"Вымпел" и "Альфа" - лучшие "без права на славу"

В середине мая военному эксперту Александру Артамонову удалось побывать в гостях у легенды российского спецназа полковника Льва Королькова, известность которого давно уже перешагнула рубежи нашей Отчизны.

«Вымпел» и «Альфа»- лучшие из лучших

Его рассказом об этом визите мы предваряем видеоэфир Pravda.Ru, в котором эксперт сравнивает группы "Альфа" и "Вымпел" с зарубежными "аналогами".

— Лев Иванович — не только орденоносец с колоссальным боевым опытом работы в дальнем зарубежье (например, на Окинаве), не только наставник многих поколений бойцов группы "Вымпел" и в целом ЦСН ФСБ России, но ещё и один из тех, кто стоял у самых истоков образования элитного подразделения, девиз которого: "Во славу державы без права на славу!".

Пока молодая журналистка крупного военного еженедельника брала у ветерана интервью, а дочь Льва Ивановича хлопотала на кухне, накрывая на стол, я решил, по старой доброй традиции, поинтересоваться библиотекой боевого офицера.

На двух полках книжного шкафа я обнаружил труды и мемуары российских и зарубежных историков спецчастей. Все эти издания — с дарственной надписью хозяину квартиры.

Пока я рассматривал достойные музея книги, Лев Иванович вспоминает… А вспомнить человеку, начавшему свой профессиональный тернистый путь почти 70 лет назад, есть что. Полковник вспоминает своих старших товарищей —

генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова,

руководителя КУОС Сергея Голова,

Алексея Ботяна…

В изложении 80-летнего офицера мелькают годы, имена, лица, детали спецопераций. Лев Иванович был одним из главных действующих лиц штурма дворца Амина силами отряда "Шторм-333" в Афганистане в 1979 году. До этого участвовал в подавлении фашистского восстания в Будапеште в 1956-м и в наведении порядка в Чехословакии в 1968-м…

Он действительно живая летопись закрытых страниц истории нашей Родины. Слушая его рассказ (а многое ветеран группы "Вымпел" даже сейчас рассказывать не имеет права), и возникла мысль предпринять попытку сравнительного анализа самых боеспособных спецподразделений мира. Причём захотелось сделать это на основе реального боевого опыта той или иной части, а не распиаренных комментариев.

Откуда есть пошёл спецназ

Спецназ — такое короткое слово, лязгающее как затвор автомата…

Пожалуй., отправной точкой, своеобразным первородным импульсом, для его создания вполне можно считать (так уж договорились между собой специалисты) август-сентябрь 1972 года, когда террористическая группа "Чёрный октябрь" взяла в заложники, а потом и уничтожила почти всех членов израильской делегации на ХХ Олимпийских играх.

Справка

У Германии эпохи 1972 года не было никаких сил специального назначения. Также, согласно Конституции страны, немецкая армия не имела права вести военные действия в мирное время на территории ФРГ.

В результате, попытка освобождения заложников была организована безобразно плохо: немецкие полицейские просто сбежали из подготовленного для приёма террористов самолёта-ловушки, увидев, что в аэропорт прибыло не четыре, как ожидалось, а восемь боевиков.

Бронемашины, предназначенные для штурма, застряли в пробке,

вместо снайперов работали дилетанты,

антикризисный штаб отдавал абсурдные приказы,

а журналисты снимали и показывали в прямом эфире группу захвата в момент выхода на позиции.

После жестокой расправы террористов над беззащитными людьми и возникла идея создания регулярных частей — волкодавов, которые смогут максимально эффективно ликвидировать подобных убийц. Однако, справедливости ради, если брать предысторию вопроса, то тактика десантно-штурмовых групп с использованием специальных видов вооружения для боёв в замкнутом пространстве была отработана ещё за 30 лет до Мюнхенских событий — в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой дивизией генерала Александра Ильича Родимцева во время Сталинградской битвы.

Тем не менее именно трагедия, случившаяся на ХХ Олимпийских играх, позволила разработать базовую концепцию применения спецназа и положила начало системной подготовке офицеров спецподразделений ряда стран:

Франции,

Австрии,

России

и, прежде всего, Израиля.

Это ближневосточное государство научило глав правительств и секретных служб беспощадности к террору. Позиция Голды Меир, отказавшейся вести переговоры с террористами, была безапелляционной и лапидарной:

"Если мы уступим, ни один израильтянин нигде в мире не сможет чувствовать себя в безопасности".

Глава Израильского государства жестоко отомстила всем заказчикам расправы над спортсменами, навсегда определив базовую концепцию применения спецподразделений: спецназ действует точечно, безжалостно и чётко. Если приказ отдан, он будет исполнен в любой точке мира.

В период с 1972-го по 1973 год израильские "бойцы тени", эти предшественники "Сайерет Маткаль", уничтожили всех причастных к "Чёрному октябрю" и, как гласит предание, даже некоторых членов их семей. У таких частей свои методы работы, в которых во главе угла не человеколюбие, а эффективность.

Справка Sayeret Matkal или "отряд 269" — спецназ Израиля. Он основан в 1957 году. Самое громкое дело — освобождение 250 заложников рейса Тель-Авив — Париж в 1976 году.

Пожалуй, по критерию эффективности российский "Вымпел" действительно даст сто очков форы любому зарубежному коллеге.

Кстати, в наши дни, по сути, два элитных батальона — "Вымпел" и "Альфа" — это единая структура Центра специального назначения ФСБ России. Близкие по характеру решаемых ими задач, они, эти элитные части, всё же разнятся по дате создания и некоторым, на первый взгляд, пусть и несущественным, но всё же немаловажным для профессионалов деталям.

Справка Группа "Альфа" создана в июле 1974 года. Основная задача — антитеррор, а также умиротворение в случае организованного мятежа. В 2011 году "Альфа" заняла первое место сразу в двух номинациях международного чемпионата спецподразделений Super SWAT International Round-Up. Батальон "Вымпел" создан в августе 1981 года. В 1993 году подразделение было переподчинено МВД под названием "Вега", но потом, в 1998-м, опять вернулось под эгиду ФСБ. В отличие от "Альфы" бойцы "Вымпела", интеллектуальная элита спецназа, способны и на разведывательную деятельность, а также организацию активных мероприятий за рубежом.

Кто лучше — "Альфа" или "Вымпел"? Вопрос вопросов

В различных зарубежных и отечественных военных и не очень изданиях часто обсуждается тема, чей спецназ лучше. Нередко такие оценки, раздаваемыми никогда не нюхавшими пороха дилетантами, мягко говоря, грешат против истины.

В качестве примера можно привести авторитетный в США журнал We are the mighty. В 2018 году он составил целый реестр самых грозных спецподразделений мира. Автор этого удивительного анализа, в котором Россия заняла отнюдь не первую строку, даже не удосужился назвать, какой из наших батальонов он имел в виду, сравнивая различные подразделения. В тексте используется общее наименование "Spetsnaz", без всяких пояснений. Если кто сомневался, уточним, что, конечно же, самые крутые парни на планете — это американские "морские котики".

Согласно другим англосаксонским источникам, прославленные (непонятно, где и как) "котики" уступают только британской SAS (Special Air Service).

Справка SAS, или "Специальная авиадесантная служба", был основан в июле 1941 года (отряд L) и упразднён решением министерства обороны Соединённого Королевства 8 октября 1945 года по причине абсолютной неэффективности и непродуманной системы подготовки. Он был возрождён лишь после начала Корейской войны. В структуру входит один регулярный полк и два полка Территориальной армии, а также два батальона связи. Численность элитных бойцов SAS — 700 человек, или четыре эскадрона.

В принципе, крупнейшей и единственной операцией, проведённой SAS и ставшей достоянием гласности, является освобождение заложников во время захвата посольства Ирана в Лондоне в 1980 году. Тогда удалось спасти 25 человек из 26. Других резонансных дел за британцами не числится.

Справедливости ради можно уточнить, что есть у британцев и ещё одна часть — Special Boat Service (SBS), девиз: "Силой и хитростью". Это подразделение эффективно показало себя в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России) и с "Аль-Каидой". На его счету операции в полуколониальных Ливии и Сьерра-Леоне. Но об эффективности и боеготовности строго засекреченного батальона судить крайне тяжело. Хотя и списывать со счетов не стоит.

А вот французские элитные спецподразделения — RAID/GIGN и BRI (девиз: "Защищать жизнь, презрев смерть") действительно постоянно проходят испытания на прочность в связи со взрывоопасной ситуацией в стране. Как известно, во Франции присутствует многомиллионная армия эмигрантов, служащая настоящей грибницей для террористов всех мастей и рангов.

Громкие теракты (убийства в Ницце в 2016 году,

массовый расстрел людей на представлении в театре "Батаклан" в 2016 году,

убийства, совершённые стрелком Мохаммедом Мера в 2012 году

и десятки других трагедий

заставляют "трёхцветный" спецназ (цвета французского флага — синий, белый, красный) быть постоянно начеку.

Отбор бойцов в подразделение таков, что за две недели испытаний для приёма в эту часть из 120 "абитуриентов" до финиша доходит только 18 человек. Численность GIGN — около 400 бойцов.

Наверное, одно из самых громких дел французского спецназа — это освобождение самолёта компании Air France рейса AF8969, захваченного террористами в Алжире 24 декабря 1994 года и направлявшегося в Париж, чтобы, по замыслу смертников, обрушить его на Елисейский дворец.

Лайнер был захвачен штурмом, а террористы обезврежены на дозаправке воздушного судна в Марселе. Тогда GIGN под командованием майора Дениса Фавье сработал максимально чётко: ни один из 209 (по некоторым данным, 227) пассажиров не пострадал. Ничего подобного ни хвалёные "американские котики", ни британский SAS записать себе в архив не могут.

Также на счету французов такие громкие операции, как

обезвреживание сомалийских пиратов (в этом нелёгком деле, кстати, преуспел и российский спецназ),

спасение 30 детей в Джибути в 1976 году,

блиц-операция в Боснии

и многое-многое другое.

Конечно, в Западной Европе и Северной Америке и даже в Бразилии существует немало элитных частей, претендующих на повышенную смертоносность и непревзойдённое мастерство в нелёгком деле обезвреживания, ликвидации и разведки. Но ни немецкая Grentzschutzgruppe (GSG-9), ни австрийская Eko Cobra, ни канадская JTF2 похвастаться массовым спасением людей, тонкими диверсионными, разведывательными операциями или удачными "миссиями возмездия" не могут.

А настоящая ценность подразделения, как известно, проверяется только на поле боя. Поэтому даже вооружённая до зубов, но не обстрелянная армия не является реальной грозной силой. Только прямое боестолкновение и постоянная практика способны принести весомый результат.

С этой точки зрения, российский спецназ, будь то "Вымпел" или "Альфа", действительно не имеет себе равных. Достаточно вспомнить о блестящей операции, проведённой в Бейруте (Ливан) в сентябре 1985 года. Тогда террористы захватили четверых советских дипломатов, причём один из них был в целях устрашения обезглавлен.

В результате виртуозной операции "Вымпела", трое советских граждан были спасены, а террористы буквально вырезаны на корню, включая ближайших родственников. Наши бойцы появились в Ливане из ниоткуда, а потом также тихо растворились в неизвестном направлении, заставив аналитиков вплоть до сегодняшнего дня гадать, каким способом они проникли на суверенную территорию.

Кстати, сигнал, поданный арабским экстремистам нашими безжалостными в своей работе частями, был правильно воспринят "адресатами". Более никаких захватов наших граждан вплоть до развала СССР не проводилось.

На счету "Вымпела" и "Альфы" множество заслуг в эпоху Первой и Второй Кавказских войн в новейшей истории России. Но воистину хрестоматийной по своей отлаженности и непревзойдённому мастерству остаётся операция, проведённая в театре "Норд-Ост" 23-26 октября 2002 года, мало того, что заминированном и полном смертников, включая готовых подорвать себя "чёрных вдов" в поясах шахидок, так ещё вдобавок и полностью изолированном от внешнего мира.

Добавлю, что там батальонам "Альфе" и "Вымпелу" противостояли матёрые и, что немаловажно, фанатично преданные своим страшным идеям бойцы Мовсара Бараева, которые, в буквальном смысле слова, были готовы идти на смерть. Они доставили в театр около 150 килограммов взрывчатки, армейское оружие, фугасы и артиллерийские снаряды. По оценке специалистов, от подрыва основного заряда здание должно было сложиться, как карточный домик. Этого удалось избежать только благодаря непревзойдённому мастерству российских "Альфы" и "Вымпела". Фактически все террористы на территории обширного строения были обезврежены одновременно, и никто из заложников не пострадал (хотя, к сожалению, некоторые зрители скончались после штурма из-за того, что им вовремя не была оказана квалифицированная медицинская помощь).

Итак, по реальному боевому опыту, по постоянно ведущейся на базе ЦСН ФСБ в Чечне воинской подготовке российский спецназ — лучший из лучших.

А кто, уважаемые нгоспода, сомневается, всегда может отправиться на Кавказский хребет в Центр подготовки нашей воинской элиты и померяться силами с командой "Вымпела" или, к примеру, "Альфы".

Но на мой взгляд, не стоит: всё равно проиграете!