На Украине запахло "серой"

В ходе интервью на волнах украинской радиостанции "Новое время" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскрыл, что Лондон намерен поставить Киеву 100 ПКР, то есть противокорабельных ракет для того, чтобы "хоть как-то противодействовать русским в Чёрном и Азовском морях".

"Наши вооружённые силы таких серьёзных средств из-за рубежа никогда не получали", — добавил украинский дипломат в ходе передачи.

По рамочному соглашению от 12 ноября прошлого года Великобритания окажет Украине военную помощь в размере 2,3 млрд долл. Всего предусмотрено 4 военных проекта. То есть речь идёт о связанном кредите, предоставляемом Британским экспортно-кредитным агентством, под поставку за британские финансовые средства британского же оружия.

Когда и о чём лорды договорились

Общая программа сотрудничества между двумя государствами предусматривает строительство 8 ракетных катеров базового проекта Protector 50, приобретение 2 тральщиков проекта Sundown (строятся в Шотландии) при одновременном создании на территории Украины двух британских военно-морских баз на Чёрном и Азовском морях.

Впервые информация о поставке ПКР появилась 21 октября 2021 г. в солидном британском издании The Times. Тогда уже было уточнено, что речь идёт о комплексе MBDA Sea Spear ("морское копьё" — англ.), рассчитанном на 4 или 6 наклонных контейнерных пусковых установок для малогабаритной управляемой ракеты Brimstone ("сера" — англ.). Такое вооружение предназначено для военных самолётов и кораблей.

В дальнейшем выяснилось, что договорённость о поставке ПКР была документально зафиксирована ещё 21 июня прошлого года в Одессе, в ходе переговоров британского военного концерна Babcock International Group plc с украинским военным ведомством при посредничестве минобороны Великобритании в рамках общего плана сотрудничества UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme).

Справка:

Ракета MBDA Brimstone является детищем не британского, а общеевропейского концерна MBDA — лидера западного мира в области производства ракетного вооружения. Корпус Brimstone унифицирован с американской ПТУР AGM-114 Hellfire. В своей последней версии ракета снабжена ГСН (головкой самонаведения), работающей в миллиметровом диапазоне, и инерционной навигационной системой. Она функционирует в режиме "выстрелил и забыл", но в своей первой версии всё-таки для надёжного поражения объекта, как правило, нуждается в лазерной подсветке цели. Она обладает тандемной кумулятивной боевой частью весом 6,2 кг. В морском варианте БЧ (боевая часть) может достигать 100 кг. Дальность стрельбы — 12 км при скорости около 100 км/ч. Принята на вооружение британской армией в 2005 году.

Эти высокоточные ракеты ВВС Великобритании удачно использовали как в Ираке, так и (в доработанной версии) в Афганистане, а также, по некоторым данным, и в Ливии.

Опасно для России

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Вместе с тем вызывает тревогу, что подобное оружие может быть использовано в террористических или диверсионных целях, так как доработанная ракета была успешно испытана на американских полигонах в 2014 г. против автомобиля.

Причём Brimstone надёжно выцеливала одну целевую машину в группе других транспортных средств. Также стало известно, что эта ракета в своей авиационной версии годится для установки на ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Как известно, украинские вооружённые силы уже применяли турецкий БПЛА Bayraktar против народного ополчения ДНР.

Поставляя на Украину летальное вооружение, что находится в абсолютном противоречии с Минскими соглашениями, Лондон закрывает сразу несколько задач:

подталкивает Украину к войне при использовании террористического оружия;

проверяет эффективность своей боевой техники;

утилизирует излишки вооружений, у которых, возможно, скоро наступит полная амортизация;

и, наконец, загоняет Киев в долговую яму.

Ведь каждая единица Brimstone стоит, даже без учёта процентов, не менее 140 тысяч долларов. То есть за 100 ракет Украина выложит 14 миллионов в СКВ, не считая цены самих пусковых установок.

В данном случае поставка подобной боевой техники прямо угрожает уже интересам России. После состоявшейся в Керченском проливе 25 ноября 2018 года приснопамятной украинской провокации, к сожалению, не исключена попытка повторения подобного сценария против Крымского моста.

Конечно, Крымский мост построен по технологии купола над реактором атомной электростанции. И охраняется он по принципу A2/AD (anti-access and area denial), то есть путём создания тотальной зоны ответственности. А ещё вокруг путепровода постоянно дежурят зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук-М2". Причём каждая из вышеперечисленных систем способна не только сопровождать и уничтожать до десятка целей, но и сбивать ракеты с курса, подавляя головку самонаведения. Разумеется, не уйдёт от возмездия и носитель ракеты, то есть на подобный теракт можно отправить только убеждённого камикадзе.

Тем не менее, действия Великобритании, поставляющей боевое высокоточное оружие в страну с нестабильной властью и откровенно нацистским режимом, вполне в духе поставок США в начале восьмидесятых ПЗРК Stinger в Афганистан.

Тем более, что в столь неспокойном регионе, как Украина, всегда возможна утрата контроля за оружием, способным сменить хозяина и оказаться в откровенно преступных руках. И тут двух мнений быть не может: иначе как скрытой агрессией против нашего государства политику Лондона не назовёшь.