Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора"

Как известно, большинство генералов готовят свои войска к войне прошлого, потому что в будущее верят слабо. Но есть и очень даже продвинутые военные, которые уже сегодня готовят свои армии и технику к войнам завтрашнего дня.

Посадка пехоты на морские суда. Курильская десантная операция. Август 1945 г.

Требуется: спасти рядового Райана

Например, в сентябре прошлого года Министерство обороны Великобритании опубликовало уведомление всем заинтересованным фирмам, что ему требуется совершенно уникальное десантно-транспортное судно-робот, способное двигаться по воде и под водой в совершенно автономном режиме и перевозить сразу шесть десантников. И, кстати говоря, ничего фантастического в этом нет. Подобные суда уже появились: о том, что они собой представляют, мы вам сегодня и расскажем.

Начнём с того, что вспомним художественный фильм "Спасти рядового Райана". Каким там поистине ужасным образом осуществлялась высадка англо-американских войск на берег Нормандии! Десантные судёнышки маленькие, брони никакой, плавающие танки легко заливает водой и они уходят под воду вместе с экипажем, при переходе морем ни десантные суда, ни десантные средства от огня врага ничем и никак не защищены.

Прошли годы. В кадрах кинохроники мы много раз видели, как открываются огромные "ворота" в носовой части наших "больших десантных кораблей" и оттуда прямо в воду плюхаются бронетранспортёры и танки, причём последние ещё и красиво стреляют прямо с воды. Не все, однако, знают, что стреляют они холостыми, потому что боевыми снарядами плавающим танкам стрелять с воды попросту противопоказано. При этом надо полагать, что высадка производится на берег, на котором вражеская противодесантная оборона уже подавлена. Потому что иначе стрелять и по неподвижно стоящим у берега кораблям, и по медленно плывущим к берегу танкам и БТР для противника будет одно удовольствие.

Именно поэтому сегодня всё больше говорят о загоризонтной высадке десанта. То есть с берега десантные корабли не видны. А сами десантники перемещаются на сушу при помощи вертолётов, а после захвата ими плацдарма — на скоростных десантных баржах, которые перевозят внутри своих десантных камер эти корабли. Однако сегодня речь идёт уже о том, чтобы осуществлять загоризонтную высадку при помощи… полуподводных судов-роботов, и о них не просто говорят — работа над ними уже идёт в ряде стран полным ходом. Итак, какими же они видятся сегодня, эти пока ещё непривычные нам гибридные аппараты?

Как это выглядит?

Морская пехота

Прежде всего они видятся военным весьма скоростными. Скорость в надводном режиме до 30 узлов, а вот под водой она намного меньше — три-четыре узла. Они также должны иметь большую дальность хода и быть манёвренными как в надводном режиме, так и в подводном. Отмечается, что размеры таких судов не должны быть больше 10 метров в длину, чтобы их было удобно транспортировать в контейнерах. Носителями таких аппаратов должны стать как специализированные боевые корабли-амфибии, так и практически любые транспортные суда.

О том, какое значение придаётся разработке такого судна, говорит хотя бы тот факт, что британские силы коммандос, получив его, будут переименованы в Future Commando Force (FCF), то есть "Силы будущего"! Будущего! Подчеркнём это! И скорее всего — будущего уже недалёкого!

Самое главное, что такие аппараты уже не фантастика. Они реально существуют, а их производство может быть начато буквально в любой момент. Так, компания JFD уже предлагает на рынок такой аппарат типа Seal Carrier ("Морской транспортёр"), который работает в трёх режимах:

надводном, в котором он мчится по поверхности воды как катер с большой скоростью;

полуподводном, когда он движется практически полностью под водой, но двигатель его питается воздухом, который получает по шноркелю — выдвигающейся трубе длиной более метра;

подводном, при котором он движется на электромоторах.

Экипаж этого судна — 8 человек, причём встроенная "дыхательная система" аппарата даёт им дополнительную безопасность и позволяет продлить время их пребывания под водой и, соответственно, увеличить дальность действия.

На борту этого аппарата предусмотрены крепления для различных систем вооружения, что позволяет быстро превратить его ещё и в полноценную боевую единицу. И, конечно, Seal Carrier снабжён массой всевозможных приборов, обеспечивающих его точную навигацию, в том числе и под водой, на нём предусмотрено место для запасных ёмкостей с топливом, запас продовольствия и медикаментов для жизнеобеспечения его экипажа в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Два двигателя повышают надёжность, а применение электродвигателей позволяет ему двигаться под водой бесшумно.

Очень удобно то, что по поверхности воды Carrier Seal движется при помощи водомётного движителя, а не винта. Винт может обо что-нибудь удариться и сломаться, им можно нанести ранение человеку в воде. Водомёт в этот отношении и эффективнее, и безопаснее. Большой запас топлива позволяет этому аппарату пройти значительное расстояние, а с дополнительным топливным баком оно возрастает до 300 миль. Под водой он может пройти до 15 морских миль, имея при этом скорость до пяти узлов.

Компании JFD принадлежит также голландская компания Ortega, и она тоже разрабатывает подобные десантные аппараты.

Очень важно, что весь экипаж находится у аппарата внутри и защищён от набегающего потока воды, что даёт возможность дольше сохранять тепло своего тела от воздействия холодной воды. А раз так, то это снизит у них расход энергии, а значит они будут меньше уставать, что для солдат, разумеется, очень важно.

А компания Marine Specialized Technology Group (MST) из Ливерпуля разработала гибридную конструкцию жёстко-надувной лодки с подводным скутером, и она также может доставлять к берегу боевых пловцов. Её аппарат называется SSK-680, и он выглядит ещё более футуристично, нежели Carrier Seal.

Кстати, компании Boeing и Lockheed Martin в США уже с 2019 года ведут работы над аналогичными проектами беспилотных подводных и полуподводных аппаратов. Причём уже сегодня в ВМФ США используется гибридное судно Proteus, и оно может работать как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах.

Так что вполне возможно, что уже в самом недалёком будущем морская пехота будет высаживаться на берег не на плавающих танках и бронетранспортёрах, а непосредственно выходить из-под воды, словно легендарные пушкинские витязи дядьки Черномора!