Американские военные — боги маркетинга. Как им это удаётся?

У США возникают трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как пишет автор статьи в National Interest, значимость гиперзвукового оружия для военного потенциала государства ставится под сомнение многими аналитиками. При этом в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений в связи с возросшим потенциалом Москвы и Пекина.

При этом, как сообщается, проблема заключается в том, что Штаты в основном разрабатывают такое оружие для тактического применения, что требует большей точности и само по себе сложнее.

Очередной выпуск программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов посвятил рассуждениям о современном российском оружии и его экспорте.

— Оборонная и оружейная промышленность страны, кажется, неустанно набирает обороты: военные инженеры придумывают всё новые компоненты для систем САУ, систем ПВО, подводных лодок и для ВВС.

Но в то же самое время мы мало говорим об экспортном потенциале России в этой области.

На днях американские и китайские аналитики из международной станции SIPRI заявили, что мы сократили свой объем экспорта вооружений, а доля Китая и доля Штатов якобы сильно возросла.

Американцы хвастаются тем, что у них вырос объем заказов. Но тут истина, как говорится в сериале X Files, где-то рядом.

Простое статистическое сравнение данных за последние три года, например, по Саудовской Аравии показало:

в 2019–2020-м продажи по рынку стагнировали, то есть были в застое — но про это бравые американские парни не говорят.

И SIPRI никак это дело не учитывает. Да и сам подсчет системы вызывает много вопросов:

допустим, было продано 10 единиц Patriot, систем ПВО, ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) американского;

этот самый Patriot подсчитывается не в количестве натуральных единиц, то есть сколько было продано конкретно комплексов, а в общем финансовом объеме и росте этого финансового объема в 2020-м относительно 2019-го или аж 2018 года.

Статистика — что дышло, как преподнесена, так и вышло

Имеется в виду, если контракт на поставку, допустим, тех же Patriot в Польше составлял 10 единиц и вдруг американские бизнесмены договорились, что отпускная цена за Patriot будет в 2, а то и в 3 раза выше, чем отпускная цена того же самого Patriot внутри Штатов или для той же Канады, то это называется у них рост показателей продаж.

На мой взгляд, как они произвели 10 единиц Patriot, так они и продали, и ничего тут не выросло.

Но если заокеанские товарищи смогли уломать поляков покупать у них Patriot дорого, о чем уж не раз писали мои коллеги — военные обозреватели, то для них этот рост — победа и полное ура-ура.

То же самое касается и их замечательного, хваленого и разрекламированного истребителя — F-35, который оценен в один миллиард семьсот миллионов долларов.

Если взять программу, по которой он должен продаваться, и ПП (послепродажную поддержку) — то есть как физическую продажу, так и обслуживание этих бортов — то здесь радоваться нечему, потому что эти цифры настолько завышены, настолько безобразны, настолько высоки, что даже конгресс США не раз назначал комиссии, в том числе:

были найдены 872 недоработки в F-35, из которых 10 летальных, то есть могут привести или к окончанию миссии, или к гибели самого боевого самолета.

Тем не менее этот самолет — страшно дорогой, не будем брать наши СУ, возьмем хотя бы французский Rafale, завышена цена на F-35 относительно Rafale чуть ли не в 4 раза, так вот американцы гордятся тем, что они столько денег кладут на этот самый F-35, и при этом говорят, что у них выросли объемы продаж.

На мой взгляд, это блеск и нищета куртизанок, то есть не объемы выросли, а техника завышена по цене.

Конечно, меня можно судить и сказать, что американцы тут все-таки добились выдающихся финансовых результатов. Да, наверное, финансовых добились. А с точки зрения реального развития и производства боевой техники — вряд ли.

А что Рособоронэкспорт?

Когда мы даем консолидированные цифры по продажам, нередко не учитываем комплектующие.

У американцев учитывается все при подсчете статистики продаж, включая любую гайку, любой датчик, любой жидкокристаллический дисплей.

Я сейчас бы мог сказать, что хватит валять дурака, ведь отпускная же цена самолета одна и та же, туда входит цена всех комплектующих. И да, и нет. Потому что американцы, как ни странно, считают в том числе и сырье, которое было закуплено для производства той или иной составляющей компоненты самолета, и накладные расходы, то есть логистика, сколько было переслано и за сколько. И так далее.

Все эти расходы суммируются и дают колоссальную цифру американских продаж.

Иначе они бы давно нас уже закидали не то что бомбами, а просто сапогами, если верить тем объемам, которые они у себя декларируют. Задавили нас бы уже всей своей мощью. А этого все-таки не наблюдается.

Франция молча кладёт Штаты на лопатки

Истребитель Rafale

Я бы к этому еще прибавил интересную вещь:

SIPRI настолько озабочен прославлением американского оружия и его возможностей, что между делом почему-то не заметил, насколько в тени большого американского гиганта выросла по объему продаж та же самая Франция.

А между тем Франция в 2019-2020 гг. увеличила свои объемы на 47% на внешнем рынке.

За счет чего? Анализ тут простой.

Франция это сделала за счет нового контракта по продаже Rafale Индии, когда Индия выбрала французские истребители, а не российские.

США наращивают продажи на 27% с 2014 по 2018 год,

Франция — на 47%.

Получается, что на самом деле динамика была не американская наилучшая, а французская.

Продать непродаваемое дорого — это Штаты умеют

Американцы очень хорошо умеют подавать себя, рассказывать, какие они замечательные и сверхъестественные. Только вот почему-то тогда, когда подсчитываются, допустим, расходы на производство инновационной техники класса какого-нибудь эсминца Zumwalt, то забывают как-то американские товарищи рассказать, что пушка-то неудачная и Zumwalt, простите, не плавает.

И как-то немножко стыдно записывать в свои выдающиеся результаты продажу самолета (это я опять про F-35), который на самом деле еще и летать учится через 20 лет после того, как его запустили.

Поэтому все-таки американцы очень красиво все подают, только совсем все не так оказывается на самом деле, иначе удалось бы справиться, наверное, и с талибами, и с другими вызовами на планете Земле.