США приготовились к войне с РФ и Китаем в космосе

Запад считает космос зоной потенциальных боев. Военные эксперты утверждают, что противоспутниковое оружие станет ключевым в ходе будущих боевых действий.

Многие аналитики разрабатывают сценарий, согласно которому США теряют спутник-разведчик, датчики которого ослепит из Тихого океана корабль страны-соперника. Эта ситуация может привести к эскалации и более крупному конфликту на фоне активизации такими конкурентами, как Китай и Россия.

Как заявил глава объединенных сил в Космическом командовании США генерал-майор Джон Шоу, бои в космосе могут стать реальностью. А противоспутниковое оружие станет ключевым в ходе будущих боевых действий.

Шоу на 36-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс пояснил, что США должны думать о том, чтобы потенциальный противник не имел возможности лишить их ракетно-космического потенциала. Речь идет об операциях в космосе на высоте 100 километрах над поверхностью Земли.

Сегодня военно-космические силы и средства вроде спутников и систем наземного обеспечения принято считать «вспомогательной» аппаратурой в основном для связи, навигации и и информации.

Но понимание важности космических систем для национальной безопасности все время растет, заявил в своей речи на симпозиуме министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Американское космическое командование разрабатывает так называемую «доктрину боевых действий в космосе». Слепящий спутники лазер — лишь пример тех видов наступательных действий, к которым США нужно быть готовыми. На самом деле эксперты уже думают о господства в перспективе.

В первую очередь речь идет о соперничестве с Китаем - и пока Пентагон уверен, что то оружие (ядерное и обычное), которым владеют США сейчас, может удержать Китай от нападения на спутники,.

Не так давно США с помпой заявили о развертывании высокотехнологичного глушителя связи наземного базирования производства L3Harris. Данные "девайсы" есть возможность использовать в качестве «наступательного оружия» для нарушения передачи сигналов по спутниковой связи, что в целом уже является проявлением активной агрессии.

Вице-председатель и главный операционный директор L3Harris Крис Кубасик по этому поводу отметил, что нужно думать о последствиях войны в космосе. Первой может пострадать спутниковая связь и коммерческие аппараты для передачи данных. Дальше - позиционирование. Ну и удар по спутникам - это всегда война...

Главная причина активизации космической гонки заключается в стремительном развитии технологий. Проблема в том, что у стран нет твердых обязательств относительно действующих в космосе норм.

Фактически именно гонка в области космических исследований превращает межпланетное пространство в сферу боевых действий. То, что мы сегодня считаем прогрессом, может до неузнаваемости изменить космос и наши представления о нем и о том, чем там можно и нужно заниматься.

США к тому же очень настороженно относятся к тому факту, что Китай и Россия, к примеру, обладают оружием с прямым выведением на орбиту цели по суборбитальной траектории. Также в наличии имеется орбитальное оружие, которое сначала выводится на орбиту, а затем выполняет маневры в направлении намеченной цели.

Так что специалисты США намерены создать более эластичную космическую архитектуру. Специалисты работают над вариантом использования многочисленной группировки малогабаритных спутников на низкой околоземной орбите.

При этом США уверены, что количество спутников должно быть достаточным для того, чтобы иметь возможность «справляться с возможными потерями».

Так что гонка космических вооружений в мире только набирает обороты. Например, Запад отверг предложение России ограничить космическое оружие.

Страна отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. В МИД ФРГ, например, уже отметили, что предложение Москвы "не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в этом пространстве".

При этом дипломаты признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе. Для этого создается собственная европейская база.

Ранее принять российскую инициативу отказались в США.

Что, в общем, никого удивлять уже не должно...