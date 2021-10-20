Запад обучал украинцев для войны с Россией

Запад обучал ультраправых экстремистов на Украине для войны с Россией — это официально подтверждено докладом Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES). Также инструкторы НАТО учили украинцев "убивать Иванов" и "кончать русских"…

Об этом также говорится в докладе, опубликованном IERES.

Участников ультраправой организации Centuria, которая намеревается перестроить вооружённые силы Украины в соответствии со своей идеологией, готовили инструкторы из западных стран в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как пишет The Jerusalem Post, речь идёт в первую очередь об организации Centuria, которая позиционируется военным орденом офицеров, приверженных принципам "европейского традиционализма".

Разумеется, такого рода объединения в едином порыве защищают "культурную и этническую идентичность" европейских народов от "политиканов и бюрократов Брюсселя".

В её руководстве — люди, связанные с ультраправым движением "Азов" (организация запрещена в РФ). Они не скрывают своих экстремистских взглядов и здороваются посредством нацистского приветствия.

Не тайна, что члены этой организации принимали участие в совместных военных учениях вместе с военнослужащими из Франции, Великобритании, Канады, СШA, Германии и Польши. Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного финансируется из Европы.

Запад, как водится, всё отрицает. Канадский военный атташе на Украине полковник Роберт Фостер (Robert Foster) заявил, что его страна не стала бы обучать экстремистов.

Проблема в том, что за движением "Азов"*, которую Объединённая еврейская община Украины в 2021 году обвинила в распространении антисемитской пропаганды, числится реальный экстремизм. США сотоварищи тут же формально затребовали проверки новобранцев на такого рода взгляды, но сообщили, что именно Украина должна проводить проверку их благонадёжности.

Сами курсанты, связанные с Centuria, не скрывают, что и руководство Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, и Генеральный штаб вооружённых сил Украины прекрасно в курсе о наличии этого ордена.

Члены организации Centuria, очевидно, проводили свои мероприятия на территории национальной академии с 2018 года. Сегодня организация стала более осторожной, поскольку в 2019 году IERES начал отслеживать её деятельность онлайн.

Но тем не менее конгресс США запретил использовать американские средства "для обеспечения оружием, проведения подготовки и предоставления другой помощи батальону "Азов".

После публикации этого доклада организация "Друзья Центра Симона Визенталя" (Friends of Simon Wiesenthal Center) выступил с резкой критикой ситуации. В центре призвали разработать новую программу и процедуры проверки, чтобы исключить возможные связи курсантов с неонацистами и экстремистами.

Впрочем выпады нацистского содержания не новость для Украины вообще.

Так на YouTube крайне популярна видеозапись украинских учений, в которых силы десанта 173-й бригады армии США моделировали для ВСУ боевую обстановку. На записи американский инструктор хвалил украинских солдат, которые лучше всего "убивали" мишени, крича: "Делайте это с русскими!"

"Я давным-давно не слыхал, чтобы мишень называли "Иван". А теперь снова это слышу", — заявлял американский инструктор, первый сержант Дэвид Дзуик. Так что с этими протеже Запада давно всё понятно.

Собственно, от самих американцев можно услышать немало интересного. Эксперты из-за океана утверждали, что украинская армия дезорганизована и многие её солдаты и офицеры весьма плохо поддаются обучению из-за привычки к "планам времён СССР, устаревшим на десятилетия".

Поэтому высказывание бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла не смотрится удивительным. По его словам, "самым действенным способом урегулирования сирийского конфликта будет тайное убийство россиян"…

* Организация, признанная экстремистской и запрещённая в РФ.