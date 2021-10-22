Главная угроза: Байдену подсказали шесть способов защиты от России

Бывший офицер армии США Дэвин Пайн призвал администрацию Джозефа Байдена предпринять шаги по усилению обороны страны, чтобы спасти "десятки миллионов жизней американцев".

В статье, опубликованной в журнале The National Interest, Пайн сообщает, что российская система противоракетной обороны состоит из нескольких тысяч ракет-перехватчиков и потенциально способна сбить до 80 процентов американских ядерных боеголовок. Китай же в дополнение к существующим шахтам построил "Великую подземную стену" для защиты мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

Автор также отмечает, что в Соединённых Штатах растёт разрыв между ядерной стратегией, нацеленной на военные стратегические объекты, а не населённые пункты, и реальными возможностями для этого.

Описав таким образом проблемы, которые существуют в США, бывший офицер предлагает набор средств, которые помогут защитить Америку, сообщает РИА "Новости".

Мог бы, конечно, ограничиться предложением выделить ещё несколько десятков миллиардов долларов военно-промышленному комплексу. Но это было бы слишком просто.

Итак, Джо Байдену предлагается объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и ПРО, чтобы защитить энергосистемы, а также системы связи, командования и управления.

Кроме того, американская администрация должна рассмотреть возможность развёртывания системы ПРО космического базирования. То есть предлагается перенести гонку вооружений в космос, если уж называть вещи своими именами.

Также предлагается увеличить количество атомных ракетных подлодок, тем самым увеличив число готовых к запуску ядерных боеголовок.

Автор также предлагает восстановить "грубый" ядерный паритет с Россией, то есть увеличить число ядерных боеголовок и средств их доставки.

Помимо этого, Дэвин Пайн предлагает, чтобы Соединённые Штаты вернулись к доктрине превентивного ядерного удара. Сейчас действует директива, согласно которой, США могут применить ядерное оружие только в ответ на его применение.

Ещё одно условие: замена атомных подлодок класса "Огайо" и 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Наконец, бывший офицер настаивает на замене в энергосистеме всех 300 трансформаторов. Дело в том, что они китайского производства. И Дэвин Пайн считает, что у Китая есть некие "секретные лазейки" для контроля над американской сетью.

А между тем сам Джо Байден куда спокойнее бывшего офицера армии США. По его словам, американцы не должны беспокоиться, что Россия, Китай либо ещё какое-то государство смогут превзойти Соединённые Штаты.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооружённые силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас", — заявил Байден.

Высокопоставленные политики и военные постоянно называют Россию "главной угрозой", "долгосрочной угрозой" и так далее. При этом в России таких определений в отношении Соединённых Штатов всё же стараются избегать.