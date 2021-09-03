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Автор Александр Шторм

Армия и силовики Украины перешли под контроль США

Силовые структуры » Министерство обороны

США и Украина после встречи президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского продемонстрировали намерение активизировать сотрудничество. Делается это для противостояния российскому влиянию.

Армия и силовики Украины перешли под контроль США

Зеленский в процессе встречи предложил американцам новые меры "относительно безопасности в Черноморском регионе" и подписал с Вашингтоном рамочный договор о стратегической обороне.

Не исключено, что Байден в ближайшее время посетит Украину, так как якобы поддержал приглашение Киева. Ну, если не забудет, не уснет и не упадет на трапе.

Также ожидается визит главы Пентагона США Ллойда Остина, для обсуждения "участия американцев в оборонных программах Украины в Донбассе и в Черноморском регионе".

Киев ждет от Вашингтона поставок вооружений, развития украинского оборонно-промышленного комплекса, а также "организации и проведения совместных учебных тренингов и маневров".

Известно, что Байден одобрил выделение 60 млн долл. на обеспечение украинской безопасности, включая приобретение противотанковых систем Javelin. Военный эксперт Владимир Попов пояснил, что на 60 млн долл. можно купить не менее 100 ПТРК и 500 ракет к ним .

То, что договор военный, понятно и без объяснений. Остин пояснил, что стороны намерены углублять сотрудничество в таких областях, как безопасность в бассейне Черного моря, киберзащита и обмен разведданными.

Америка также поддержала план Украины по реформированию Службы безопасности (СБУ) Украины.

В разработке нового закона приняли участие эксперты из США, предложившие расширить полномочия СБУ по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины.

Многие задаются вопросом, "за пределами Украины" — это как и на каком основании?

Напомним, что команда Байдена на встрече с Зеленским в совместном заявлении еще и поддержала организованную Киевом "Крымскую платформу".

Поэтому силовики Киева будут все чаще устраивать провокации, связанные с дестабилизацией обстановки и настраиванием населения против российских властей, подытожили аналитики.

В проекте "Кремлёвская прачка" проанализировали текст этой договоренности. Как минимум это "стратегическое партнерство не включает в себя прием Украины в НАТО, да и о гарантиях закрытия "Северного потока-2" ни слова. Обидно.

"Дальше — круче. Не думал, не гадал пан Зеленский, что радостный приедет в гости, а его нагрузят обязательствами типа такого:

"Принимать меры по усилению демократического ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ВОЕННЫМИ, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок" — иронизируют эксперты.

Намекают американцы: "Не доверяй своим военным, Володя, ведь воруют паразиты. Контролируй получше".

"Что касается СБУ, то приказано сократить и убрать несвойственные ей функции (особенно не совать нос в экономику). Кто же тогда будет "бороться" с коррупцией? Не беспокойся, Владимир, расслабься. Американцы уже все организовали и назвали Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Сами это бюро и контролировать будут, и кадры подберут" — пишут они.

Еще самые добрые и демократичные американцы посоветовали крепить уважение к правам человека и бороться с расизмом и дискриминацией сексуальных меньшинств. Насчет расизма, конечно, погорячились.

"И подкинули, конечно, обещанные 60 лямов, однако напомнили, что в 2014-ом украинцы уже получили больше двух миллиардов, так что хватит ныть и просить" — отмечают в соцмедиа.

В общем, от свободы, за которую так бились украинцы, невероятным образом вообще ничего не осталось.

Эксперты уверены:

  • Экономику ковбои подгребут под себя.
  • исполнительная власть напичкана иностранными экспертами и консультантами,
  • судебную власть совсем забрали,
  • бороться с коррупцией самостоятельно не разрешат.

Осталась одна Рада. Но насколько самостоятельна законодательная власть на Украине — все прекрасно знают.

Получилось все просто и жизненно: "Кто девушку кормит, тот её и танцует". Хотели денег, халявы, и не заметили, как оказались в полном рабстве. Это ли не разочарование ребенка? И когда украинцы повзрослеют и поймут, что определенные поступки приводят к соответствующим результатам", — резюмировали авторы проекта.

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