Выдворение американского эсминца: история повторяется

В пятницу, 15 октября, громкий скандал разразился в отношениях между Россией и США. Эсминец Тихоокеанского флота США "Чейфи" незаконно вторгся в территориальные воды нашей страны. Для выдворения незваного гостя ему навстречу вышел большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". При этом ситуация сложилась настолько напряжённая, что дело чуть было не закончилось боестолкновением военных кораблей двух стран.

У русских нервы крепче

По сообщению военных ведомств России и США, суда двигались прямо навстречу друг другу. В целом всё происходящее сильно напоминало кадры остросюжетного боевика, где наиболее слабый из противников должен был повернуть. Военные моряки обеих стран держались до последнего. Однако когда расстояние между кораблями достигло 60 метров, американский эсминец резко сменил курс и покинул территориальные воды России. Победителем из схватки вышел "Адмирал Трибуц".

Впоследствии власти обеих стран обменялись нотами, где каждая из сторон заявила, что её судно действовало в рамках международного права. Причём создалось устойчивое впечатление, что у каждой из двух стран оно своё. Американцы, очевидно, считают, что их суда могут ходить там, где им вздумается, тогда как Россия привыкла уважать чужие государственные границы и никому не позволит нарушать свои. В то же время военные эксперты всего мира задались вопросом, что произошло бы, если бы американский эсминец не свернул. В качестве ответа на этот вопрос можно привести аналогичную историю, произошедшую в 1988 году.

Дерзкие провокации

В конце 1980-х годов, несмотря на разрядку и приближающееся окончание Холодной войны, корабли американского флота регулярно организовывали провокации вблизи советских территориальных вод. Особенно дерзко вели себя ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон".

Американские военные суда неоднократно появлялись у побережья Крыма, прикрываясь тем обстоятельством, что в законодательстве СССР и США по-разному звучали правила прохождения иностранных военных кораблей через внутренние воды зарубежных государств. То, что разрешалось американским законодательством, строжайше было запрещено в СССР.

Впервые в акватории Чёрного моря крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" появились 13 марта 1986 года. С включёнными радиолокационными станциями военные суда углубились в территориальные воды СССР на 10 километров. В том, что данный манёвр носит разведывательные цели, сомнений не было. В ходе оперативного совещания руководства ВМФ СССР было принято решение применить меры военного характера, чтобы раз и навсегда отбить у американцев охоту безнаказанно нарушать территориальные границы СССР.

Незваные гости

В феврале 1988 года стало известно, что крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" вновь предполагают незаконно вторгнуться в территориальные воды СССР. Навстречу им вышел сторожевой пограничный корабль "Измаил", сопровождаемый спасательным кораблём "Ямал". Руководство операцией было поручено капитану второго ранга Н. П. Михееву.

Советские моряки встретили корабли ВМФ США у выхода из Босфора. Следуя на небольшом расстоянии, советские моряки проводили американцев до морской границы СССР. На протяжении двух суток суда потенциального противника дрейфовали в нейтральных водах, а затем, 12 февраля 1988 года, на крейсерской скорости 14 узлов вторглись в территориальные воды Советского Союза.

Советские сторожевики ждали подобного развития событий. Капитану американского крейсера тут же была отправлена радиограмма с требованием немедленно покинуть территориальные воды СССР. Однако американцы продолжили двигаться прежним курсом. В сложившейся ситуации по заранее разработанному плану советские сторожевые корабли должны были произвести "навал" на американские суда, фактически вытолкав крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" в нейтральные воды.

Данная миссия была возложена на "Ямал", а также пограничные корабли "СКР-6" и "Беззаветный". Советские суда пошли на сближение с кораблями ВМС США, ясно показывая, что собираются произвести таран. Первым атаку на "Йорктаун" произвёл сторожевик "Беззаветный". Его капитан, подойдя вплотную к американскому крейсеру, резко вывернул руль вправо, произведя сильный боковой удар. В результате боевого манёвра "Беззаветный" своим якорем, будто бритвой, разрезал корпус вдвое превосходящего его по размерам "Йорктауна". На крейсере начался пожар.

В это время "СКР-6" приблизился к эсминцу "Кэрон" и также произвёл "навал", ударив в левый борт американского судна. От тарана, кроме рваной дыры в корпусе, у эсминца оказался срезан леер, а также в щепки разбита одна из шлюпок. В свою очередь, желая закрепить успех, "Беззаветный" отошёл от американского крейсера на безопасное расстояние, развернулся и вторично ударил "Йорктаун", который потерял леерное ограждение, катер и пусковую систему "Гарпун". Пожар на судне продолжал полыхать с удвоенной силой.

Паническое бегство

Эсминец ВМС США

Самое удивительное в данной ситуации оказалось в том, что крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" по своему классу и боевому вооружению существенно превосходили атаковавшие их советские суда, но сдались практически без боя. Когда первый шок от атаки русских прошёл, капитаны американских судов попытались зажать между бортами сторожевик "Беззаветный". Но не тут-то было.

Советские моряки по команде капитана сняли чехлы с реактивных бомбомётных установок, расположенных по обоим бортам судна, наведя их на американские корабли, а Н. П. Михеев по радио повторно потребовал от американцев покинуть территориальные воды Советского Союза. В противном случае руководитель военной операции пообещал произвести очередной "навал", потопив суда противника. Понимая, что расклад сил не в их пользу, американцы спешно покинули акваторию Чёрного моря.