Западная пропагандистская машина уже работает на полную катушку. Война в Россией как тема постоянных публикаций стала обыденностью.
И что самое невероятное — общество готово принять её как факт. Чтобы начать войну, мало сконцентрировать войска и приготовить технику. Пресса Европы так увлеклась предвоенной риторикой, что делает новую большую войну совершенно реальной перспективой.
Речь сейчас
Журналисты пишут о возможной войне в ключе того, что столкновение с Россией — это якобы не страшно. Риск того, что авторы материалов сами в это поверят и убедят свой народ, который потребует "размочить русских", очень велик.
Недавно в немецком издании Welt появился материал про то, почему вермахт не смог в 1941 году взять Москву. Немцам "просто не хватило, в том числе, горючего и боеприпасов, плюс под Москвой начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр".
То есть план "Барбаросса" был сорван не силами и кровью советского народа, а якобы только погодой и ничем больше. Оказывается, немцы обязательно победили бы "этих русских" и никакого героизма народов СССР якобы не было.
Посыл понятен — в следующий раз непременно победим.
При этом возможность войны с Россией обсуждается различными западными политиками и СМИ не в ключе "немыслимое", не с точки зрения "грядёт последняя война в истории", а как нечто обыденное и незначительное. Дескать, ну повоюем с ядерной державой — ничего страшного, "загнём русских в бараний рог".
Пропагандистский приём, известный очень давно, — не готовить народ к страшным трудностям и поражениям, когда война ещё не началась, готовить только к лёгким победам. То есть ничему история никого не научила?
Например, Великобритания уже собралась вступать в войну, если Россия вторгнется на Украину, пишет Mirror. Подача такова: к переброске на Украину готовы
Зачем, для чего? Но Россия же "может вторгнуться", так что и Британия в стороне не останется.
Вопрос, что смогут сделать 600 десантников против 90 тысяч русских солдат, даже не поднимается. Хотя англичанам есть что вспомнить — хотя бы "атаку лёгкой бригады" под Севастополем или неудачный штурм Петропавловска-Камчатского. Было бы кому.
Впрочем эксперт (правда весьма одиозный) Павел Фельгенгауэр высказался о постоянных приходах американцев в Чёрном море без конспирологии: мол, никаких провокаций не будет. Но тот же Фельгенгауэр в комментарии для одного из иностранных агентов на территории России (радио "Свобода") заявил, что в Москве, например, исчезли все троллейбусы, потому что Путин готовится к войне и провода помешают эвакуировать чиновников с московских улиц.
Звучит бредом, но в качестве пропагандистского текста пойдёт как ещё одно утверждение из серии "русские хотят войны". Как отмечают англоязычные СМИ, перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России вызывают опасения и страх, что она нападёт. Обязательно.
Степень обоснованности утверждения — нулевая. Но речь идёт именно о нагнетании, намеренном и продуманном. Обыденность сообщений о новой войне — самый лучший способ спастись от страха перед этой войной, отмечает "Царьград".
Так что не исключено, что её и правда готовят, но в любом случае не Россия.
Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.