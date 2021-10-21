НАТО проводит секретные учения по ядерной атаке на РФ

Страны НАТО проводит секретные (уже нет) ядерные учения "Стойкий полдень", отрабатывая сценарий ядерной войны. Европа представлена в них четырнадцатью государствами.

Как пишут авторы проекта "Военная база", отдельно стоит отметить участие Германии в учениях. Для полноты картины альянс задействовал десятки самолётов, включая истребители с ядерным оружием, а также заправщики и разведчики.

Сами детали сценария максимально засекречены, но анализ полётных данных говорит, что учения проходят в воздушном пространстве на южном фланге альянса. Проще говоря — ближе к Крыму и ЮФО России.

Эксперты делают выводы, что в данном случае отрабатывается применение американских ядерных бомб типа B61, хранящихся на авиабазе Геди в Италии. По данным SDA, тренировочные полёты выполняются пока что без бомб.

По данным проекта "Крымский", два бомбардировщика B-1B Lancer в Черном море отрабатывали прорыв ПВО-ПРО крылатыми ракетами для обеспечения ракетно-ядерного удара других сил по военным объектам РФ в Крыму, включая расположение Черноморского флота.

Аналитики отметили, что это не первые и не последние учения ядерных "стратегов" у границ Крыма. На перехват и сопровождение ядерных бомбардировщиков США ВКС РФ подняло два Су-30, которые успешно выполнили свою задачу.

Напомним, в 2020 году американские B-52H вошли в воздушное пространство Украины, и уже оттуда учебно "отработали" по полуострову крылатыми ракетами.

Кроме того, предыдущие учения по ядерной бомбардировке Крыма B-52H выполнили в октябре 2019 года.

Что касается бомбы B61, то это такой тип вооружений, который объединяет в себе возможность атаки нескольких видов.

Она способна:

проникать сквозь землю,

взрываться и с малой, и с высокой мощностью,

взрываться над водой

уничтожать укреплённые бункеры.

B61-12 интегрирует возможности гравитационного боеприпаса с различными сценариями наведения на цель.

Стоит добавить, что ядерный боеприпас, взрывающийся под землей более эффективно передаёт энергию атома в массив грунта, повышая вероятность уничтожения глубоко защищённых целей. При взрыве над землёй, напротив — большая часть энергии отражается от поверхности.

На сегодняшний день изготовлено свыше 3000 бомб B61 различных модификаций. На вооружении ВВС США стоит порядка 300 бомб этого типа, ещё 180 находятся в странах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.