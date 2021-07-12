Игорь Коротченко: эстонская разведка работает под крылом MI6

Во вторник, 6 июля, сотрудниками ФСБ России был задержан консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. Лятте был задержан при попытке получения неких секретных сведений. МИД Эстонии назвал провокацией задержание консула своей страны в Санкт-Петербурге.

Что показал скандал с эстонским "агентом 007"? Холодная война разведок и контрразведок продолжается. Не стоит шутить над эстонскими IT-шниками и разведчиками. Эстония — успешная страна деградирующей Прибалтики и оплот НАТО в этих сферах. На кого работал эстонский консул-разведчик?​​​​​​​ Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Игорь, зажигательный шпионский скандал случился с высокопоставленным дипломатом, консулом Эстонии в Санкт-Петербурге Мартом Лятте. Интересна, конечно же, реакция Запада, потому что они везде видят козни русских.

По поводу эстонского шпиона сразу же появились прекрасные комментарии, что он вообще ничего не делал и совершенно безвинно пострадал. Каково ваше мнение по этому поводу, в чьих интересах действовал эстонский шпион?

— Комментарий дал центр общественной связи ФСБ, что сотрудник эстонского консульства в Санкт-Петербурге был задержан при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.

Формулировка достаточно обтекаемая, но она говорит о том, что эстонский дипломат на самом деле был разведчиком под дипломатическим прикрытием, проводил операцию по связи с одним из своих источников и в момент этой комбинации был задержан российскими контрразведчиками.

В Эстонии эта новость вызвала, конечно, шквал различного рода комментариев. Эстония встала на уши. Страна небольшая, консервативная, со спокойным менталитетом.

И вдруг, эстонского Джеймса Бонда задерживают, берут под белые руки в российской северной столице, да еще инкриминируют получение секретных материалов. Это главная новость не только для Эстонии, но и для всех стран Прибалтики.

Контрразведка берет с поличным

Разумеется, позиция официальных властей показательна. Как происходит всегда в таких случаях, всё отрицают, дескать, и не покушался ни на что, это — провокация России с далеко идущими последствиями, объявлена война, охота за европейскими дипломатами. Хотя все прекрасно понимают, что контрразведка всегда берет с поличным.

Здесь есть два варианта:

либо российский гражданин и эстонский дипломат-разведчик находились в оперативной разработке, и их взяли в самый интимный момент, когда агент передает материалы своему куратору в момент разведывательной операции;

либо с самого начал это была подстава, на которую купился эстонский разведчик.

Есть стандартный прием в практике спецслужб, когда к установленному разведчику под прикрытием подводится человек, которые предлагает свои услуги, иностранная разведка вступает с ним в определенные взаимоотношения, в определенный момент мышеловка захлопывается.

Когда контрразведка объявляет о том, что с поличным задержан иностранный гражданин, тем более — дипломат, здесь должны быть железобетонные доказательства. Очевидно, что те самые материалы, которые изъяты у эстонского консула, как раз и являются теми доказательствами, благодаря которым дальше вопрос автоматически считается закрытым.

У нас бытует снисходительное отношение к Эстонии и к эстонцам, мы знаем массу анекдотов на тему медленной реакции эстонцев на те или иные события. Но это, на мой взгляд, ошибочно. Мы должны понимать, что за 30 лет Эстония стала самой успешной из всех прибалтийских стран.

— Но Прибалтика — в ужасном состоянии.

— На фоне Литвы и особенно деградирующей Латвии Эстония выглядит очень хорошо.

Во-первых, там всё нормально с экономикой, они нашли свою нишу и в этом плане успешны.

Второе — Эстония нашла свое место в рядах НАТО как кибер-крепость.

Не случайно именно в Таллине расположен кибер-центр НАТО. Например, Skype, благодаря которому мы сейчас с вами проводим видеосеанс, изобретение эстонских программистов.

Спецслужбы Эстонии — маленькие, компактные, но весьма профессиональные и эффективные. В Эстонии есть внешняя разведка под крылом Министерства обороны и самостоятельная Полиция безопасности, она же контрразведка — известная КаПо.

На кого шпионил

Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата, его высылают. Это в общем-то — рядовая шпионская история. Конечно, важен вопрос, в чьих интересах работают эстонские спецслужбы, почему проводят дерзкие операции на территории России в духе британской MI6 образца 1920 года.

Тогда нелегальный резидент MI6 Сидней Рейли был заброшен в Россию для подготовки переворота и свержения власти большевиков. — Знаменитая операция "Трест" и все прочие дела. Англичане тогда активно очень работали над свержением власти большевиков в России.

Именно MI6 и MI5 — британская разведка и контрразведка — основные партнеры и старшие браться для соответствующих эстонских спецслужб. Безусловно, эстонский консул — разведчик профессионал — выходил на агентурную операцию, но она была легендирована.

Любые закрытые материалы оборонного, экономического, политического характеров представляют значительный интерес для западных спецслужб. Эстония, как член контрразведывательного и разведывательного пула НАТОвских спецслужб, разумеется, активно участвует и в том числе подобного рода операциях против России.

Уже были многие попытки эстонцев приобретать источники, вербовать офицеров пограничных и других служб. Были и аресты российской агентуры в рядах эстонской контрразведки и разведки. Все это — в лучших традициях холодной войны — рабочие будни шпионажа.