально Берлин. Но если Берлин самоустранится… Останется только крайний вариант — подтянуть туда корабли Балтийского флота, которые бы обеспечивали безопасность проекта.
Ничто не мешает Москве в конечном итоге направить 2-3 эсминца для того, чтобы обозначить, что дальнейшие провокации против российских кораблей-трубоукладчиков приведут к тому, что мы военным путем будем на это реагировать.
— А почему мы заранее не обеспечили прикрытие этого важного, дорогостоящего, в том числе и в политическом смысле, проекта?
— Так ведь никто не предполагал, что такие действия могут быть инициированы.
Но сейчас, я думаю, по дипломатическим каналам соответствующие сигналы будут даны. Тем более речь идет о нейтральных водах.
— Ни для кого не секрет, что ни у Польши, ни у других стран, которые демонстративно там себя ведут, нет собственной внешней политики. Они — послушные исполнители, готовые даже с риском для жизни доказывать свою лояльность.
— В отношении Польши я бы все-таки так не говорил. Потому что Польша — самостоятельный и очень активный игрок. Она претендует на самостоятельный статус в структуре Евросоюза и НАТО.
Польша хочет обозначить себя как некую альтернативу Германии и Франции как традиционных партнеров США в Европе. В данном случае есть и личные амбиции польской политической элиты, которые относятся к России крайне русофобски, приглашают американцев к размещению баз, оружия, в том числе и ядерного, на своей территории.
Сегодняшняя Варшава по набору методов антироссийских действий напоминает Польшу Пилсудского 30-х годов, то есть фактически мы наблюдаем повторение сценария.
Но подчеркиваю:
Польша сама достаточно активно показывает зубы России, но, естественно, учитывая интересы и старших партнеров в Вашингтоне.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...