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Автор Александр Шторм

Запад готовит свой народ к "лёгкой войне" с Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Западная пропагандистская машина уже работает на полную катушку. Война в Россией как тема постоянных публикаций стала обыденностью.

Запад готовит свой народ к "лёгкой войне" с Россией

И что самое невероятное — общество готово принять её как факт. Чтобы начать войну, мало сконцентрировать войска и приготовить технику. Пресса Европы так увлеклась предвоенной риторикой, что делает новую большую войну совершенно реальной перспективой.

Речь сейчас

  • не о поставках оружия,
  • не о концентрации войск,
  • не о системах ПВО.

Журналисты пишут о возможной войне в ключе того, что столкновение с Россией — это якобы не страшно. Риск того, что авторы материалов сами в это поверят и убедят свой народ, который потребует "размочить русских", очень велик.

Сигналы о войне в немецких СМИ

Недавно в немецком издании Welt появился материал про то, почему вермахт не смог в 1941 году взять Москву. Немцам "просто не хватило, в том числе, горючего и боеприпасов, плюс под Москвой начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр".

То есть план "Барбаросса" был сорван не силами и кровью советского народа, а якобы только погодой и ничем больше. Оказывается, немцы обязательно победили бы "этих русских" и никакого героизма народов СССР якобы не было.

Посыл понятен — в следующий раз непременно победим.

При этом возможность войны с Россией обсуждается различными западными политиками и СМИ не в ключе "немыслимое", не с точки зрения "грядёт последняя война в истории", а как нечто обыденное и незначительное. Дескать, ну повоюем с ядерной державой — ничего страшного, "загнём русских в бараний рог".

Пропагандистский приём, известный очень давно, — не готовить народ к страшным трудностям и поражениям, когда война ещё не началась, готовить только к лёгким победам. То есть ничему история никого не научила?

Великобритания тоже собирается воевать

Например, Великобритания уже собралась вступать в войну, если Россия вторгнется на Украину, пишет Mirror. Подача такова: к переброске на Украину готовы

  • медики,
  • инженеры,
  • связисты
  • и до 400 десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.

Зачем, для чего? Но Россия же "может вторгнуться", так что и Британия в стороне не останется.

Вопрос, что смогут сделать 600 десантников против 90 тысяч русских солдат, даже не поднимается. Хотя англичанам есть что вспомнить — хотя бы "атаку лёгкой бригады" под Севастополем или неудачный штурм Петропавловска-Камчатского. Было бы кому.

Бредовые идеи — тоже в кассу как сигналы о скорой войне

Впрочем эксперт (правда весьма одиозный) Павел Фельгенгауэр высказался о постоянных приходах американцев в Чёрном море без конспирологии: мол, никаких провокаций не будет. Но тот же Фельгенгауэр в комментарии для одного из иностранных агентов на территории России (радио "Свобода") заявил, что в Москве, например, исчезли все троллейбусы, потому что Путин готовится к войне и провода помешают эвакуировать чиновников с московских улиц.

Звучит бредом, но в качестве пропагандистского текста пойдёт как ещё одно утверждение из серии "русские хотят войны". Как отмечают англоязычные СМИ, перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России вызывают опасения и страх, что она нападёт. Обязательно.

Степень обоснованности утверждения — нулевая. Но речь идёт именно о нагнетании, намеренном и продуманном. Обыденность сообщений о новой войне — самый лучший способ спастись от страха перед этой войной, отмечает "Царьград".

Так что не исключено, что её и правда готовят, но в любом случае не Россия.

Когда начнется Третья мировая?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы германия великобритания павел фельгенгауэр
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