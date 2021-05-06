Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

"Гибнуть за цибулю?": НАТО не будет воевать за Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Американцы декларируют помощь и поддержку Украины, но фактически нет ни того ни другого. НАТО воевать за Киев не пойдёт никогда.

"Гибнуть за цибулю?": НАТО не будет воевать за Украину

Об этом пишут аналитики австрийской Wiener Zeitung. Журналисты напоминают, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно отправился на Украину в очередной раз демонстрировать "непоколебимую поддержку" со стороны Америки.

Разумеется, США поддерживают Киев в его противоборстве с Кремлём. Граничащая с Россией бывшая советская республика, где во многих областях говорят на русском языке, является очень важной для Москвы, хотя её возможности влиять на процессы в Киеве после революции на Майдане, Крыма и Донбасса сильно сократились.

Как утверждают американские демократы, Путин вмешивался в выборы в США, чтобы поддержать республиканского предшественника Байдена Дональда Трампа. Но главным яблоком раздора между двумя противоборствующими в новой холодной войне государствами стала Украина.

Москва обвиняет в этом США, спровоцировавшие Евромайдан. Американцы же продолжают гнуть свою линию, для того же Блинкена главная цель визита — "подтвердить непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Месяц назад Москва прислала 100 тысяч солдат к границам Крыма и Донбасса и всем казалось, что вот-вот начнётся новая большая война. Но в итоге был дан отбой — Кремль отозвал войска после недельного бряцания оружием.

Американцы тут же отправились в Киев.

"Визит имеет большое символическое значение. Администрация Байдена хочет показать, что эра Трампа прошла, что США вновь держат слово и поддерживают своих союзников", — сказал эксперт по Восточной Европе Александер Дубовы.

Напомним, в марте Пентагон принял решение поставить на Украину оружие на сумму в 125 миллионов долларов. Но никаких военных действий на стороне Киева Вашингтон не планирует. Максимум вероятности — это присутствие военных кораблей в Чёрном море, добавил австрийский политолог Герхард Манготт.

Все эксперты сходятся во мнении о том, что НАТО вряд ли встанет на сторону Украины в прямом столкновении с Москвой. И хотя американские военные советники уже находятся в стране, это не значит военной поддержки в случае конфликта.

По его словам, желанию Украины вступить в НАТО не суждено стать реальностью.

Из-за военных конфликтов на украинской территории вступление Киева в альянс невозможно и с правовой точки зрения. А Франция, Германия или Италия не будут воевать с Москвой, так как любой военный конфликт она способна решить в свою пользу.

Так что готовность НАТО к сотрудничеству не следует рассматривать в военном аспекте. НАТО вполне может и проиграть русским, а на такой риск Запад пойти не захочет. Ему просто незачем.

По сути, тактика России с формированием стратегических направлений обороны по всему периметру показала свою эффективность: масштабный конфликт в Донбассе становится всё менее вероятным, хотя окончательной определённости достичь пока не удалось.

Украина таки попыталась подключить Турцию к процессу эскалации (перенеся площадку для переговоров в Анкару, с одной стороны, и закупая БПЛА, с другой).

Союз Турции (анфан террибль для ЕС, финансируемый Великобританией) и Украины (анфан террибль для РФ, финансируемый США) становится общей проблемой для Западной Европы и России, что позволит создать дополнительные точки соприкосновения для выстраивания новых векторов сотрудничества, резюмируют авторы проекта "Кремлёвская прачка".

Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Редактор: Елена Тимошкина
Темы нато турция энтони блинкен герхард манготт война в донбассе александер дубовы
Новости
Брухунова призналась, что уже десять лет отвечает за стиль Петросяна
Аналитики подсчитали расходы россиян на штрафы ГИБДД
Саунд-продюсер Моргенштерна прокомментировал исчезновение рэпера
Лев Лещенко осудил блогера Дину Саеву, поздравившую ветеранов за деньги
Украинцев с паспортами России назвали "недогражданами"
Названы валюты, которые находятся на грани краха
В московских поликлиниках появится цифровой помощник
В Кремле ответили на вопрос о работе Петрова и Боширова
Депутат прогнозирует сложности с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка
Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой
Последние материалы
Названы валюты, которые находятся на грани краха
В московских поликлиниках появится цифровой помощник
В Кремле ответили на вопрос о работе Петрова и Боширова
"Ковид" и власти отправили средний класс в бедность
Эксперт рассказал, чем закончится франко-британский конфликт в Ла-Манше
Депутат прогнозирует сложности с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка
Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой
Покупают задёшево: Пушков о том, сколько Вашингтон потратил на Киев
Нуланд призвала Украину не педалировать тему НАТО
Названа самая популярная косметическая операция в США во время пандемии
Популярное
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряжённость из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растёт.

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова О чём говорят полмиллиона паспортов РФ, выданных в ДНР и ЛНР Любовь Степушова Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
11 "ванных"заповедей
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников