Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО

Запад пытается дискредитировать Белоруссию в глазах России, исключая её из программ партнёрства с НАТО. Но уважения к Минску давно нет.

"Белорусский персонал" не вхож в штаб-квартиру НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что сотрудникам дипломатической миссии Белоруссии при НАТО будет ограничен доступ в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

"Мы решили ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО", — заявил Столтенберг на пресс-конференции перед встречами министров обороны и иностранных дел НАТО во вторник, не вдаваясь в подробности, передаёт Reuters.

Решение принято в связи с "силовой" посадкой в Минске самолета Ryanair "с целью ареста журналиста-диссидента", признанного в Белоруссии экстремистом.

Белоруссия была очень любезна с НАТО

Белоруссия, являясь членом ОДКБ, поддерживает связи с военным альянсом с 1992 года, а с 1998 года имеет дипломатическую миссию при НАТО, в состав которой входят пять представителей министерства обороны, сообщает Euronews.

"Белорусский персонал" мог до настоящего времени посещать семинары и встречи в НАТО и в странах НАТО в рамках формата "Партнерство ради мира" для обсуждения таких вопросов, как контроль над вооружениями и военное образование.

В конце 2019 года, уже после скандальных выборов президента, в Минобороны страны отметили, что Белоруссия готова развивать сотрудничество НАТО, это является одним из направлений многовекторной внешней политики государства, направленной на "поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами". В Минобороны сочли "преувеличением говорить, что сотрудничество с НАТО в военной сфере осуществляется на высоком уровне".

В марте 2020 года в Белоруссии состоялись учения совместно с морской пехотой Великобритании. Тренировки прошли на полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

НАТО хочет поссорить Россию и Белоруссию

Как сказал "Правде.Ру" советник руководителя фракции ЛДПР в ГД, руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков, Столтенберг делает эти заявления для того, чтобы спровоцировать антибелорусские настроения в политических кругах России:

"То есть показать, что Белоруссия являлась членом-наблюдателем НАТО, входила в договоренности с Североатлантическим альянсом, который на сегодняшний день показывает свою явную враждебность по отношению к России".

Политолог напомнил, что нахождение Белоруссии в ОДКБ не запрещает ей быть партнёром в других структурах Европейского союза, в том числе — взаимодействия с НАТО.

Торгаши — предатели

По мнению Алексея Бычкова, Александр Лукашенко, подписывая разные соглашения с НАТО, пытался выторговать больше компетенций, полномочий и экономических преференций для Белоруссии в отношениях с Москвой. Много раз в этом контексте Москве ставились ультиматумы.

"То же самое происходило на Украине. К чему это привело на Украине, мы видим сейчас. Белоруссия в какой-то момент тоже двигалась по этому сценарию, пока пока не наступил политический кризис", — отметил политолог.

"На сегодняшний день идет блокирование Белоруссии по всем возможным вариантам сотрудничества с Западом. Таким образом, Запад сам дает возможность Белоруссии больше ориентироваться на Россию. И это подразумевает то, что теперь и президент Белоруссии Лукашенко не сможет уже использовать принцип многовекторности, который он пытался использовать раньше, заигрывать и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с Москвой для того, чтобы получить максимальное количество финансовых, и политических преференций. Белоруссия все больше и больше ориентируется в сторону России. Это как бы позволяет надеяться и думать, что в ближайшее время произойдет процесс еще большей интеграции Белоруссии в единое экономическое и политическое пространство с Россией, то есть больше, чем это было в рамках ЕАЭС", — сказал политолог.

В 2014 году Североатлантический альянс официально приостановил сотрудничество с Россией, а с 2018 года в российском офисе при НАТО отсутствует постоянный представитель. Белоруссия же на своём опыте убедилась, чего стоит лояльность НАТО.

16 мая, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики Игорь Король заявил, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов с большой долей вероятности отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России.

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