EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Китай наращивает ядерный арсенал против США. Или против России?

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военные поражены потенциалом Китая в сфере его собственной национальной безопасности. Особенно их настораживают темпы увеличения ядерной мощи Поднебесной. Однако эксперты не исключают, что ядерные ракеты Китая могут полететь не только в США, но и по всем уязвимым объектам в России

Китай наращивает ядерный арсенал против США. Или против России?

Пентагон предоставил конгрессу доклад на тему "Мероприятия КНР по развитию ВС и обеспечению национальной безопасности", в котором озвучил вывод, что Пекин отказался от политики поддержания ядерных сил на уровне, минимально необходимом для обеспечения сдерживания своих противников, прежде всего США.

Аналитики рассмотрели

  • все направления деятельности КНР на мировой арене,
  • состояние и структуру всех видов и родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК),
  • планы военного строительства
  • и множество других аспектов развития КНР.

По сути, понятно, что китайцы планируют вложить значительные средства в увеличение численности наземных, морских и воздушных платформ доставки ядерного оружия, а также в производство оружейного плутония путём строительства реакторов-размножителей на быстрых нейтронах и установок по его переработке.

Американцы отмечают, что к 2030 году КНР намерена иметь в своём распоряжении не менее одной тысячи боеголовок, что превышает темпы и размеры строительства ядерных сил НОАК, спрогнозированные экспертами Пентагона ранее. Проглядели…

В документе говорится, что КНР намерена повысить боеготовность своих ядерных сил в мирное время путём перехода к стратегии "запуска по предупреждению" (ЗПП, LOW). Согласно данной концепции, ответный удар наносится при предупреждении о ядерной атаке противника, когда его ракеты ещё находятся в воздухе и не достигли своих целей.

Китай стремится к тому, чтобы стать равным ядерным партнёром США и России или даже превзойти их. А Штаты до последнего надеялись, что ядерный потенциал КНР будет намного ниже их потенциала.

Но Китай строит сотни новых ракетных шахт и находится на первом этапе оснащения стратегических ядерных сил МБР наземного базирования, и с этим приходится считаться.

Авторы проекта отметили по этому поводу, что "китайских ракет и ядерных боезарядов будет больше". По их мнению, для России напрямую это не создаёт особых новых угроз, но для российско-американского и многостороннего контроля над вооружениями это важный фактор. А медийная "движуха" о страшном ядерном Китае разгоняется не в последнюю (а то и в первую) очередь по внутриамериканским причинам.

Авторы же проекта "Оперативная линия" не поняли переживаний насчёт того, что ​"обуреваемый ко всем дружественными чувствами Китай" понастроил в своих пустынных прериях полноразмерные макеты кораблей основных типов ВМС США и, возможно, вовсю уже на них тренируется в точности попадания своими "Дунфэнами", как в тире".

"Так а какие другие, вместо этих макетов, он должен был "чучела" построить, несущие здесь и сейчас угрозу или препятствующие продвижению китайским интересам: собор Нотр-Дам, дворец Тадж Махал или Кремль московский?" — намекают эксперты.

"Так подождите, и до них очередь дойдёт, в порядке реализации планов появления "Великого Китая", так сказать, и по мере продвижения к этой цели вперёд", — отметили в Telegram-канале.

И добавили саркастично, что "РФ не помешало бы многое знать и учитывать в своих стратегических планах, когда Китай планирует перейти к строительству совсем других макетов — а не только что мороженое "Коровка из Кореновки" очень нравится до поры до времени внезапному российскому другу Си".

Си Цзиньпин готов устроить ядерный ад США. Или все же России?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы китай пентагон си цзиньпин ядерное оружие
Новости
Малышева объяснила, зачем прививка от COVID-19 молодым
Инфекционист Чуланов рассказал о способности "дельты" игнорировать антитела
Эксперт не исключил, что Польша наложит санкции на РФ из-за наплыва мигрантов
На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня
На авторов видео о депутате Наливкине завели уголовное дело
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
Ксения Собчак заявила о своём желании иметь второго ребёнка
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Радиоведущий Стиллавин о фильме "16-й"
Мигранты на белорусско-польской границе живут в палаточных лагерях и мёрзнут
Последние материалы
Инфекционист Чуланов рассказал о способности "дельты" игнорировать антитела
Китай наращивает ядерный арсенал против США. Или против России?
Эксперт не исключил, что Польша наложит санкции на РФ из-за наплыва мигрантов
На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня
На авторов видео о депутате Наливкине завели уголовное дело
В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19
Ксения Собчак заявила о своём желании иметь второго ребёнка
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Радиоведущий Стиллавин о фильме "16-й"
Мигранты на белорусско-польской границе живут в палаточных лагерях и мёрзнут
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников