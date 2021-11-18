Агрессия Киева будет нейтрализована в считанные часы Черноморским флотом и армией России, считают эксперты. Но Украина надеется на поддержку НАТО.
Российские военные разгромят ВСУ за 50-600 минут "по нормативам" в случае агрессии Киева.
По данным высокопоставленного источника в Генштабе, капитана первого ранга в отставке, процитированного "Раньше всех", "в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведёт полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника (включая, но не ограничиваясь военными базами, силами и средствами РЭБ, ПВО, артиллерии и аэродромами) в срок от 50 минут до 10 часов". Он пояснил, что таковы "военные нормативы современных армий".
Источник также рассказал, что для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа", а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства.
Речь идёт о
При этом вероятность вмешательства в конфликт с ядерной державой со стороны США и стран НАТО в случае атаки Украины является "минимальной".
В принципе, пример ситуации в Грузии в 2008 году говорит сам за себя — в стране тогда находились военные и технические специалисты, инструкторы НАТО, но на конечный результат это никак не повлияло.
Россия первой атаковать Украину точно не будет, поскольку отдаёт себе отчет в ситуации. Эксперт, цитируемый "Раньше всех", напомнил слова руководства минобороны времён операции по принуждению к миру Грузии "вы просто не представляете, что такое быть в состоянии войны с Россией".
Со своей стороны, Пентагон отводит России на захват Украины от суток до недели. Но военная разведка соседней страны продолжает на весь мир страдать о том, что Россия перебросила войска ближе к Донбассу, развернув до 114 тысяч военнослужащих к северу, востоку и югу Украины, из них около 92 тысяч солдат сухопутных войск. На своей территории — это важно.
Разумеется, Россия уже ответила, что имеет право проводить учения и перемещать войска по любой части своей территории (что и делают НАТО с Киевом, кстати), а на Украину нападать не собирается.
А вот что делает НАТО в Чёрном море — это понятно без комментариев. Непосредственно у границ России находятся корабли США, способные нести ядерное оружие на борту.
Америка утверждает, что никак не планирует усугублять кризис в отношениях РФ и Украины, но не хочет повторения 2014 года — как будто не она была тому одной их прямых причин и выгодополучателей.
К сожалению, Минские соглашения сейчас практически не работают из-за нежелания Киева дать мятежным территориям в Донбассе конституционную автономию. Но стоит крик до небес, что угроза исходит от России.
Украина надеется на помощь альянса, но с большой долей вероятности получит её лишь от Турции и Польши. Последняя в силу исторической инерции способна втащить в эти разборки за собой остальную Европу, и вот так ЕС "может получить серьёзный конфликт". Впрочем России к провокациям соседей не привыкать.
Авторы проекта "Армагеддоныч" напомнили, что уже началась переброска британских военных на территорию Украины. По их мнению, это однозначно говорит о подготовке Киевом операции по возвращению Донбасса силовым путём.
Они озвучивают "маркеры" беды:
Но шансы на здравый смысл остаются.
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