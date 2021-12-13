У границ Крыма и ЛДНР идёт разведка перед войной

Виртуальная встреча руководителей России и США пока не особо повлияла на ситуацию в Азовско-Черноморской акватории. Недавний поход корабля ВМС Украины "Донбасс" в сторону Керченского пролива — тому яркий пример.

Помимо этого, украинский генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе. Таким образом Киев прощупывает возможные реакции России.

По данным пресс-службы военно-морских сил Украины, наша страна "перекрыла около 70% акватории Азовского моря в связи с проведением артиллерийских стрельб". Хотя пока никаких учений и стрельб Черноморского флота и сил Южного военного округа в акватории Азовского моря там нет.

Что характерно, Россия действительно разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море в связи с проведением артиллерийских стрельб заранее. ВМСУ прекрасно были об этом осведомлены, равно как и о сроках закрытия — с 1 декабря до 1 марта.

Эксперты высказали мнение, что действия "Донбасса" были сугубо разведывательными, так как в качестве боевого средства рассматривать данное судно не приходится.

Его построили в Польше в 1969 году. В СССР оно использовалось как плавучая мастерская "ПМ-9", то есть не несло никакого серьёзного наступательного вооружения.

Как пояснил бывший офицер украинских ВМС, данный "ПМ-9" как корабль управления специалисты НАТО укомплектовали различными приборами связи и радиоэлектронной разведки. Именно поэтому, действуя в зоне Керченского пролива, он мог быть расценён как разведчик. А его низкая скорость никак не мешает работе электроники.

Так что налицо был мониторинг приграничных восточных границ Украины.

Об этом свидетельствуют и полёты американского авиаразведывательного самолёта RC-135W. Ранее эту территорию наблюдали с воздуха американские и натовские беспилотники Global Hawk, которые были размещены на Сицилии.

После разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена украинский генштаб срочно засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

Скорее всего, Киев настойчиво попросили не афишировать военной активности иностранцев в регионе, пояснил военный эксперт Александр Овчинников.

По этому поводу начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов уже предостерёг Украину и её союзников, заявив, что "любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться".

А вот авторы проекта WarGonso пояснили, что цель подобных манёвров в конечном счёте сводится к тому, чтобы втянуть Россию в войну против НАТО и переложить ответственность за развязывание конфликта на Москву.

Проблема Киева в том, что Вашингтону по большому счёту сейчас не до Владимира Зеленского и не до "гопака на костях здравого смысла".

"Есть ощущение, что американцам вообще неинтересно его мнение. А следовательно, единственная возможность привлечь внимание золотого тельца — попробовать поиграть на нервах России и принести собственных людей в жертву, но получить долгожданную аудиенцию к теряющим интерес кураторам", — резюмировал аналитик Семён Пегов.