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Автор Любовь Степушова

Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

"Карту наступления" РФ на Украине, опубликованную в WP и Bild, российские военные паблики раскритиковали, а украинские приняли всерьёз.

"Карта наступления" РФ на Украину

Война с Украиной будет с применением ВКС РФ

Официально Россия отрицает подготовку к войне с Украиной, называя информацию западных СМИ об этом провокацией.

Однако в военных пабликах вопрос широко обсуждается.

Например, в военном агрегаторе Телеграм-канале Astra Militarum различными авторами подчеркивается, что представленная карта хороша лишь для компьютерной стратегии, "особенно если играешь и слушаешь в наушниках немецкие военные марши".

Канал WarGonzo прогнозирует, что это не будет пехотная и танковая операция "в духе провальной первой Чеченской кампании".

Будет проведена операция по типу сирийской, в которой "полетят самолёты и ракеты, а спецназ будет работать точечно, уничтожая военное руководство, лидеров и идеологов, обеспечивая охрану АЭС и плотины на Днепре".

По примеру устранения "президента Ичкерии" Джохара Дудаева с наведением ракеты на источник радиоизлучения (спутниковый телефон), "перебьют ночью всех антироссийских политиков: банально некому будет потом отдавать приказы", — предрекает Телеграм-канал "Разведчик".

По словам автора, будут задействованы ракеты "Калибр", которые легко пройдут остатки советского ПВО Украины.

Затем подключатся массированным авианалётом на малых высотах сверхзвуковые истребители-бомбардировщики, которые уничтожат "весь бронеметаллолом: восстановленные советские танки, БТР-БМП-БРДМ-МЛТ, которыми наполнили украинские соединения с 2014 года", а также основные и транзитные военные склады.

Нас не жалели и мы не будем

Далее российская армия будет действовать по сирийскому сценарию: "для недовольных будут повторять Алеппо", а все железнодорожные и автомобильные мосты, ЛЭП, водоканалы, ГРП и электроподстанции таких регионов будут разбомблены.

Донецк, Луганск, Горловку, Дебальцево и Первомайск никто не жалел и нещадно обстреливал украинской артиллерией, и тут пусть пощады не ждут, подчеркивает "Разведчик".

Для успешной операции у россиян не хватит личного состава

Украинские военные паблики, наоборот воспринимают такую наземную операцию всерьёз. Телеграм-канал "Черговий ОСС" рассуждает, что "не так страшен чёрт, как его малюют: уже не раз многие эксперты отмечали, что подобной численности (180 тысяч военнослужащих) совершенно недостаточно для успешного вторжения, ведь она должна превышать силы ВСУ примерно в 3 раза".

А численность ВСУ — свыше 250 тыс., плюс мобрезерв в 1 миллион, плюс "огромная куча добровольцев". Так что в случае реализации этого сценария россиянам останется сказать лишь одно: "Нехай щастить!", пишет автор.

Отсюда предполагаемый вывод, что данные для карты передали американцам и немцам спецслужбы Украины.

Тот же автор выражает другое мнение, раз были опубликованы данные и в Bild, и в The Washington Post, то, возможно, это специально организованная Кремлем "утечка" для всеобщего устрашения.

"Ведь надо быть безумцем или шулером, чтобы так "светить" своими картами". Опрос, проведённый каналом показывает, что 49% опрошенных считают, что в нагнетании обстановки присутствует сговор между РФ и США по уничтожению Украины.

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