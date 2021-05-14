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Автор Александр Шторм

СМИ США: почему Москва выживет в ядерной войне

Силовые структуры » Министерство обороны

Ядерную войну безопаснее и комфортнее всего будет переживать в Москве, заявили авторы издания The National Interest. У столицы РФ лучшая на сегодняшний день система противоракетной обороны, и в ближайшее время она будет серьёзно модернизирована.

СМИ США: почему Москва выживет в ядерной войне

Авторы материала упоминают её новое наименование — А-235. О системах противоракетной обороны договорились ещё в 1972 году СССР и США, подписав Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Документ был ориентирован не на наступательные вооружения, а на средства защиты, предназначенные для противодействия этим ракетам.

Суть договора в том, что эти системы не имели права охватывать всю страну и должны были находиться на расстоянии не менее 1300 километров (чуть более 800 миль) друг от друга. Каждая система ПРО могла иметь не более 100 пусковых установок.

При этом стороны согласились ограничить модернизацию ПРО, договорившись не разрабатывать, не испытывать и не развёртывать системы одномерного пуска более одной ракеты с каждой ПУ и системы скоростного перезаряжания ПУ.

Согласно документу, одна система ПРО могла использоваться для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другая — для защиты крупной городской агломерации.

Конечно, договорённость идеальной не была, но она работала. По мнению американцев, Москва таки модернизировала ПРО в 1995 году, например, убрав ядерные противоракеты и заменив их на обычные.

Так что А-235 создана, в том числе, для устранения недостатков предыдущего поколения советских/российских систем ПРО, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет.

Напомним, глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Россия за прошедшее десятилетие реорганизовала 80% своих ядерных вооружений, усилила свой ядерный потенциал, чтобы гарантировать в случае конфликта ответный удар силами ядерной триады.

В докладе Чарльза Ричарда упоминаются гиперзвуковой боевой блок "Авангард", подводный атомный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и гиперзвуковая ракета "Циркон".

По мнению американского адмирала, Россия меняет характер своих ядерных сил при помощи потенциала невиданного ранее "асимметричного стратегического оружия".

Новое российское оружие, подчеркнул Ричард, создано для преодоления противоракетной обороны и средств стратегического сдерживания. Поэтому американцы и рассуждают о том, что Москва сегодня безопаснее всех остальных мест в мире.

Впрочем есть и другие мнения. Так, в популярном проекте "Ватфор" отмечают, что "автор статьи не читал даже технические характеристики систем, о которых пишет: не бывает систем, которые могли бы перехватывать все боеголовки".

"Нынешний палестино-израильский конфликт это очень хорошо демонстрирует. Лучшие города для выживания в ядерном конфликте — максимально удалённые от этого конфликта Сидней и Веллингтон, а если говорить про Россию — это населённые пункты где-то в сибирской глубинке, не отнесённые ни к одной из групп по гражданской обороне (особая, первая, вторая и третья группы)", — пишут авторы "Ватфор".

"Когда завоют сирены, я возьму стакан вискаря, набью трубку и пойду на крышу смотреть, как входят в атмосферу боеголовки и стартуют им навстречу перехватчики А-135. Потому что хуже гибели в Москве при ядерном ударе может быть только выживание в Москве после него", — цитируют соцмедиа журналиста и военного эксперта Илью Крамника.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы пво москва посейдон илья крамник с-500 прометей ядерная война ядерное оружие
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