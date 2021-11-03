Военный эксперт: оборона США — это колосс на глиняных ногах

Что такое "оружие Судного дня", как оно разрабатывалось в России и какую угрозу несёт противникам, а также о реакции США на наши военные технологии рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Оружие Судного дня

— В последнее время в американской прессе появляется много сообщений о якобы надуманности российских успехов. Многие обозреватели в англосаксонской прессе не видят, что Россия завершает переход на новые подлодки, а американцы ещё только начинают переход на новую технику в области АПЛ. И дело AUKUS — только одна из живописных подробностей.

Ещё 1 марта 2018 года президент России рассказал о шести новых видах вооружений, которых, скорее всего, нет у потенциальных противников:

"Сармат",

гиперзвуковая ракета "Кинжал",

гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард".

Но глубоководная тема освещается гораздо меньше.

Со всех сторон, в том числе и зарубежная пресса, подтверждают информацию о том, что Россия владеет "оружием Судного дня". Doom`s Day Weapon (оружие Судного дня) окрестили наш "Каньон" (одно из названий новейшей роботизированной глубоководной субмарины с атомным двигателем), или "Статус-6".

Согласно ряду источников, "Каньон" — это подлодка длиной 24 метра, которая способна работать в полностью автономном, без участия человека, режиме. С силовой установкой атомного типа — это атомная субмарина-робот, способная развивать скорость 180 км/ч, и имеющая четыре ходовых винта, что придает ей необыкновенную манёвренность и позволяет огибать препятствия на дне океана — пики, горы. Она идёт по складкам местности. Глубина погружения достоверно не известна. Но предполагается, что не менее 5-6 километров. Она способна нести боевую часть мощностью до 100 мегатонн.

Такая махина может унести в небытие порядка 2-2,5 миллионов человек, вызвав искусственное цунами в районе Калифорнии.

То есть миллион человек сразу в результате взрыва, а ещё 1,2-1,3 миллиона в результате радиоактивного заражения местности. Не говоря об электромагнитном импульсе, который надежно выведет из строя американскую технику, включая всё, что создано в Силиконовой долине — не столь далеко от побережья Калифорнии.

Долгая история

— В 2007 году в профессиональной прессе появилась информация, что испытывается подводная роботизированная ракета-торпеда "Юнона" и параллельно испытывается оружие "Клавесин".

У "Клавесина" длина была 6 метров, скорость поменьше. Но "Каньон" тоже уже весил 2,5 тонны и мог идти на глубине до шести километров. Правда недалеко, на 300 километров. Задачи "Каньона" и его предшественников могут заключаться не в массовой гибели населения (мы так и надеемся), а в уничтожении, допустим, АУГ — военно-морской группы с авианосцем. Подрыв подобной боевой части на 100 мегатонн на расстоянии даже полутора километров способен уничтожить авианосец и корабли его прикрытия.

Кроме того, были предшественники:

у "Юноны",

"Клавесина".

И тут мы упираемся в академика Сахарова. Он, похоже, первым предложил оружие массового поражения. Это даже вызвало определённую реакцию тогда у военно-морских офицеров, потому что не хотели люди думать, что будут сражаться с мирным населением, убивая миллионы гражданских лиц.

Думаю, что публикации о "замечательных" операциях "Флитвуд" и "Дропшот" 1946 и 1948 года, которые планировали американцы, когда мы должны были все погибнуть в огне атомных взрывов, несколько умерили наш гуманизм.

В 2016 году прошли испытания прототипа "Статуса". The Washington Free писал об этом в 2015 году — тогда вышла большая статья под красивым заголовком Билла Герца "Россия строит подводные атомные роботы", а в 2016 это издательство подтвердило, что с борта Б-90 "Саров" (подводная лодка) был запущен прототип того, что мы в дальнейшем назвали "Статус-6", или "Каньон".

Этими разработками на нашем флоте занимаются КБ "Рубин" и не только. Ещё в 1988 году говорили то ли о торпеде, то ли о подводном корабле "Скиф", который, притаившись в глубинах океана, должен был ждать своего часа, потом вылететь оттуда и поразить цели, допустим, береговой охраны США. То есть эти разработки потребовали не менее 30-40 лет.

Апокалипсис реален

— Почему для Штатов это действительно страшно? У них 14 крупных портов. Я не считаю мелкие, потому что самое важное — это глубина у причальной стенки, наличие различных сооружений для разгрузки, погрузки. И США совсем не Россия в том смысле, что мы находимся в центре обитаемого мира: там Япония, тут Европа, на юге Ближний Восток, Азия, Индия, если спуститься ниже.

У нас развивается сухопутная инфраструктура. Она очень тяжела в создании, но это лучше, чем быть эмиграционной державой типа Штатов.

Штаты развивались от кромки того самого причала. Почему колоссальные небоскрёбы стоят в Нью-Йорке прямо при заливе? Да потому, что сначала земля была дорогая, Штаты были небольшими, всё было привозное. И так и осталось. Сегодня Штаты (и Франция в значительной степени, хотя тоже крупная военная держава) функционируют "от кромки причала". Крупнейшие производства находятся в береговой зоне. Там находится система снабжения полезными ископаемыми:

сырьём,

нефтеносителями.

Сейчас нефть у американцев появилась своя, но как долго она будет? Помимо этого требуется ещё больше грузов потоковых. И для проекции силы (отправки войск за рубеж) нужны порты.

Уничтожение портов надёжно выводит США из строя и замыкает их в своем собственном коконе. Уничтожить 14 объектов при помощи "Статуса-6" ("Каньон") или легендарной ядерной мины-ловушки "Крот" — задача не очень тяжёлая.

Вот и получается, что оборона США — это колосс на глиняных ногах. Они говорили это про нас, а фактически я могу, как говорят во Франции, "отослать им лифт" — то есть сказать это про них. Мы устойчиво континентальны, а они зависят от морских коммуникаций, и "Cтатус-6" ("Каньон") надёжно эти коммуникации уничтожает при помощи искусственного цунами. И превращает эту нацию в островную, даже не уничтожая (я, по крайней мере, надеюсь) в случае конфликта (Боже, нас от него упаси) весь их людской контингент. Потому что мы всё-таки не каннибалы и не дикари.