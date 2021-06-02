Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие?

Было время, когда атомные подводные лодки с ядерными ракетами на борту рассматривались ведущими мировыми державами как важнейшая составная часть стратегической триады — оружия Судного дня. Таящиеся в глубинах океана, они могли каждая обрушить на противника по 16 и более баллистических ракет, на каждой из которых могло находиться от 8 до 14 ядерных боеголовок. Угроза более чем серьезная — не так ли?

Поэтому для обнаружения и уничтожения именно таких ПЛАРБ создавались целые эскадры самых современных противолодочных кораблей. И вот сегодня средства борьбы с ними, наконец-то, стали настолько совершенны, что уже впору говорить о том, что время их закончилось. Но что придет им взамен, ведь свято место пусто не бывает. Об этом сегодня наш рассказ…

Мне сверху видно все, ты так и знай!

Уже в годы Первой мировой войны подводные лодки научились находить под водой при помощи гидролокатора. Во Второй мировой войне техника обнаружения подводного противника шагнула вперед еще дальше. Ну а сегодня современная техника позволяет находить подводные лодки на любой глубине, то есть спрятаться в океане им уже невозможно!

Лодки шумят. Лодки сделаны из металла, поэтому их можно обнаружить с помощью магнитометра. Наконец, их можно обнаружить по следу, который они оставляют в воде при движении, причем даже из космоса. Одним словом, сегодня существует так много способов обнаружения подводного противника, что проще затеряться иголке в стоге сена, нежели АПЛ в просторах океана!

Но если это так, то стоит ли овчинка выделки? И имеет ли смысл и дальше вкладывать деньги в строительство заведомо обреченных на гибель боевых кораблей, которые тех, кто обо всем этом осведомлен, уже давно не пугают?

Цель для "Малышки Меткий Выстрел"

Да, но что если уменьшить размеры атомной подводной лодки в разы? Хорошо известно, что в большую цель, если она у тебя перед глазами, попасть нетрудно. Но вы попробуйте попасть пулей в подброшенную в воздух серебряную монету. Такое в цирке Буффало Билла проделывала знаменитая Энни Оукли — "Малышка Меткий Выстрел", однако разве такое было всякому стрелку по плечу? Понятно, что современная техника облегчает не только обнаружение цели под водой, но и ее успешное поражение. И тем не менее маленькую цель всегда труднее обнаружить!

И как быть, если вместо 10-20 подводных ракетоносцев со 160-320 ракетами на борту (и соответствующим числом разделяющихся боеголовок!) какая-нибудь страна обзаведется подводным флотом из сотни лодок-малюток, на каждой из которых будет находиться всего одна ракета с теми же 14 боеголовками? Суммарное их количество, разрешенное соответствующими договорами, при этом не изменится. Вот только перехватить в океане весть этот флот станет значительно сложнее. Для этого просто не хватит ни противолодочных кораблей, ни топлива для них. Между тем даже если 2-3 такие ракеты этим АПЛ удастся запустить и их боеголовки поразят цели на территории потенциального противника, то о своей благополучной жизни ему придется забыть навсегда.

Все новое — забытое старое!

Когда-то лодки-малютки типа "М" входили в состав советского военно-морского флота. Причем они довольно активно участвовали в Великой Отечественной войне. Хотя они предназначались для защиты берегов и морских баз, "малютки" вели боевые действия даже у побережья противника и в неприятельских гаванях. Построено было 153 подводных лодки типа "М", из них 78 до войны, 22 во время войны и 53 после ее окончания. Потеряна была 31 субмарина, а потопили они (по данным Германии) 17 кораблей противника, в основном буксиров. Вооружение их было очень слабым — два-четыре торпедных аппарата, причем без запасных торпед. Применялись "карликовые" подводные лодки также и в флотах Германии и Японии, но без особого успеха. В качестве носителей торпед они себя не оправдали. А вот что если вооружить "малютку" сверхмощной баллистической ракетой, стартующей из-под воды?

Оригинальнее, меньше, совершеннее…

Если мы посмотрим на любую схему современного подводного ракетоносца в разрезе, то нам, несомненно, бросится в глаза, насколько же он велик, по сравнению с находящимися на нем ракетами. А теперь представим, что ракета на нем всего лишь одна. Во сколько раз уменьшится объем такой субмарины? Вот то-то! Но тут без принципиально нового подхода не обойтись. Дело в том, что каплевидную, обтекаемую форму современных АПЛ, позволяющую достигать высоких скоростей подводного хода, никто не отменял. А значит, общая архитектура такого боевого корабля останется неизменной. Но как же тогда на нем в этом случае можно будет разместить ракету, она же ведь очень велика?

А что, если разместить ее не вертикально, а горизонтально в передней части корпуса, внутри (как и сейчас) соответствующим образом оборудованного пускового стакана? За ракетным отсеком будет в этом случае следовать реакторный, а за ним машинное отделение и… все! Что касается экипажа, то он будет находиться в… надстройке в передней части корпуса. Большой экипаж столь небольшому кораблю сегодня совершенно не нужен, так что много места ему не потребуется. Ну а без сауны и плавательного бассейна экипажу лодки-малютки уж придется обойтись.

Уже давно известна так называемая марагеновая сталь (мараген), разработанная в 1960-х годах для флота США, такие важные конструкционные показатели которой, как прочность и плотность, на 10% лучше, чем у титана. Но и титан также можно использовать для строительства подобного корабля или по крайней мере его обитаемого модуля. Это позволит такой лодке нырять на значительно большую глубину, чем это могут сделать современные огромные АПЛ, и находиться там значительное время.

АПЛ "Юрий Долгорукий"

Отсек "Ванька-встанька"

Но вот вопрос: а как же такая лодка будет запускать свою ракету, ведь она же размещена на ней горизонтально, а пуск осуществляется в вертикальном положении? Но все проблемы легко снимаются, если подойти к их решению нетривиальным способом, а именно — сделать обитаемый модуль вращающимся, эдаким "ванькой-встанькой", закрепленным между двух вертикальных опор.

То есть наша рубка будет иметь смещенный вниз центр тяжести, устанавливаться на корпусе субмарины между этих опор и, соответственно, между ними свободно вращаться! Впрочем, в обычном горизонтальном положении корпуса субмарины вращаться ей смысла нет, поэтому обитаемый модуль фиксируется жестко.

Но вот на лодку поступает приказ на запуск ракеты. Заполняются кормовые балластные цистерны, и лодка из горизонтального положения переходит в вертикальное. При этом рубка освобождается и проворачивается так, что для ее обитателей положение ее не меняется: пол остается полом, а потолок — потолком.

Ну, а дальше все как обычно. Лодка поднимается на глубину 30 метров, открывается люк ракетной шахты, включается пороховой газогенератор, и ракета "вышвыривается" на поверхность воды, где у нее включается маршевый ракетный двигатель. После этого крышка шахты закрывается, лодка принимает дополнительный балласт и… погружается, а обитаемый модуль возвращается в прежнее положение. Кстати, благодаря своей автономности он же является и спасательной капсулой. В случае, если лодка будет тонуть, пиропатроны автоматически отстреливают ее крепления к корпусу субмарины, и она всплывает на поверхность вместе с экипажем.

"Москитный флот" таких субмарин будет если даже и не дешевле стоимости обычных подводных ракетоносцев, то по крайней мере сопоставим по затратам. А вот по эффективности обойдет его в несколько раз! Интересно, понимают ли это наши адмиралы или продолжают мыслить по-прежнему: "чем больше, тем грознее"?!