EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

НАТО проводит секретные учения по ядерной атаке на РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Страны НАТО проводит секретные (уже нет) ядерные учения "Стойкий полдень", отрабатывая сценарий ядерной войны. Европа представлена в них четырнадцатью государствами.

НАТО проводит секретные учения по ядерной атаке на РФ

Как пишут авторы проекта "Военная база", отдельно стоит отметить участие Германии в учениях. Для полноты картины альянс задействовал десятки самолётов, включая истребители с ядерным оружием, а также заправщики и разведчики.

Сами детали сценария максимально засекречены, но анализ полётных данных говорит, что учения проходят в воздушном пространстве на южном фланге альянса. Проще говоря — ближе к Крыму и ЮФО России.

Эксперты делают выводы, что в данном случае отрабатывается применение американских ядерных бомб типа B61, хранящихся на авиабазе Геди в Италии. По данным SDA, тренировочные полёты выполняются пока что без бомб.

По данным проекта "Крымский", два бомбардировщика B-1B Lancer в Черном море отрабатывали прорыв ПВО-ПРО крылатыми ракетами для обеспечения ракетно-ядерного удара других сил по военным объектам РФ в Крыму, включая расположение Черноморского флота.

Аналитики отметили, что это не первые и не последние учения ядерных "стратегов" у границ Крыма. На перехват и сопровождение ядерных бомбардировщиков США ВКС РФ подняло два Су-30, которые успешно выполнили свою задачу.

Напомним, в 2020 году американские B-52H вошли в воздушное пространство Украины, и уже оттуда учебно "отработали" по полуострову крылатыми ракетами.

Кроме того, предыдущие учения по ядерной бомбардировке Крыма B-52H выполнили в октябре 2019 года.

Что касается бомбы B61, то это такой тип вооружений, который объединяет в себе возможность атаки нескольких видов.

Она способна:

  • проникать сквозь землю,
  • взрываться и с малой, и с высокой мощностью,
  • взрываться над водой
  • уничтожать укреплённые бункеры.

B61-12 интегрирует возможности гравитационного боеприпаса с различными сценариями наведения на цель.

Стоит добавить, что ядерный боеприпас, взрывающийся под землей более эффективно передаёт энергию атома в массив грунта, повышая вероятность уничтожения глубоко защищённых целей. При взрыве над землёй, напротив — большая часть энергии отражается от поверхности.

На сегодняшний день изготовлено свыше 3000 бомб B61 различных модификаций. На вооружении ВВС США стоит порядка 300 бомб этого типа, ещё 180 находятся в странах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Крым защитит Россию от ядерного удара
Куратор: Александр Артамонов
Темы
Новости
В России заявили, что ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального
Кто "завозит" экстремизм в Россию, рассказал эксперт
Симоньян отреклась от своих непривитых родственников: "Забудьте мой телефон"
Лукашенко объяснил, почему до сих пор не вакцинировался: Нечем пока
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
На Ростовской АЭС зафиксировали утечку пара, остановлен один энергоблок
На Украину найти управу не могут - эксперт о детях в списке "Миротворца"
Нардеп Верховной Рады рассказал, как Украину "кинула" Литва
В Европарламенте предупредили о возможном выходе Польши из Евросоюза
В Кургане демонтировали памятник кошке, похожей на жабу с женской грудью
Последние материалы
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
На Ростовской АЭС зафиксировали утечку пара, остановлен один энергоблок
На Украину найти управу не могут - эксперт о детях в списке "Миротворца"
Нардеп Верховной Рады рассказал, как Украину "кинула" Литва
В Европарламенте предупредили о возможном выходе Польши из Евросоюза
В Кургане демонтировали памятник кошке, похожей на жабу с женской грудью
Баранец: Киев нашёл дыру в Конституции и понаставил у себя базы НАТО
Развод по-подмосковному: Как в Балашихе при разделе имущества в три раза завышают его стоимость
На Украине заявили, что Зеленский сделал "людей второго сорта" из русскоязычных
Сразу 12 сборных угрожают покинуть ФИФА: "Конфликт интересов"
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников