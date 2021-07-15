Украина и НАТО: последние приготовления к атаке на Россию

Украинские военные уже размещают свою инфраструктуру на границе с Крымом. Как минимум одни международные учения Sea Breeze прошли поблизости от неё, пройдут следующие.

Активная сухопутная фаза учений была завершена 10 июля 2021 года на территории Херсонской области.

Военные задействовали полигон Олешковские Пески, где разыгрывали сценарии освобождения "оккупированных" территорий.

Отметим, что руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) сделало официальное заявление о начале полноценного функционирования государственного испытательного полигона Ягорлык, который будет использован для пуска ракет, способных поражать цели на полуострове.

Заново открытый Ягорлык однозначно пригоден и позиционируется как место для стрельб украинской армии, а также для испытаний вооружений большой дальности поражения.

Украина начала воссоздание объекта в 2018 году на месте бывшего авиаполигона Черноморского флота (был рабочим в период 1959–1994 годов).

Как пояснил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Родион Тимошенко, в настоящее время Ягорлык приведён в рабочее состояние, полностью автономен, технологичен, экологичен и "в полном объёме обеспечивает проведение испытаний".

По планам, тут пройдут стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 километров. Отсюда можно сделать вывод, что с полигона будут запускаться ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров.

По сути, факт в том, что рядом с границей Крыма, полноценно заработал крупнейший на Украине полигон вооружённых сил площадью около 3,7 тысячи гектаров.

Но ещё в 2018 году под Херсоном прошли учебные стрельбы подразделений зенитных ракетных войск ВСУ перед отправкой их в зону боевых действий в Донбассе. Отмечались там и противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивная система залпового огня "Ольха".

Именно командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что выстрелы "Нептуна" могут быть полезными в этом регионе. То есть его можно использовать при атаке с материковой Украины на подходах к Севастополю.

А бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждал, что "Нептуны" смогут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Чёрном и Азовском морях. И, разумеется, в состоянии разрушить Керченский мост.

Как говорит военный эксперт полковник Владимир Попов, к этой угрозе не стоит относиться легкомысленно.

"Так как "Нептун" является ещё советской разработкой на базе противокорабельной ракеты Х-35, то нужно задуматься о защите. А то, что Украина принесла всё это фактически на границу — дело закономерное. Власти до сих пор думают и выдают в публичное пространство планы "освобождения" Крыма и Донбасса. Российские военные обязаны думать об этой перспективе", — уверен эксперт.

Со своей стороны, генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что гибридная война со стороны Украины и НАТО уже вовсю ведётся. Эксперт отметил, что учения Sea Breeze фактически на границе с Россией это прекрасно демонстрируют.

В дальнейшем же, в сентябре, планируются стратегические командно-штабные учения "Объединённые усилия — 2021" (ОС-2021).

(Россия в то же время будет проводить манёвры "Запад-2021").

По данным пресс-службы украинской Нацгвардии, ОС-2021 предполагается провести почти на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Чёрного и Азовского морей. Ожидается привлечение иностранных представителей и подразделений из 15 стран НАТО.

Отдельно стоит отметить уровень украинского приёма войск НАТО. Британский десантник приехал на Украину обучать солдат, но, по его же словам, "сразу попал под пресс карательной советской кулинарии". Военнослужащий НАТО не пришёл в восторг от угощения в украинской столовой.

Впрочем, еда-едой, но к середине лета официальная (!) Украина в лице действующего генерала СБУ и вовсе позвала США, Британию и НАТО захватить для них Крым… пойдя войной на Россию.

"Одних совместных учений и саммитов недостаточно. Если США выводят (против России) свои войска, Великобритания — свой флот, идут войной на Россию… берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно, и забирают эту землю — вот, что нам поможет", — потребовал украинский генерал в интервью каналу "Апостроф".

Понятно, почему Украина хочет сделать всё чужими руками ("чтобы жирный гамбургер ел ты, а сытость почувствовал я") — "нечем Киеву возвращать, возвращалку оторвут", пишут в соцмедиа.

Авторы также отмечают, что "НАТО не станет конвенционально воевать с 22-м армейским корпусом ВС РФ, превращённым в полноценную общевойсковую армию с дивизиями ВКС и ПВО". А неконвенционально — логичен вопрос "Кто решится гореть в ядерном огне за Украину?".

"Просто хочется напомнить — НАТО уже "помогло" Грузии вернуть себе Северную Осетию. В 2008 году было, ещё до перевооружения российской армии", — пишут эксперты.