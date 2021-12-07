Военный эксперт: провокация в Донбассе готовится на 25 декабря

Когда НАТО и Украина готовят военную провокацию для России, смогут ли ДНР и ЛНР выиграть в конфликте без помощи Москвы и какова конечная цель Запада в этой долгосрочной стратегии, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Идеологическая накачка

— С Украины прилетают "хорошие" вести. Во-первых, о боевом использовании "Байрактара". После этого Кирилл Буданов, глава ГУР (Главного управления разведки) министерства обороны Украины, заявляет, что было боевое применение "Джавелин" (ПТРК). Потом президент Турции заявляет, что он готов примирить:

Россию,

Донбасс,

Украину.

Но когда Реджеп Тайип Эрдоган предлагает себя как "голубя мира", в то время как турецкие инструкторы обучают операторов украинской армии боевому применению "Байрактаров", то становится совсем нехорошо. "Байрактар" применялся в селе Гранитном, и это вызвало энтузиазм у украинских военных. То есть идёт идеологическая накачка ВСУ.

Параллельно пытаются переложить ответственность на Россию: говорится о том, что Россия ударит со стороны Крыма, Белоруссии, из центра, сомнёт Украину. У таких "деклараторов" один сценарий: не вмешайся НАТО немедленно, начнётся что-то страшное. Поэтому НАТО должен вмешаться. НАТО в лице своего генерального секретаря Йенса Столтенберга заявляет, что пусть только Россия вмешается, всё будет очень плохо. Ему вторит министр обороны Украины: ударим так по России, что мало не покажется.

Кроме того, президент Украины сказал, что против него якобы готовится заговор на католическое Рождество, 24-25 декабря.

Он мог проговориться и назвать приблизительную дату провокации — конец декабря. Обычно нехорошие удары в спину наносят под знаменательные даты.

Потому что именно в этот момент меньше всего люди готовы их отразить. Вспомним историю с Матиасом Рустом в День пограничника: он считал, что абсолютно все пьют и никто не смотрит в небо. Или для немцев было 22 июня — День германского огня по их неоязыческой мифологии. В общем, католическое Рождество, Новый год — все будут не в боевом состоянии, и в этот момент что-то произойдёт. Просто так войска на границе не копятся, пропаганда для наступления не ведётся: шнапс или "наркомовские 100 грамм" выдавали не иначе как перед атакой.

Могу к этому присовокупить вести из ДНР. Мой друг Эрван Кастель несколько лет прослужил снайпером в 15-й интернациональной бригаде ДНР, подорвался на мине, сейчас работает больше пером, чем стволом. Он рассказывает, что согласно информации одного из высших офицеров ополчения ДНР, готовится крупномасштабная провокация, которая уже сказывается вовсю в усилении артподготовки и попытке сдвинуть разделительную линию при явном попустительстве со стороны ОДКБ.

Сергей Лавров заявил, что Минские соглашения фактически дезавуированы. Это означает, что можно ожидать военных действий.

Украинские активы

— Украина может ударить при помощи беспилотных систем, их было закуплено 12-14 единиц. Кроме того, у Украины есть весь набор ствольной артиллерии, самоходных артустановок, серьёзные танковые силы с советских времен, авиация. Пусть авиация незначительная, но если она будет действовать при поддержке НАТО, то это будет тяжёлый вариант. Ополченцам не справиться. Если вся армада насядет на ополченцев, у нас в ухудшенном виде повторится 2008 год: грузины шли в первой линии, а сзади шли инструкторы НАТО. Тогда мы отбросили агрессора и смогли защитить Осетию. Теперь нам надо защищать ДНР. Но в 2008 году Осетия объявила о независимости, а мы защищали не столько независимость Осетии, сколько собственный контингент, который оказался под ударом, "белые каски". В данном случае нашего контингента нет. Но там есть наши граждане. Стратеги, которые нам сейчас решили поставить шах, исходят из того, что это ударит по ситуации внутри России. То есть они могут, разгромив Донбасс, войти идеологически внутрь России. Потому что если мы останемся в стороне, это будет полный подрыв ныне действующей власти. Если мы вмешаемся (это называется "вилка" в шахматах), то попадём на санкции: отказ от "Северного потока-2", тяжёлые последствия для экономики и неясные шаги со стороны наших союзников, таких как Китай и другие страны, может быть, даже Турция, которая имеет виды на Украину.

Используй Украина классические виды вооружения против ополчения ДНР и ЛНР, у них есть шанс справиться и повторить Дебальцево.

Если будут использованы расширенные возможности современных армий, а именно на это намекал Владимир Путин, когда говорил о поставке на Украину современных видов вооружений, то у повстанцев очень мало возможностей справиться.

В любом случае потребуется наше участие.

Что можно сделать? Конечно, на агрессию ответить агрессией. Но есть выход: использовать для возможного ответа поставки вооружения через третьи страны. При условии, что эти страны не признаны Западом:

Южная Осетия,

Абхазия,

Никарагуа.

России вовсе не обязательно напрямую поставлять оружие. Скорее всего, ограничатся оружием ненаступательным. Потому что в таком случае НАТО не удастся, обвинив Россию в поставке агрессивных видов вооружения, спровоцировать войну, которая на руку американцам. У американцев уходит почва из-под ног. Поэтому они хотят сорвать нас всех в войну, в кризис внутренней Евразии: начнётся перестановка приоритетов, полный бардак по линии ШОС.

Обязательная компонента — поставка зенитно-ракетных комплексов: "Тор", "Панцирь-СМ".

"Байрактару" удалось один раз поразить цель, потому что никто не ожидал в рамках Минских соглашений, что будет применяться боевая авиация. Теперь боевое дежурство есть, и подобное становится невозможным.

Очень надеюсь, что до провокации в черноморской акватории со стороны флотов противника не дойдёт. Но, к сожалению, именно к этому стремится НАТО. Для НАТО важно сделать не просто шаг, а шаг с таким расчётом, чтобы мы не могли понять конечную цель игры.

Цель игры — это не Украина, не Донбасс, а Россия. Я говорю о серьёзных ребятах в белых рубашках, которые принимают решения в западных генштабах.

Просто так они деньги не тратят. На Украине вторым эшелоном стоит несколько тысяч военнослужащих НАТО, всех их надо содержать.

Надеюсь, что нам хватит мудрости позволить донбассовцам дать эшелонированный ответ, не выходя за запрещенную для поставки номенклатуру защитных вооружений. И что с этим кризисом мы справимся и дождёмся конца киевской хунты, когда украинский народ освободится и поймёт свои истинные приоритеты.