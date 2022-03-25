Спецслужбы США: Киев должен был пасть 26 февраля

Аналитиков американских спецслужб критикует сегодня The New York Times. Они давали режиму Зеленского всего дня на случай выступления России, а брошенному афганскому правительству целых полгода. Не сбылось ни одно из их предсказаний.

"Никто не сомневался в волеизъявлении украинцев, но, учитывая небольшой размер их армии, аналитики считают, что их возможности вести войну на современном поле боя ограничены", — сказал Дуглас Х. Уайз, старший офицер ЦРУ в отставке и бывший заместитель директора Разведывательного управления Министерства обороны. "Поскольку масштабы российских вооруженных сил затмевают гораздо меньшие размеры Украины, аналитики просчитали цифры и пришли к выводу, что они быстро проиграют".

У Соединенных Штатов плохая репутация в оценке своих партнерских сил, простирающихся до Вьетнама, когда официальные лица США думали, что южновьетнамская армия сможет удерживать север после вывода американских войск. Действительно, чем больше Соединенные Штаты инвестировали в обучение сил партнеров, тем менее прозорливыми были чиновники в отношении их мастерства.

Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американские официальные лица считали, что обученные ими подразделения будут сражаться дольше и упорнее, чем они полагали.

Естественно, что американцы судят о специальной военной операции с точки зрения, как они бы вели себя с такой страной, как Украина.

Многие аналитики в тех же США уже отметили, что характер специальной военной операции России на Украине — новое слово в военной практике. И главное здесь то, что российские военные постоянно предоставляли и предоставляют гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из населенных пунктов, в то время как США все вопросы решали исключительно ковровыми бомбаридовками противника.

Для России, ведущей специальную военную операцию против нацистов на территории страны, в которой живет брасткий народ, на первом месте стоят люди, которых она освобождает, их жизни, а на втором — денацификация и демилитаризация. Именно поэтому вслед за освобождением населенных пунктов идут конвои с продовольствием и гуманитарной помощью. Именно поэтому вчера появились сообщения о том, что Россия поможет жителям Украины восстанавливать города и поселки.

И, конечно, в этом смысле для российских военных была в диковинку тактика украинских вооруженных сил, которая подразумевала маскировку своих орудий в школах, детских садах и других социальных заведений, а также удержание мирных граждан по выходу из населенных пунктов по гуманитарным коридорам.

Если в этом заключается "великий боевой дух", о котором пишет, ссылаясь на своих собеседников The New York Times, то, скорей всего ни издание, ни его собеседники ничего не знают о гуманитарном праве.

на этом фоне оценок боеспособности Афганистана и Украины для американского издания, естественно, появились вопросы о Китае и Тайване.

"Вопрос в том, проявят ли тайваньцы тот же боевой дух, что и украинцы", — сказал конгрессмен Майк Галлахер, республиканец от штата Висконсин и член комитета Палаты представителей по разведке. "Ответ имеет значение. Потому что, если мы подозреваем, что нет, тогда нам нужно действовать более агрессивно, чтобы помочь тайваньским вооруженным силам реформировать и исправить их резервистов, инфраструктуру и сделать их более смертоносной и более сложной мишенью, пока не стало слишком поздно", — пишет The New York Times.

Это уже вполне конкретная весточка для Китайской народной республики. При ее воссоединении с Тайванем, ей придется иметь дело с Вашингтоном, который готов вести себя как агрессор.

Оценки The New York Times и ее собеседников характерны тем, в какой парадигме мыслят ведущие американские эксперты. Не стоит забывать и о том, что само издание имеет давние связи с Демократической партией США, представитель которой возглавляет эту страну.

Очевидно, что они меряют все по себе, по тому, как сами вели бы себя при проведении такой операции, которую прооводит сейчас Россия. А мы помним, что Вооруженные силы страны аналогичным образом проводили и военную операцию в Сирии: максимально пытаясь сохранить жизни мирного населения и беспощадно уничтожая боевиков, финансируемых США.

Разница в подходах к жизням мирного населения в условиях проведения военных операций кардинально различаются. В этом и основные ошибки военных экспертов американцев.