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Автор Антон Куликов

Россия стала продавать меньше оружия. Санкции США работают?

Силовые структуры

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что объём продаж оружия девяти крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса снизился в прошлом году по сравнению с 2019 годом на 6,5 процентов. Вроде бы не так уж и значительно — но это как сказать.

Россия стала продавать меньше оружия. Санкции США работают?

"Общий объём продаж вооружений девяти российских компаний в рейтинге SIPRI Топ-100 снизился на 6,5% — с $28,2 миллиарда в 2019 году до $26,4 миллиарда в 2020 году. Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российских компаний, входящих в Топ-100, достигли пика", — говорится в сообщении института.

В прошлом году на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма продаж в SIPRI Топ-100. И одно из самых резких падений продаж оружия в этом рейтинге было отмечено у российских предприятий, сообщает РИА "Новости".

По данным SIPRI, продажи вооружения "Алмаз-Антеем" и Объединенной судостроительной корпорацией упали на 31% и 11% соответственно, тогда как Объединенной авиастроительной корпорацией — выросли на 16%.

В какой степени это связано с санкциями США? Напомним, в 2017 году был принят закон "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Согласно этому закону и ряду других законодательных актов США могут вводить санкции против покупателей российского оружия.

В США периодически отчитываются об эффективности таких санкций. В марте 2020 года, например, в госдепартаменте заявляли, что предприятия российского ВПК потеряли три миллиарда долларов из-за американских ограничений.

Правда, Вашингтон санкции по этому поводу весьма выборочно. Так, были введены санкции против нескольких китайских предприятий после приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35. Но против Индии США санкции вводить не стали, хотя этого государство приобрело у России пять комплексов С-400 на сумму более 5,4 миллиардов долларов.

Так что можно сказать, что снижение объёмов продаж российского оружия не связано с американскими санкциями. Точнее, это далеко не самая главная причина.

А в чём же дело? Во-первых, окончание реализации Государственной программы вооружений на 2011-2020 годы. Во-вторых, задержки сроков поставок из-за пандемии.

В-третьих, диверсификация продуктовых линеек. В настоящее время российские компании реализуют государственную программу по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объёма продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году.

Хотя, конечно, всё это не означает, что проблемы, которые пытаются создать российским предприятиям американцы, следует игнорировать.

Куратор: Александр Артамонов
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