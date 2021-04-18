Время нырять: "Страж" - "изюминка" от российских конструкторов

Всегда так было и будет, что кто-то видит дальше, чем другие, понимает глубже, соображает быстрее. А еще бывает, что "идеи носятся в воздухе" — и кто первый смел, тот… "и рыбку съел". И вот теперь уже и российское Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" пошло по этому самому пути, предложив нечто из ряда вон выходящее: проект патрульного корабля, способного погружаться под воду, сочетая одновременно преимущества субмарины и традиционного надводного сторожевика. Это, конечно, не американский суперэсминец "Зумвалт", "проходящий сквозь волну", но тоже очень даже оригинальная разработка.

Причем проект предлагается не для внутреннего употребления, а на экспорт, видимо, в надежде, что им соблазнятся некие страны из не очень богатых, которым порознь подложки и сторожевики покупать дорого, а "два в одном" — в самый раз. И вот сегодня об этом необычном проекте и возможных перспективах создания подобных кораблей мы вам как раз и расскажем.

Они были первыми…

Для начала посмотрим, как эта идея зарождалась и насколько удачно реализовывалась в прошлом. Например, судостроители Британии еще в 1925 году построили подводную лодку HMS X1, причем, по их мнению, то, что у них получилось, было не что иное, как "подводный крейсер для надводного боя". Раз "крейсер" — значит пушки, причем целых четыре и весьма крупного калибра 5,2 дюйма (132 мм) в двух башнях и шесть торпедных аппаратов. А мощность двигателей у него была такова, что позволяла развивать скорость 36,1 км/ч, что превращало это судно в самый быстрый корабль своего класса. Но… на деле получился и плохой надводный корабль, и плохая подводная лодка. Слишком медленно он всплывал и погружался, а главное — любая пробоина, а они неизбежны в бою, была бы для него фатальна.

Французы решили не отставать и даже переплюнуть "островитян" и построили в 1929 году подводный крейсер "Сюркуф", названный в честь своего знаменитого капера. Проект получил опять-таки странное название "подводная лодка для обстрела" ("артиллерийская подводная лодка"). Вооружили его парой 203-мм орудий, гидросамолетом в ангаре, зенитными автоматами, но… проблемы были все те же самые. Корабль медленно погружался, были проблемы с герметичностью.

А потом к разработке таких кораблей подключился еще и СССР. В 60-х годах прошлого века у нас с одобрения генсека Хрущева по проекту 1231 начали создавать очень необычное судно: малый погружающийся ракетный корабль. Но при Брежневе все работы были свернуты, так как совместить в катере водоизмещением всего лишь 600 тонн "коня и трепетную лань" не удалось никак. Тут вроде можно было бы и крест поставить на таких вот экстравагантных разработках, но в 2010 году во Франции кораблестроительным концерном DCNS было начало проектирование стометрового корабля-подводной лодки SMX-25 с феноменальной скоростью надводного хода в 38 узлов (около 70 км/ч). Но вот уже 2021 год, а результатов у DCNS что-то как не было, так и нет!

А у нас будет "Страж"!

Нашему проекту от "Рубина" дано название "Страж". Это будет "Пограничный и морской подводный сторожевой корабль" (в англоязычной транслитерации BOSS). А заниматься он будет охраной берегов, борьбой с браконьерством и экономическими преступлениями, ну а уж если придет час войны — то сможет и за себя постоять и нанести урон противнику за счет достаточно сильного вооружения и скрытности. Согласно проекту, это будет корабль, способный, как утверждают, действовать и на поверхности моря, и под водой. На поверхности он будет действовать как обычный патрульный корабль, а вот под водой вести скрытное наблюдение (видимо, за особо "ценными нарушителями", чтобы до времени их не спугнуть), а еще пережидать в глубине неблагоприятные погодные условия. На поверхности бушует шторм, а на дно нырнул — там тишина и спокойствие.

Внешность как-то не очень…

Напоминает "Страж" отечественную подводную лодку проекта 613. Лодочный корпус, рубка-надстройка, выдвигающиеся горизонтальные рули. Правда, в корме предусмотрен отсек, где должны находиться моторные лодки для досмотровых операций, которые опять же придется сначала поднимать на палубу, спускать на воду, а затем принимать обратно: словом, все те же самые проблемы, которые в свое время мешали и англичанам, и французам. Длина планируется на уровне 60-70 м, водоизмещение около 1000 т, а численность экипажа до 42 человек, включая досмотрщиков, которые будут ловить нарушителей. Что до вооружения, то отмечается, что новый корабль сможет нести торпеды (зачем борцу с контрабандой торпеды?), скорострельную пушку (без нее, понятно, никак нельзя) и — БПЛА, то есть дроны, без наличия которых на борту сегодня также не мыслится ни одно судно, претендующее на звание современного боевого корабля.

Какое у него УТП?

Заявляется, что проект "Страж" / BOSS даст шансы российской промышленности заполучить новые сегменты международного рынка вооружений. Но для этого новый корабль должен иметь высокий уровень УТП — уникальных торговых предложений. А он у него уникальный? Отказ от традиционного облика сторожевика это не УТП, вернее, не очень высокое, потому что пугать браконьеров появлением его из-под воды особого смысла нет. Далее корабль позиционируется как многоцелевая платформа под требования заказчика. Но конструкция многоцелевого корабля всегда сложнее, чем специализированного. И хотя подобная гибкость конструкции и может считаться важным конкурентным преимуществом, есть еще и такая вещь, как сложность обслуживания, поскольку любая комбинированная система всегда сложнее специальной. В итоге закупка банального сторожевика может перебить все плюсы от покупки столь современного, но весьма прихотливого в обслуживании судна.

Идеи на будущее

В общем, если проект никому не приглянется, то польза от него все равно будет, как бывает польза от любых даже гипотетических проектов, потому как они двигают вперед инженерную мысль. Однако если так рассуждать, то от разработки… полуподводного боевого корабля пользы будет не меньше.

Представьте себе судно, имеющее один "остров" на носу и второй на корме, а между ними сплошную палубу, на которой расположены люки контейнеров с ракетами. Высокий остров в носовой части имеет взлетную палубу для БПЛА, мачту-пирамиду с фазированными антенными решетками и четыре многоствольных автомата для противоракетной обороны. Остров в корме оборудован еще такими же автоматами, там же расположены две бытовые трубы, а между ними ангар для вертолетов противолодочной обороны и полетная палуба.

В обычных условиях это корабль как корабль. Но вот он оказывается в зоне боевых действий и… тут же погружается в воду так, что вся его средняя часть исчезает с экранов радаров противника. Куда стрелять? В левый "корабль" или в правый? Между тем ракеты с такого полуподводного судна легко стартуют из-под воды!

Другой вариант похож на обычную подводную лодку, только корпус у нее не такой прочный, потому как глубже 10-15 метров она все равно не погружается. Над корпусом у нее возвышается обтекаемой формы пилон, а на нем что-то вроде небольшого суденышка с мачтой, постом управления и зенитными скорострельными автоматами. Ну и местечко, где экипажу можно по очереди дышать свежим воздухом. Все остальное скрыто под толщей воды. Конечно, самолет-разведчик или дрон может заметить с высоты "темную тушу", скрывающуюся в глубине, но… по ним ведь вполне можно воздействовать оружием данного корабля. Зато на экранах радаров он опять-таки будет выглядеть ничего не значащей крошечной целью, которая-то и внимания особого не стоит. Ну а пуски ракет опять-таки осуществляются из-под воды, причем сверху палуба подобной субмарины вполне может быть бронирована.

Ну а по приходу в порт приписки она всплывает, и "пост управления" оказывается довольно высоко над землей, так что для его обслуживания снаружи потребуется кран. Однако это совсем не критично, поскольку загружаться этот корабль будет через люки на палубе. Довольно фантастическая идея, не так ли? Но она ничем не хуже погружающегося в морские пучины сторожевого корабля!