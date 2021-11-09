Китай наращивает ядерный арсенал против США. Или против России?

Американские военные поражены потенциалом Китая в сфере его собственной национальной безопасности. Особенно их настораживают темпы увеличения ядерной мощи Поднебесной. Однако эксперты не исключают, что ядерные ракеты Китая могут полететь не только в США, но и по всем уязвимым объектам в России…

Пентагон предоставил конгрессу доклад на тему "Мероприятия КНР по развитию ВС и обеспечению национальной безопасности", в котором озвучил вывод, что Пекин отказался от политики поддержания ядерных сил на уровне, минимально необходимом для обеспечения сдерживания своих противников, прежде всего США.

Аналитики рассмотрели

все направления деятельности КНР на мировой арене,

состояние и структуру всех видов и родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК),

планы военного строительства

и множество других аспектов развития КНР.

По сути, понятно, что китайцы планируют вложить значительные средства в увеличение численности наземных, морских и воздушных платформ доставки ядерного оружия, а также в производство оружейного плутония путём строительства реакторов-размножителей на быстрых нейтронах и установок по его переработке.

Американцы отмечают, что к 2030 году КНР намерена иметь в своём распоряжении не менее одной тысячи боеголовок, что превышает темпы и размеры строительства ядерных сил НОАК, спрогнозированные экспертами Пентагона ранее. Проглядели…

В документе говорится, что КНР намерена повысить боеготовность своих ядерных сил в мирное время путём перехода к стратегии "запуска по предупреждению" (ЗПП, LOW). Согласно данной концепции, ответный удар наносится при предупреждении о ядерной атаке противника, когда его ракеты ещё находятся в воздухе и не достигли своих целей.

Китай стремится к тому, чтобы стать равным ядерным партнёром США и России или даже превзойти их. А Штаты до последнего надеялись, что ядерный потенциал КНР будет намного ниже их потенциала.

Но Китай строит сотни новых ракетных шахт и находится на первом этапе оснащения стратегических ядерных сил МБР наземного базирования, и с этим приходится считаться.

Авторы проекта отметили по этому поводу, что "китайских ракет и ядерных боезарядов будет больше". По их мнению, для России напрямую это не создаёт особых новых угроз, но для российско-американского и многостороннего контроля над вооружениями это важный фактор. А медийная "движуха" о страшном ядерном Китае разгоняется не в последнюю (а то и в первую) очередь по внутриамериканским причинам.

Авторы же проекта "Оперативная линия" не поняли переживаний насчёт того, что ​"обуреваемый ко всем дружественными чувствами Китай" понастроил в своих пустынных прериях полноразмерные макеты кораблей основных типов ВМС США и, возможно, вовсю уже на них тренируется в точности попадания своими "Дунфэнами", как в тире".

"Так а какие другие, вместо этих макетов, он должен был "чучела" построить, несущие здесь и сейчас угрозу или препятствующие продвижению китайским интересам: собор Нотр-Дам, дворец Тадж Махал или Кремль московский?" — намекают эксперты.

"Так подождите, и до них очередь дойдёт, в порядке реализации планов появления "Великого Китая", так сказать, и по мере продвижения к этой цели вперёд", — отметили в Telegram-канале.

И добавили саркастично, что "РФ не помешало бы многое знать и учитывать в своих стратегических планах, когда Китай планирует перейти к строительству совсем других макетов — а не только что мороженое "Коровка из Кореновки" очень нравится до поры до времени внезапному российскому другу Си".