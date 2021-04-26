В "Зоне 51" США изучали не НЛО, а советские самолеты

В 1994 году Пентагон официально признал существование секретного полигона ВВС США Area 51 Air Force. Несколько десятилетий этот объект будоражил умы американских уфологов, предполагавших, что такая секретность связана с изучением инопланетян, а также их передовых технологий. Вымыслы о "советской угрозе" предназначались для увеличения военных расходов, а обыватель скорее верил в зеленых человечков, чем в злокозненных русских.

Гнездо недобитых пришельцев

Штат Невада. Посреди пустынного ландшафта тянется пыльная дорога, вдоль которой не приметишь жилья. Почти отсутствуют дорожные знаки, и только через сотню километров от Лас-Вегаса все чаще и чаще попадаются гигантские щиты с предупреждением о приближении к запретному месту. С некоторых пор эта дорога стала туристическим маршрутом, но, как и раньше, непрошеных гостей встречает военный патруль.

Желающих заглянуть за ворота "Зоны 51" всегда было хоть отбавляй. После известной катастрофы в Розуэлле, произошедшей в 1947 году, циркулировали слухи о якобы сбитом советском самолете, которым управляли карлики-мутанты. Обломки летательного аппарата доставили на "Зону 51" для изучения. По мнению других, в 1969 году правительство США распорядилось снимать в одном из ангаров процесс высадки астронавтов на Луне.

"Именно секретность "Зоны 51" заставляет людей проявлять интерес к тому, что там", — полагает историк авиакосмической отрасли, литератор Питер Мерлин (Peter Merlin), который более трех десятилетий посвятил изучению этого объекта.

Советский Союз — родина инопланетян

Появление "Зоны 51" напрямую связано с разработкой самолета-разведчика Lockheed U-2. После Второй мировой войны американские "ястребы" отчаянно нуждались в информации о вооружениях, которыми располагал Советский Союз. Прибывших из-за границы шпионов обезвреживали почти молниеносно, поэтому использовать для агентурных целей обычный самолет было делом бесперспективным. Как шутили наши военные: "граница на замке".

В ноябре 1954 года президент США Эйзенхауэр одобрил разработку засекреченного высотного разведывательного самолета. Первым делом требовалось отыскать удаленное место для обучения пилотов и тестирования летных машин. Перспективным выглядел солончак Грум-Лейк (Groom Lake). Во время Второй мировой войны здесь располагался полигон, где летчики отрабатывали нанесение ударов с воздуха.

Американских ровесников советских целинников вовсе не увлекала мечта заработать доллар у черта на куличках, зато их можно было заманить идиотской рекламой. Один из ведущих инженеров проекта У-2 Келли Джонсон (Kelly Johnson) предложил назвать забытое богом место Paradise Ranch.

Ранчо посреди пустыни — это сильно, поэтому когда в июле 1955 года приступили к испытаниям Lockheed U-2 Dragon Lady, в СМИ сразу же посыпались сообщения о неопознанных летающих объектах. С подробностями можно ознакомиться в отчете ЦРУ за 1992 год, который был почти полностью рассекречен в 2013 году. Летчики коммерческих авиакомпаний никогда не видели, чтобы самолеты летали на такой большой высоте — 21 336 метров.

Официальные представители Пентагона не имели права раскрывать подробности американской общественности, поэтому говорили про исследования "природных явлений" или "исследования погоды на большой высоте", но наиболее популярными стали объяснения, что ведутся наблюдения за НЛО. Нести несусветную чушь пришлось до мая 1960 года, когда под Свердловском был сбит Фрэнсис Гэри Пауэрс (Francis Gary Powers).

Цирк уехал — клоуны остались

Полеты У-2 были прекращены в конце 1950-х годов, но испытания других сверхсекретных самолетов продолжались, среди них:

высотный самолет-разведчик Lockheed A-12,

а также самолеты для отработки технологии "Стелс":

Bird of Prey,

Lockheed F-117 Nighthawk,

Northrop Tacit Blue.

В 1970-е годы предпринимались попытки изучить тайно добытые советские МиГи. В настоящее время вместо МиГ-17 и МиГ-21 появились МиГ-29 и Су-27. Над "Зоной 51" имитируют воздушные бои с современными российскими самолетами.

В сентябре 2017 года при загадочных обстоятельствах в Неваде разбился самолет. Погиб подполковник ВВС, но Пентагон не сразу в этом признался. Скорее всего, пилот испытывал самолет иностранного производства.

Однако слухи про пришельцев не канули в Лету. В 1989 году один из работавших на этом объекте, некий Боб Лазар (Bob Lazar) заявил в интервью местному каналу, что он видел инопланетян и помогал реконструировать инопланетные космические корабли. Рано поутру наблюдательный взгляд может заметить странные огни в небе, которые двигаются вверх-вниз. Это не НЛО, а полусекретная авиакомпания местных авиалиний с позывным "Джанет", которая доставляет из аэропорта Лас-Вегаса Мак-Карран рабочих на "Зону 51".

Что сейчас происходит на самой секретной военной базе Соединенных Штатов, мало кто знает наверняка. Мерлин предполагает, что занимаются разработками:

улучшения технологии "Стелс";

системы радиоэлектронной борьбы;

беспилотными летательными аппаратами.

Историк Крис Покок (Chris Pocock), известный своими книгами по истории полетов У-2, имеет в виду следующие разработки:

секретные самолеты;

более экзотические формы радиосвязи;

оружие направленной энергии и лазеры.

Инопланетяне и НЛО

И то, и другое — туристическая достопримечательность. В 1996 году правительство штата Невада переименовало 375-ю автостраду в Extraterrestrial Highway — "Хайвей пришельцев", на шоссе можно заехать в Центр исследования пришельцев или остановиться в мотеле Little A'Le'Inn в городе Рэйчел, где проживает примерно 54 человека.

К западу от "Зоны 51" находится Alien Cathouse, который рекламируется как единственный в мире бордель на инопланетную тематику. Любителей кладов сюда влечет геокэшинг, который считается "мегаиспытанием", поскольку вдоль маршрута спрятано более 2 000 тайников.