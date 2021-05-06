"Гибнуть за цибулю?": НАТО не будет воевать за Украину

Американцы декларируют помощь и поддержку Украины, но фактически нет ни того ни другого. НАТО воевать за Киев не пойдёт никогда.

Об этом пишут аналитики австрийской Wiener Zeitung. Журналисты напоминают, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно отправился на Украину в очередной раз демонстрировать "непоколебимую поддержку" со стороны Америки.

Разумеется, США поддерживают Киев в его противоборстве с Кремлём. Граничащая с Россией бывшая советская республика, где во многих областях говорят на русском языке, является очень важной для Москвы, хотя её возможности влиять на процессы в Киеве после революции на Майдане, Крыма и Донбасса сильно сократились.

Как утверждают американские демократы, Путин вмешивался в выборы в США, чтобы поддержать республиканского предшественника Байдена Дональда Трампа. Но главным яблоком раздора между двумя противоборствующими в новой холодной войне государствами стала Украина.

Москва обвиняет в этом США, спровоцировавшие Евромайдан. Американцы же продолжают гнуть свою линию, для того же Блинкена главная цель визита — "подтвердить непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Месяц назад Москва прислала 100 тысяч солдат к границам Крыма и Донбасса и всем казалось, что вот-вот начнётся новая большая война. Но в итоге был дан отбой — Кремль отозвал войска после недельного бряцания оружием.

Американцы тут же отправились в Киев.

"Визит имеет большое символическое значение. Администрация Байдена хочет показать, что эра Трампа прошла, что США вновь держат слово и поддерживают своих союзников", — сказал эксперт по Восточной Европе Александер Дубовы.

Напомним, в марте Пентагон принял решение поставить на Украину оружие на сумму в 125 миллионов долларов. Но никаких военных действий на стороне Киева Вашингтон не планирует. Максимум вероятности — это присутствие военных кораблей в Чёрном море, добавил австрийский политолог Герхард Манготт.

Все эксперты сходятся во мнении о том, что НАТО вряд ли встанет на сторону Украины в прямом столкновении с Москвой. И хотя американские военные советники уже находятся в стране, это не значит военной поддержки в случае конфликта.

По его словам, желанию Украины вступить в НАТО не суждено стать реальностью.

Из-за военных конфликтов на украинской территории вступление Киева в альянс невозможно и с правовой точки зрения. А Франция, Германия или Италия не будут воевать с Москвой, так как любой военный конфликт она способна решить в свою пользу.

Так что готовность НАТО к сотрудничеству не следует рассматривать в военном аспекте. НАТО вполне может и проиграть русским, а на такой риск Запад пойти не захочет. Ему просто незачем.

По сути, тактика России с формированием стратегических направлений обороны по всему периметру показала свою эффективность: масштабный конфликт в Донбассе становится всё менее вероятным, хотя окончательной определённости достичь пока не удалось.

Украина таки попыталась подключить Турцию к процессу эскалации (перенеся площадку для переговоров в Анкару, с одной стороны, и закупая БПЛА, с другой).

Союз Турции (анфан террибль для ЕС, финансируемый Великобританией) и Украины (анфан террибль для РФ, финансируемый США) становится общей проблемой для Западной Европы и России, что позволит создать дополнительные точки соприкосновения для выстраивания новых векторов сотрудничества, резюмируют авторы проекта "Кремлёвская прачка".