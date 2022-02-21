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Автор Александр Шторм

Зеленский пугает выходом из ДНЯО. Чем ответит мир?

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинский президент Владимир Зеленский намекнул Западу на возможность выхода страны из Будапештского меморандума.

Зеленский пугает выходом из ДНЯО. Чем ответит мир?

Такое заявление прозвучало на фоне утверждения стран Запада о возможности вторжения России.

Зеленский, по сути, начал шантажировать Запад, поскольку требует созвать саммит стран, подписавших этот документ:

  • Украина,
  • Россия,
  • Великобритания
  • и США.

Вторым желанным вариантом для Украины может стать "предоставление гарантий безопасности", изложенных в меморандуме, то есть отдача ей Крыма.

Собственно, Киев ультимативно заявил о возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Многие эксперты отметили, что заявление Зеленского фактически можно рассматривать как "готовность начать производить и иметь у себя ядерное оружие".

Пока страны, подписавшие документ, ничего в ответ не сказали, но понятно, что это заявление — авантюра.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия стороны подписали 5 декабря 1994 года в Будапеште.

Согласно документу, Киев обязался передать весь находящийся после распада СССР ядерный потенциал России (впрочем Киев им никогда и не управлял — ядерным оружием "рулила" Москва). Отметим, что по объёму на тот момент этот арсенал был третьим в мире.

Акция была не безвозмездной — взамен Украина, помимо гарантий безопасности, получила от РФ ядерное топливо для своих АЭС на $160 млн и компенсацию около $500 млн по "Программе совместного уменьшения угрозы" — тогда они пошли "на еду и "социалку" украинцам.

В 2022 году Киев начал продвигать идею о том, что Москва якобы нарушила обязательства по украинской безопасности, уважению суверенитета и целостности. Ранее об этом примерно с такой же степенью накала говорил и тогдашний президент страны Пётр Порошенко. Но до выхода из ДНЯО он тогда не договорился.

Со своей стороны, Москва (Вашингтон и т. п.) давали Украине гарантии ненападения на неё с ядерным оружием. Ничего другого в документе не прописано.

У Москвы нет и никогда не было обязательств соглашаться с госпереворотом соседей и их самоподрывом собственного суверенитета.

По поводу заявлений Зеленского экс-президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что стоимость возрождения ядерного оружия на Украине может составить около $100 млрд. Таких денег у Украины не было и нет.

Поэтому первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин отметил, что Украине не стоит ставить вопрос таким образом, это только подорвёт научно-технический потенциал Украины и испортит ей репутацию в политическом плане.

Причём это было сказано еще в 2015 году. А сегодня директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что про ядерное оружие нет смысла говорить, но ракетный потенциал Украина в принципе могла бы восстановить через пару лет.

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник добавил, что идея с ядерным оружием не понравится НАТО.

Военный эксперт Константин Сивков, однако, напомнил: выход Украины из Будапештского соглашения дал бы ей право разместить на своей территории американское ядерное оружие. Такое "временное" разрешение, кстати, Рада уже давала, призывая армию США "придти с атомным оружием на учения".

К тому же Украина может создать "грязную бомбу" (бомбу с обычной взрывчаткой и кучей радиоактивных отходов или материалов), пояснил президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. На это Киев вполне способен, так как у него есть АЭС и он сохранил часть материалов со времён СССР.

Будапештский меморандум, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность, не имеет юридических обязательств, заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Все структуры по оценке обстановки, управлению, наведению и запуску тоже контролировались Москвой. А куда были нацелены те ракеты? Правильно — ТУДА, отчего американцам нервно икалось. Именно США пригрозили тогдашней Украине статусом "изгоя" с вручением букета "санкций", если она, не дай бог, даже подумает сохранить ядерный арсенал", — сообщает "Свободная пресса".

И ещё...

"В случае, если Украина начнёт разработку и создание специальных боевых частей для ракет наземного и воздушного базирования, проще говоря, своего арсенала ядерного оружия, с огромной вероятностью, Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причём, скорее всего, получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада", — такие заявления цитировали СМИ, указывая источником спецслужбы Израиля.

Украина пытается запугать нас ядерным ударом?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина леонид кравчук руслан бортник ядерное оружие анка фельдгузен константин сивков алексей анпилогов владимир зеленский
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