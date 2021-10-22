EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Главная угроза: Байдену подсказали шесть способов защиты от России

Силовые структуры

Бывший офицер армии США Дэвин Пайн призвал администрацию Джозефа Байдена предпринять шаги по усилению обороны страны, чтобы спасти "десятки миллионов жизней американцев".

Главная угроза: Байдену подсказали шесть способов защиты от России

В статье, опубликованной в журнале The National Interest, Пайн сообщает, что российская система противоракетной обороны состоит из нескольких тысяч ракет-перехватчиков и потенциально способна сбить до 80 процентов американских ядерных боеголовок. Китай же в дополнение к существующим шахтам построил "Великую подземную стену" для защиты мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

Автор также отмечает, что в Соединённых Штатах растёт разрыв между ядерной стратегией, нацеленной на военные стратегические объекты, а не населённые пункты, и реальными возможностями для этого.

Описав таким образом проблемы, которые существуют в США, бывший офицер предлагает набор средств, которые помогут защитить Америку, сообщает РИА "Новости".

Мог бы, конечно, ограничиться предложением выделить ещё несколько десятков миллиардов долларов военно-промышленному комплексу. Но это было бы слишком просто.

Итак, Джо Байдену предлагается объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и ПРО, чтобы защитить энергосистемы, а также системы связи, командования и управления.

Кроме того, американская администрация должна рассмотреть возможность развёртывания системы ПРО космического базирования. То есть предлагается перенести гонку вооружений в космос, если уж называть вещи своими именами.

Также предлагается увеличить количество атомных ракетных подлодок, тем самым увеличив число готовых к запуску ядерных боеголовок.

Автор также предлагает восстановить "грубый" ядерный паритет с Россией, то есть увеличить число ядерных боеголовок и средств их доставки.

Помимо этого, Дэвин Пайн предлагает, чтобы Соединённые Штаты вернулись к доктрине превентивного ядерного удара. Сейчас действует директива, согласно которой, США могут применить ядерное оружие только в ответ на его применение.

Ещё одно условие: замена атомных подлодок класса "Огайо" и 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Наконец, бывший офицер настаивает на замене в энергосистеме всех 300 трансформаторов. Дело в том, что они китайского производства. И Дэвин Пайн считает, что у Китая есть некие "секретные лазейки" для контроля над американской сетью.

А между тем сам Джо Байден куда спокойнее бывшего офицера армии США. По его словам, американцы не должны беспокоиться, что Россия, Китай либо ещё какое-то государство смогут превзойти Соединённые Штаты.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооружённые силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас", — заявил Байден.

Высокопоставленные политики и военные постоянно называют Россию "главной угрозой", "долгосрочной угрозой" и так далее. При этом в России таких определений в отношении Соединённых Штатов всё же стараются избегать.

The Intercept: В США эксплуатируют "русофобию"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша
Новости
Украинский депутат заявил о нехватке и непригодности питьевой воды
В Кишинёве потушили Вечный огонь из-за газового кризиса
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы
В Рязанской области из-под завалов завода достали последнего погибшего человека
Меньшова переполошила поклонников признанием
Тренер Болдуина объяснил, как могло произойти убийство на съёмках
Эксперт: поставки газа ФРГ по "Северному потоку-2" могут начать до конца года
В Москве выявили новый вариант коронавируса
Адвокат объяснил, как наказали бы Болдуина, застрели он оператора в России
Вирусолог назвал причины роста показателей смертности от COVID-19
Последние материалы
Меньшова переполошила поклонников признанием
Почему вставать по будильнику вредно?
Тренер Болдуина объяснил, как могло произойти убийство на съёмках
Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая
Эксперт: поставки газа ФРГ по "Северному потоку-2" могут начать до конца года
Главная угроза: Байдену подсказали шесть способов защиты от России
В Москве выявили новый вариант коронавируса
Адвокат объяснил, как наказали бы Болдуина, застрели он оператора в России
На технологиях времён СССР всё ещё работает 80% предприятий ЖКХ
Вирусолог назвал причины роста показателей смертности от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Любовь Степушова Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая Любовь Степушова Усам Оздемиров Саммит в Глазго: мы не играем в покер — вы не играйте в напёрстки Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников