Зеленский пугает выходом из ДНЯО. Чем ответит мир?

Украинский президент Владимир Зеленский намекнул Западу на возможность выхода страны из Будапештского меморандума.

Такое заявление прозвучало на фоне утверждения стран Запада о возможности вторжения России.

Зеленский, по сути, начал шантажировать Запад, поскольку требует созвать саммит стран, подписавших этот документ:

Украина,

Россия,

Великобритания

и США.

Вторым желанным вариантом для Украины может стать "предоставление гарантий безопасности", изложенных в меморандуме, то есть отдача ей Крыма.

Собственно, Киев ультимативно заявил о возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Многие эксперты отметили, что заявление Зеленского фактически можно рассматривать как "готовность начать производить и иметь у себя ядерное оружие".

Пока страны, подписавшие документ, ничего в ответ не сказали, но понятно, что это заявление — авантюра.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия стороны подписали 5 декабря 1994 года в Будапеште.

Согласно документу, Киев обязался передать весь находящийся после распада СССР ядерный потенциал России (впрочем Киев им никогда и не управлял — ядерным оружием "рулила" Москва). Отметим, что по объёму на тот момент этот арсенал был третьим в мире.

Акция была не безвозмездной — взамен Украина, помимо гарантий безопасности, получила от РФ ядерное топливо для своих АЭС на $160 млн и компенсацию около $500 млн по "Программе совместного уменьшения угрозы" — тогда они пошли "на еду и "социалку" украинцам.

В 2022 году Киев начал продвигать идею о том, что Москва якобы нарушила обязательства по украинской безопасности, уважению суверенитета и целостности. Ранее об этом примерно с такой же степенью накала говорил и тогдашний президент страны Пётр Порошенко. Но до выхода из ДНЯО он тогда не договорился.

Со своей стороны, Москва (Вашингтон и т. п.) давали Украине гарантии ненападения на неё с ядерным оружием. Ничего другого в документе не прописано.

У Москвы нет и никогда не было обязательств соглашаться с госпереворотом соседей и их самоподрывом собственного суверенитета.

По поводу заявлений Зеленского экс-президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что стоимость возрождения ядерного оружия на Украине может составить около $100 млрд. Таких денег у Украины не было и нет.

Поэтому первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин отметил, что Украине не стоит ставить вопрос таким образом, это только подорвёт научно-технический потенциал Украины и испортит ей репутацию в политическом плане.

Причём это было сказано еще в 2015 году. А сегодня директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что про ядерное оружие нет смысла говорить, но ракетный потенциал Украина в принципе могла бы восстановить через пару лет.

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник добавил, что идея с ядерным оружием не понравится НАТО.

Военный эксперт Константин Сивков, однако, напомнил: выход Украины из Будапештского соглашения дал бы ей право разместить на своей территории американское ядерное оружие. Такое "временное" разрешение, кстати, Рада уже давала, призывая армию США "придти с атомным оружием на учения".

К тому же Украина может создать "грязную бомбу" (бомбу с обычной взрывчаткой и кучей радиоактивных отходов или материалов), пояснил президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. На это Киев вполне способен, так как у него есть АЭС и он сохранил часть материалов со времён СССР.

Будапештский меморандум, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность, не имеет юридических обязательств, заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Все структуры по оценке обстановки, управлению, наведению и запуску тоже контролировались Москвой. А куда были нацелены те ракеты? Правильно — ТУДА, отчего американцам нервно икалось. Именно США пригрозили тогдашней Украине статусом "изгоя" с вручением букета "санкций", если она, не дай бог, даже подумает сохранить ядерный арсенал", — сообщает "Свободная пресса".

И ещё...

"В случае, если Украина начнёт разработку и создание специальных боевых частей для ракет наземного и воздушного базирования, проще говоря, своего арсенала ядерного оружия, с огромной вероятностью, Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причём, скорее всего, получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада", — такие заявления цитировали СМИ, указывая источником спецслужбы Израиля.