Станут ли учения Sea Breeze-2021 началом войны

Стартовавшие в Черном море учения Запада и Украины Sea Breeze 2021 совершенно и однозначно не похожи на региональные маневры.

Как пишет "Независимая газета", в мероприятии принимают участие страны НАТО.

Согласно сценария, каждый из 40 кораблей и 30 самолетов НАТО готов повторить демарш британского эсминца Defender у берегов Крыма.

Напомним, накануне начала маневров британцы оказались в территориальных водах России. Свою попытку "потроллить" пограничников предпринял и нидерландский фрегат Evertsen, попытавшийся подойти к Керченскому проливу.

В ответ на это российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. В министерстве обороны Нидерландов уже назвали эти действия "недружественными" и заявили, что российские военные "запугали" экипаж Evertsen, так как "пролетали опасно низко и близко" к кораблю, будучи вооруженными бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух–поверхность".

В результате Evertsen якобы заполучил перебои в работе электронного оборудования. Запад твердо придерживается мнения, что действия России нарушили право на свободное пользование морем. Россия якобы нарушает взаимные соглашения договора INCSEA, которым предотвращаются небезопасные ситуации на море.

Со своей стороны, представители российского Минобороны ответили в духе "нечего соваться туда, куда не следует".

Как пояснил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, учения Sea Breeze 2021 не ограничиваются морем, а предусматривают высадку морского десанта. Запланированы и действия Сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины.

Конашенков подчеркнул, что будут задействованы военные полигоны в Херсонской и Николаевской областях. На этом фоне обвинения со стороны западных стран в адрес России по поводу наращивания военного потенциала на юго-западных рубежах смотрятся лицемерно.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин высказал мнение, что эсминец Defender и фрегат Evertsen отработали морскую часть учений в первых рядах, предоставив Альянсу данные для работы. По его словам, высказывания премьер-министра Великобритании о непризнании присоединения Крыма - не очень удачное объяснение, а просто повод.

Экипажам кораблей была поставлена задача обнаружить позиции радиолокационных станций, береговых ракетных комплексов, отслеживающих движения кораблей в море.

Они также изучили время реакции сил и средств Черноморского флота на изменение ситуации к границ, и готовность пограничников к ответным мерам. Этот вопрос на самом деле является самым главным.

НАТО как раз и интересуется ответными мерами на свою активность. В Минобороны говорят о беспрецедентном давлении Североатлантического альянса на южные рубежи России.

Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, натовцы в разы увеличили частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивали количество учений вблизи российских границ.

В 2021 году в Черном море будут проведены семь совместных военных учений НАТО. Впрочем, Москва в долгу не осталась и провела свои учения вблизи Кипра.

Согласно сценария, ВМФ России занимались "преследованием" королевского авианосца Queen Elizabeth, "по случаю" оказавшимся в Средиземном море.

Также были задействованы расчеты:

береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион", "Рубеж",

зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и «Панцирь».

Что касается уже имевших место инцидентов, то российский президент Владимир Путин говорил, что "третья мировая их-за этих стычек точно не начнется".

Хотя ситуация усугубляется действиями НАТО, который изучает возможность ведения локальной ядерной войны с использованием тактических боезарядов малой мощности. И для этого Альянс постоянно крутится фактически на границах России.

Путин отметил, что налицо начало военного освоения украинской территории со стороны НАТО, что создает для России существенные проблемы в сфере безопасности. Так что визит Defender - это комплексная совместная провокация Великобритании и США, подытожил глава государства.