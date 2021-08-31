Армии Путина и Лукашенко взяли на прицел авиацию НАТО

Минск и Москва продолжают своё военное сотрудничество, формируя совместные воинские части и подразделения. Фактически это новый этап в отношениях сторон. Больше того, "союзные войска" уже обещают топить и сбивать самолёты и корабли НАТО…

Боевые центры совместной подготовки войск РФ и Белоруссии

Для обучения эксплуатации новой техники и совместных учений с российскими войсками на территории Белоруссии будет создан учебно-боевой центр совместной подготовки ВВC и войск ПВО. В рамках планов по сближению и интеграции всех сфер функционирования двух государств это крайне своевременное решение.

По данным минобороны Белоруссии, расположенный на границе с Польшей город Гродно недавно принял подразделения зенитных ракетных войск РФ.

Именно этот состав будет принимать участие в формировании совместного Центра подготовки военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Отметим, что до сих пор Единая система (ЕС) ПВО двух стран и Региональная группировка войск Союзного государства (СГ) состояли исключительно из национальных воинских частей и соединений.

По сути, сотрудничество РФ и РБ в военной сфере обогнало экономическую и политическую интеграцию.

Как сообщает минобороны Белоруссии, на базе совместного Центра ВВС и войск ПВО будут готовить экипажи самолётов Су-30СМ, обучать белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооружённых сил РФ.

Также запланировано совместное выполнение учебно-боевых задач. С учётом того, что Москва и Минск одинаково оценивают военные угрозы, исходящие от стран НАТО, такой шаг является своевременным.

Свои подписи под решением о создании трёх учебных центров (двух в РФ и одного в Белоруссии) поставили министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин в марте 2021 года. Произошло это сразу после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что размещение российских самолётов в стране является целесообразным.

История создания боевых центров

По сути, военная интеграция двух стран, в том числе в авиационной сфере, начала набирать обороты после выступлений оппозиции и протестов после выборов 2020 года.

Год назад Москва направила на приграничные полигоны несколько батальонов десантников. А на организованных в Белоруссии учениях "Нерушимое братство — 2020" были применены стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ряд учений прошёл и в этом году, но самые значимые события в Белоруссии намечены на сентябрь.

На открытие совместного центра 3 сентября Москва пришлёт российские многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ.

К созданию боевых центров вынуждает НАТО

Что характерно, Россия и Белоруссия тут не первые. Силы НАТО подобное авиационное дежурство организовали с 2004 года.

Сейчас на двух авиабазах НАТО в Эстонии и Литве (Эмари и Шяуляй) находится не меньше 15 боевых самолётов из Италии и Турции, которые регулярно курсируют у границ СГ.

Периодически по этому поводу возникают скандалы и двусмысленные ситуации, поэтому России давно пора отвечать, как минимум, симметрично.

"В случае атаки кораблей Британии, США и НАТО на ВКС или флот РФ они будут потоплены, — ранее заявил адмирал Владимир Комоедов. — В боевом уставе Военно-морского флота России у командира корабля есть право самому принять решение, если его атакует противник".

Лукашенко раскрыл подробности перехвата на границе самолётов НАТО.

"Насколько обнаглели. Уже прямо на нашу границу вылетали, — пояснил президент Белоруссии. — Белоруссия была вынуждена ответить, мы подняли новые Су-30, которые навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров".

Также Лукашенко выслушал доклад военных, заявивших: они готовы сбивать нарушителей "в любой момент".