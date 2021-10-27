Киев применил Bayraktar в Донбассе и грозит Крыму. Чем ответим?

Поставленные Турцией на Украину ударные дроны Bayraktar TB2 были использованы в Донбассе. Об этом сообщил украинский волонтёр Роман Доник, позже его слова гордо подтвердили в руководстве ВСУ.

БПЛА были применены для уничтожения артиллерии, которая якобы "вела обстрелы" вблизи посёлка Гранитное. Непосредственный приказ на использование Bayraktar TB2 отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Почему Украина заинтересовалась "Байрактарами"

Как сообщил ранее журналист Коц, Украина возжелала эти аппараты после победы Азербайджана в Закавказье. Баку достаточно быстро решил проблему, ключ к которой почти 30 лет подбирали крупнейшие мировые державы. При поддержке Турции Азербайджан за 45 дней не просто взломал оборону Карабаха, но и показал почти полное техническое превосходство.

Именно беспилотники Bayraktar помогли Баку выиграть эту войну. Азербайджан покупал их в больших количествах несколько последних лет. Их эффективность не могла остаться незамеченной, особенно теми генералами, которые мечтают о силовом решении "вопроса Донбасса".

На сегодняшний день у Киева уже шесть турецких беспилотников "Байрактар" и 200 высокоточных ракет к ним. В официальных планах на этот год значится закупка ещё от 5 до 15 таких дронов.

Но Украине, для того чтобы "гарантированно разбить" ударными беспилотниками силы ДНР, надо хотя бы 50 "Байрактаров". И для этого Киев готов организовать совместное с Анкарой производство этих дронов на территории Украины.

Киев хотел постепенно решать этот вопрос, но после войны в Карабахе всё ускорилось в разы — заразительный пример Турции и Азербайджана Украина перенести спокойно не смогла.

"Вопрос в том, рискнет ли Зеленский решиться хотя бы на операцию в Донбассе? А вот тут, увы, даже сомневаться не приходится. У него нет выбора, так как иначе он войдёт в историю Украины как "самый трусливый президент", — отмечает автор.

Поэтому, пишут авторы проекта REVERSE SIDE OF THE MEDAL, если после данного прецедента удары, пусть и не массово, повторятся, то в "шахтах ЛДНР должны быть откопаны средства по сдерживанию или противодействию ударным БПЛА".

В любом случае ВСУ рано или поздно начнёт на передовой Донбасса террор из одиночных точечных ударов, что повлечёт за собой отказ от несения службы. Для создания такой ситуации Украине даже не нужно наступать, а просто с периодичностью наносить удары.

Напомним, ранее неоднократно высказывались опасения, что закупленные у Турции дроны будут применяться Украиной именно против ДНР и ЛНР.

"Эрдоган считает Крым украинским до такой степени, что "Байрактар" становится главной военной "звездой" парада на День независимости в Киеве, а в рекламных роликах новые модификации БПЛА уничтожают именно российские системы ПВО "Панцирь", — писали авторы паблика "Методичка".

Применение турецких дронов — в том числе, и политический жест в адрес Москвы о серьёзности намерений Киева в отношении "утраченных" территорий.

Аналитики проекта "Мадам Секретарь" отмечают, что большая война сейчас совершенно не логична и поэтому… ещё более реальна, поскольку США постепенно уходят из Европы и внимание американцев к Украине реально уменьшается.

По мнению экспертов, "окно у Вашингтона на "восточном фронте" безвозвратно закрывается, и действовать надо либо сейчас, либо никогда.

"Ещё два-три года, и влияние американцев станет настолько маленьким, что втянуть кого-либо в войну с Россией уже точно не удастся. Сейчас же ещё всё возможно, хоть и под большим вопросом. Какова в конфликте будет роль НАТО? Насколько охотно Венгрия и Польша предоставят свои аэродромы для американской авиации? Скоро мы всё точно узнаем", — пишут авторы.

Хотелось бы, чтобы это знание оказалось теоретическим.

Грозят ли турецко-украинские "Байрактары" Крыму

"Крым защищён от применения беспилотников, как "Байрактаров", так и новодела, а также БПЛА советской разработки", — цитируют в соцмедиа высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

"Вооружёнными силами РФ отработаны меры РЭБ- и огневого противодействия, применения ПВО и авиации, а также обеспечения безопасности военных соединений от атаки БПЛА. Этому, в том числе, был посвящён ряд учений ВС РФ после конфликта Армения — Азербайджан с применением турецких БПЛА", — пояснил военный.

А как быть Донбассу — чем защититься от ударов Bayraktar TB2

"Война изменилась. Сами по себе дроны не особо страшны для регулярной армии с нормальным ПВО (от С-300 и "Панцирей" до "Верб" на каждом БПМ) и средствами РЭБ. Или хотя бы координация огня башенного вооружения БТР и БМП по воздушным целям, на уровне взвод/рота. А вот для ополчения или куцых войск с очаговым ПВО сорокалетней давности дроны — страшный противник", — писали военные эксперты.

Как будут наказывать Украину за применение БПЛА

"Дальность поражения боеприпасов, которые можно подвесить на ТБ2 — около восьми километров. Операторам БПЛА придётся заходить на территорию ЛДНР, чтобы поражать артиллерию, технику. Опыт 2014 года подсказывает, что дроны будут падать. Один дрон — пять миллионов долларов", — прокомментировал ситуацию журналист Евгений Поддубный.

"Исходя из данных геолокации поражения гаубицы Д-30, украинский БПЛА Bayraktar TB2 нанёс удар в районе Тельманово/Бойковское, углубившись на 15 километров на территорию, контролируемую силами ДНР", — подтверждают его слова в "Военном обозревателе".

И действительно, власти непризнанных ЛДНР заявили: "ВСУ официально признали, что, применив в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, снова нарушили Минские соглашения".