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Автор Инна Новикова

"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

Силовые структуры

На днях в мировых СМИ появилась информация, что в районе строительства "Северного потока-2" наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. Об этом сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 Андрей Минин, который заострил внимание на том, что есть договоренность об установлении на время строительства трубопровода зоны безопасности в 2,4 км, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

Тем не менее рядом со стройкой появляются иностранные военные корабли.

Что это значит? Это такая демонстративная акция? Насколько это вообще опасно для самого процесса стройки?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания "Правда.Ру" Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

— Фактически это как международная операция. Потому что речь идет об административном запугивании тех кораблей, которые прокладывают оставшиеся 100 с небольшим километров проекта "Северный поток-2".

Мы видим повышенную активность целого ряда государств, в первую очередь Польши. Видим здесь подводные лодки неизвестные и попытки совершать маневры, которые можно квалифицировать как фактическую операцию, то есть провокацию столкновений, которые могут привести к повреждению трубоукладчиков и кораблей обеспечения.

В этой провокации участвуют не только военные корабли Польши, но и польские сейнеры, которые наверняка не просто так там появились.

Все это, еще раз повторяю, можно квалифицировать как акт международного пиратства, фактическое затруднение свободы судоходства в акватории Балтики и, разумеется, демонстративный военно-силовой шантаж.

Для чего это делается? На мой взгляд, абсолютно глупая провокация. Она чревата большими международными осложнениями, военно-морскими инцидентами.

Что нам теперь делать?

Привлекать корабли Балтийского флота для того, чтобы отогнать непрошеных визитеров из района прокладки трубопровода? Это может привести к дальнейшей эскалации.

Словом, ситуация очень нехорошая. Я бы предложил Германии провести совместную немецко-российскую военно-морскую операцию по обеспечению безопасности завершающего этапа прокладки "Северного потока-2". Но решится ли Германия на такой демарш в адрес своих младших партнеров НАТО?

  • За этой провокацией, конечно, стоит даже не Варшава. Ее просто используют. За этой провокацией стоит Вашингтон.

И совершаемые действия очень глупые и опасные.

Еще раз повторяю, это серьезный инцидент. Если провокации не прекратятся, очевидно, России придется просто подтягивать туда корабли Балтийского флота, которые могли бы отгонять непрошеных визитеров, мешающих завершению достройки этого проекта.

— Вообще есть какие-то законные методы? Какие международные организации можно привлечь для "успокоения ретивых"?

— Пока мы куда-то будем обращаться, они либо сделают повреждения необратимыми, либо спровоцируют крупный военный инцидент.

Здесь, я считаю, надо просто предупредить польских партнеров:

не надо этими вещами заниматься.

Мы хотели, чтобы это сделал, конечно, официально Берлин. Но если Берлин самоустранится… Останется только крайний вариант — подтянуть туда корабли Балтийского флота, которые бы обеспечивали безопасность проекта.

Ничто не мешает Москве в конечном итоге направить 2-3 эсминца для того, чтобы обозначить, что дальнейшие провокации против российских кораблей-трубоукладчиков приведут к тому, что мы военным путем будем на это реагировать.

— А почему мы заранее не обеспечили прикрытие этого важного, дорогостоящего, в том числе и в политическом смысле, проекта?

— Так ведь никто не предполагал, что такие действия могут быть инициированы.

Но сейчас, я думаю, по дипломатическим каналам соответствующие сигналы будут даны. Тем более речь идет о нейтральных водах.

— Ни для кого не секрет, что ни у Польши, ни у других стран, которые демонстративно там себя ведут, нет собственной внешней политики. Они — послушные исполнители, готовые даже с риском для жизни доказывать свою лояльность.

— В отношении Польши я бы все-таки так не говорил. Потому что Польша — самостоятельный и очень активный игрок. Она претендует на самостоятельный статус в структуре Евросоюза и НАТО.

Польша хочет обозначить себя как некую альтернативу Германии и Франции как традиционных партнеров США в Европе. В данном случае есть и личные амбиции польской политической элиты, которые относятся к России крайне русофобски, приглашают американцев к размещению баз, оружия, в том числе и ядерного, на своей территории.

Сегодняшняя Варшава по набору методов антироссийских действий напоминает Польшу Пилсудского 30-х годов, то есть фактически мы наблюдаем повторение сценария.

Но подчеркиваю:

  • не надо думать, что США всем рулят.

Польша сама достаточно активно показывает зубы России, но, естественно, учитывая интересы и старших партнеров в Вашингтоне.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы польша северный поток-2 игорь коротченко
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