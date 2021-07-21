Как дело "Шейх" спасло службу контрразведки новой России от расформирования

ФСБ разработала перечень совершенно не секретных сведений, за "целенаправленный" сбор которых можно попасть в реестр иностранных агентов. Из документа следует: разглашение любой информации о состоянии дел в армии, оборонном комплексе и "Роскосмосе" чревато неприятными последствиями. Власти нашли новый удобный способ уголовного преследования граждан, которые обнародуют информацию, связанную с обороноспособностью страны, но при этом не являющуюся формально государственной тайной.

Промышленный и военно-промышленный шпионаж в последние полвека обрел такие масштабы, что стал представлять серьезную проблему для всех развитых государств. А в России 90-х годов это было поставлено просто на промышленную основу.

15 января 1994 года, в Москве был задержан агент британской разведки Вадим Синцов. Бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса в течение полутора лет передавал англичанам сведения о российском оружии и его экспорте в страны Ближнего Востока. Поимка опасного шпиона стала не только ещё одним важным эпизодом, пополнившим копилку успешных дел российских разведчиков. В те лихие 90-е она фактически спасла службу контрразведки от расформирования. Об этом в эфире программы "Контрольный выстрел" рассказал военный обозреватель Pravda. Ru Александр Артамонов.

Наши секреты не добывали и не покупали только совсем уж ленивые и захудалые страны. Западные же агенты не просто имели доступ ко многим важнейшим секретным разработкам, но даже состояли в штате ключевых министерств.

Им консервами платят, а они шпионов ловят…

Однако 27 лет назад был задержан агент MI6 британской разведки. Агент MI6 Вадим Сенцов был осужден на 10 лет с конфискацией имущества за промышленный шпионаж. Сначала он работал на пакистанскую разведку, а потом уже и на британскую.

Пакистанцы передали директора по внешнеэкономической деятельности акционерного общества спецмашиностроения и металлургии старшим товарищам, которые не преминули воспользоваться его услугами.

Разработка Сенцова нашей контрразведкой шла с 1992–1993 года — сразу после развала Советского Союза, когда у нас сложилась очень тяжелая ситуация во всем. Тогда уже всерьез обсуждалась возможность ликвидации службы военной разведки или контрразведки.

На самом высоком правительственном уровне, вплоть до кабинета Бориса Николаевича Ельцина, говорили, что военная разведка и контрразведка могут быть слиты во что-то такое единое. Руководители государства считали, что не нужно столько спецслужб, потому что у нас и так все хорошо, вокруг — одни друзья, которые нам помогут и поделятся своими технологиями.

Генерал ФСБ Александр Измоденов вспоминает, что тогда сотрудникам приходилось даже заправлять служебные машины из собственных средств, а зарплату они получали частично в консервах.

Несмотря на развал страны, гайдаровщину, беспредел во всех городах и весях, контрразведка настолько эффективно отработала по тому же Сенцову, что даже Борис Николаевич (не к ночи будет упомянут) заявил, что мы их реформируем и закрыть хотим, а они, оказывается, шпионов ловят.

Антигерои и тайны плаща и кинжала

А имя шпионам работавшим тогда и сейчас против России — легион. Полковник Главного разведывательного управления Олег Пеньковский сотрудничал, в том числе с MI6 и MI5, был разоблачен в 1963 году и якобы был расстрелян.

Но за кадром есть некоторые непонятные вещи. Некоторые историки сомневаются в этом, а также и в том, как было подано другим предателем, Владимиром Резуном, что якобы Пеньковского сожгли в специальном крематории заживо. За исключением самого автора книги "Аквариум", вышедшей издании "Посев", никто эту информацию никогда не подтверждал.

Удивительно, что человек, который прошел две войны и пользовался высоким доверием, был заместителем начальника Управления внешних отношений при Совете министров СССР, вдруг решил играть в такие игры.

Год КГБ тщательно делал вид, что не замечает этого. Но под пристальным наблюдением находился связной Пеньковского, через которого он сливал служебные документы. Всего за год он передал иностранным разведкам 5500 документов. Возможно, что это все-таки была развед-игра высшего порядка, а полковник после этой истории начал какую-то совсем другую жизнь. Но этого мы, наверное, не узнаем уже никогда.

Перебежчик Олег Гордиевский 1974-1985-е годы работал на MI6, тоже был приговорен к высшей мере, но до сих пор живет в предместьях Лондона и чувствует себя в 80 с гаком лет достаточно хорошо.

Известный благодаря английским же спецслужбам Сергей Скрипаль подставил и слил многих своих товарищей по службе, но потом был разоблачен нашей контрразведкой. Им удалось бежать. Хотя многих потом вроде бы травили, как утверждали их хозяева, наши спецслужбы.

Доказательств, правда, так и не представили. Англичанка, которая продолжает активно гадить, считает, что джентельменам, даже полностью изолгавшимся и говорящим полный абсурд, надо верить на слово.

След "Шейха"

Операцию по разработке Сенцова наши контрразведчики условно назвали "Шейх", потому что она была проведена, прежде всего по пакистанскому следу. Она была действительно весьма и весьма сложной.

Британцы снабдили компьютер Сенцова очень хитрой системой кодов, при его вояже в Париж и Лондон они получили дискету с шифрованной информацией. Хотя скрыть этого не смогли, позволили предателю вернуться в Россию. После чего его здесь благополучно задержали.

Разговор об эффективности работы наших контрразведчиков имеет особенно важный смысл именно сейчас, потому что некоторыми ставится под сомнение необходимость статуса иностранного агента и выражается несогласие с обвинениями против каких-то лиц, задержанных за шпионаж.

Но можно вспомнить, каким образом на территории нашей страны совсем недавно действовали специально обученные люди и целые организации. Наиболее известный и хрестоматийный случай из таких безобразных деяний — это, конечно, операция опять-таки британская служба — военная разведка DIS — Department Intelligence Service.

Они провели действительно великолепную, по их мнению, хасавюртовскую акцию между первой и второй кавказскими войнами. Они открыли негосударственное образование — гуманитарную организацию HALO Trust, которая действовала на Кавказе, которая активно снабжала боевиков по всем доступным им гуманитарным каналам и занималась сбором сведений.

Именно поэтому наша контрразведка проявляет такое внимание к тем, кто может прийти к нам через какие-то чувствительные зоны, коих сейчас немало у наших соседей. Особенно актуально это стало в связи с давлением талибов в Афганистане.