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Автор Александр Шторм

Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?

Силовые структуры » Министерство обороны

Последнее вторжение эсминца в российские воды поставило вопрос ребром — топить или не топить? Так как каждый корабль является суверенной частью своего государства, то это уже война, хотим мы этого или не хотим.

Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?

Как отмечает "Царьград", власти недавно отметили, что Россия и Запад куда ближе к войне, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. Он был страшен своей неотвратимостью. Но русским вовремя поступил приказ остановиться, американцам — не провоцировать. На тех договоренностях мир продержался 60 лет.

На днях британский корабль прошёл из Украины в Грузию через наши территориальные воды возле Севастополя. Фактически сие значит, что Великобритания вторглась на территорию государства Россия.

Россияне не открывали огонь, но после предупреждения была положена очередь под нос британского корабля. На международном морском языке это сигнал остановиться и лечь в дрейф. Англичанам совершенно не улыбалось вести бой с эскадренным миноносцем типа 45 водоизмещением больше восьми тысяч тонн.

Хотя очевидно, что никто там всерьёз не верил, что их будут топить по-настоящему. Но какие бы мотивы ни двигали британским кораблём, экипаж британского морского истребителя входил в наши воды в режиме настоящей боевой готовности.

Как действовать в будущем — пока не очевидно. Экс-начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Владимир Романенко уверен, что береговые ракетные части Черноморского флота были приведены в полную боевую готовность.

Воевать, правда, никто не будет. Но интересно, что практически все последние провокации конфликтов Запада с Россией исходили с английской территории. Британия явно выскочила из-за спины США и ведёт свою игру. После откровенного разговора президентов России и США в Женеве Англия пошла к своим целям напролом.

"Старые деньги" Лондона то и дело сталкиваются с тем, что на их инициативы накладывает своё вето Россия. Просто одним фактом своего суверенного существования. СССР уже давно закончился, но ошибка Запада сохранилась — якобы если Россия легла, с нею можно не считаться.

Эксперты считают, что топить чужие корабли не надо. Но надо показать: угроза того, что они гораздо более подвержены разного рода рискам по морской части, реальна.

Срочно! Российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу у Крыма
Редактор: Елена Тимошкина
Темы нато крым минобороны рф британский флот нарушение границы владимир романенко
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