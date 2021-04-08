"Северный поток-2": вассалы США докатились до военного шантажа

На днях в мировых СМИ появилась информация, что в районе строительства "Северного потока-2" наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. Об этом сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 Андрей Минин, который заострил внимание на том, что есть договоренность об установлении на время строительства трубопровода зоны безопасности в 2,4 км, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

Тем не менее рядом со стройкой появляются иностранные военные корабли.

Что это значит? Это такая демонстративная акция? Насколько это вообще опасно для самого процесса стройки?

Своим мнением по этому вопросу в студии программы "Точка зрения" с главредом издания "Правда.Ру" Инной Новиковой поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

— Фактически это как международная операция. Потому что речь идет об административном запугивании тех кораблей, которые прокладывают оставшиеся 100 с небольшим километров проекта "Северный поток-2".

Мы видим повышенную активность целого ряда государств, в первую очередь Польши. Видим здесь подводные лодки неизвестные и попытки совершать маневры, которые можно квалифицировать как фактическую операцию, то есть провокацию столкновений, которые могут привести к повреждению трубоукладчиков и кораблей обеспечения.

В этой провокации участвуют не только военные корабли Польши, но и польские сейнеры, которые наверняка не просто так там появились.

Все это, еще раз повторяю, можно квалифицировать как акт международного пиратства, фактическое затруднение свободы судоходства в акватории Балтики и, разумеется, демонстративный военно-силовой шантаж.

Для чего это делается? На мой взгляд, абсолютно глупая провокация. Она чревата большими международными осложнениями, военно-морскими инцидентами.

Что нам теперь делать?

Привлекать корабли Балтийского флота для того, чтобы отогнать непрошеных визитеров из района прокладки трубопровода? Это может привести к дальнейшей эскалации.

Словом, ситуация очень нехорошая. Я бы предложил Германии провести совместную немецко-российскую военно-морскую операцию по обеспечению безопасности завершающего этапа прокладки "Северного потока-2". Но решится ли Германия на такой демарш в адрес своих младших партнеров НАТО?

За этой провокацией, конечно, стоит даже не Варшава. Ее просто используют. За этой провокацией стоит Вашингтон.

И совершаемые действия очень глупые и опасные.

Еще раз повторяю, это серьезный инцидент. Если провокации не прекратятся, очевидно, России придется просто подтягивать туда корабли Балтийского флота, которые могли бы отгонять непрошеных визитеров, мешающих завершению достройки этого проекта.

— Вообще есть какие-то законные методы? Какие международные организации можно привлечь для "успокоения ретивых"?

— Пока мы куда-то будем обращаться, они либо сделают повреждения необратимыми, либо спровоцируют крупный военный инцидент.

Здесь, я считаю, надо просто предупредить польских партнеров:

не надо этими вещами заниматься.

Мы хотели, чтобы это сделал, конечно, официально Берлин. Но если Берлин самоустранится… Останется только крайний вариант — подтянуть туда корабли Балтийского флота, которые бы обеспечивали безопасность проекта.

Ничто не мешает Москве в конечном итоге направить 2-3 эсминца для того, чтобы обозначить, что дальнейшие провокации против российских кораблей-трубоукладчиков приведут к тому, что мы военным путем будем на это реагировать.

— А почему мы заранее не обеспечили прикрытие этого важного, дорогостоящего, в том числе и в политическом смысле, проекта?

— Так ведь никто не предполагал, что такие действия могут быть инициированы.

Но сейчас, я думаю, по дипломатическим каналам соответствующие сигналы будут даны. Тем более речь идет о нейтральных водах.

— Ни для кого не секрет, что ни у Польши, ни у других стран, которые демонстративно там себя ведут, нет собственной внешней политики. Они — послушные исполнители, готовые даже с риском для жизни доказывать свою лояльность.

— В отношении Польши я бы все-таки так не говорил. Потому что Польша — самостоятельный и очень активный игрок. Она претендует на самостоятельный статус в структуре Евросоюза и НАТО.

Польша хочет обозначить себя как некую альтернативу Германии и Франции как традиционных партнеров США в Европе. В данном случае есть и личные амбиции польской политической элиты, которые относятся к России крайне русофобски, приглашают американцев к размещению баз, оружия, в том числе и ядерного, на своей территории.

Сегодняшняя Варшава по набору методов антироссийских действий напоминает Польшу Пилсудского 30-х годов, то есть фактически мы наблюдаем повторение сценария.

Но подчеркиваю:

не надо думать, что США всем рулят.

Польша сама достаточно активно показывает зубы России, но, естественно, учитывая интересы и старших партнеров в Вашингтоне.