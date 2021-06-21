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Автор Максим Щегольков

Дружинники: какими они были в СССР и кто помогает полиции сегодня

Силовые структуры

Органам охраны правопорядка во все времена требовалась помощь неравнодушных граждан, так как сколь бы ни был велик штат правоохранителей, за всем уследить невозможно, и тогда на помощь приходят добровольцы.

Дружинники: какими они были в СССР и кто помогает полиции сегодня

История появления народных дружин

Рядовых граждан правоохранители стали привлекать к помощи ещё во времена Российской империи, при Александре III. Позже к практике привлечения добровольцев вернулись уже после падения самодержавия. Некое подобие народной дружины впервые появилось в 1926 году в Ленинграде, когда из неравнодушных граждан сформировали специальную комиссию для помощи милиции.

Народные дружины в привычном нам понимании стали распространяться в 50-х годах прошлого века. Тогда такие объединения добровольцев появлялись при заводах, фабриках, колхозах и учебных заведениях. Законодательно положение народных дружинников было закреплено постановлением 1959 года.

В основном добровольцы занимались охраной правопорядка в общественных местах, а также защитой имущества предприятий и организаций, кроме того, оказывали помощь милиции, выполняя небольшие поручения сотрудников, например, доставляя повестки.

Законодательно участие в охране общественного порядка для граждан СССР могло поощряться несколькими способами. Так, дружинники имели право на дополнительный оплачиваемый отпуск, денежные премии, награждались грамотами, знаками отличия и подарками. Кроме того, общественники имели преимущество в очереди на жильё и путёвки в оздоровительные учреждения.

К началу перестройки в стране было около 300 тысяч народных дружин.

Народные дружины сегодня

Народные дружинники существуют и сегодня, правда, в несколько измененном формате.

Участие граждан в охране общественного порядка в России регулируется Федеральным законом от 02.04.2014 года №44-ФЗ. Согласно этому нормативно-правовому акту, граждане имеют право участвовать в охране общественного порядка как внештатные сотрудники полиции, а также в составе общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ и народных дружин.

казаки

Оказывать содействие органам внутренних дел могут граждане России в возрасте от 18 лет, не имеющие судимостей и пригодные по состоянию здоровья, деловым и личным качествам.

Как и раньше, дружины и общественные объединения правоохранительной направленности могут создаваться на предприятиях и при учебных заведениях, а также по месту жительства. Как правило, на конкретно взятой территории располагается только одна дружина, за которой эта территория закрепляется.

Для законного участия в охране общественного порядка дружина или организация должна быть включена в региональный реестр объединений правоохранительной направленности. Без соответствующего свидетельства организация не может участвовать в охране правопорядка.

Дружинники, внештатные полицейские и иные добровольцы должны проходить специальную подготовку, которую организуют и осуществляют правоохранители и органы исполнительной власти.

Органы госвласти и местного самоуправления могут стимулировать граждан, активно участвующих в охране общественного порядка. Одна из наиболее распространённых форм поощрения — предоставление проездных билетов на городской общественный транспорт. Кроме того, активные дружинники могут поощряться грамотами, благодарственными письмами или небольшим дополнительным отпуском, который оплачиваться не будет. В отдельных случаях может выплачиваться вознаграждение. Правда, стоит отметить, что все эти меры стимулирования носят в законе скорее рекомендательный характер и на практике не всегда могут быть применимы.

Сегодня народные дружины, общественные объединения правоохранительной направленности, казачьи организации и внештатные сотрудники полиции есть практически в каждом населённом пункте. Зачастую помощь таких общественников является очень существенной для правоохранителей.

Народные дружины: назад в будущее?
Темы ссср россия российская империя
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