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Автор Игорь Буккер

Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся

Силовые структуры » Министерство обороны

Возможность вступления России в НАТО всерьёз рассматривалась на самом высоком уровне, о ней откровенно говорили не только в кулуарах, но и на открытых площадках. Крепкие задним умом, мы теперь можем признать: этого не могло быть! Не учитываем мы лишь одного: мир не стоит на месте, а постоянно меняется.

Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся

Без малого четверть века назад, 27 мая 1997 года, в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Свои подписи поставили тогдашний президент России Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и представители 16 стран-членов Североатлантического альянса. НАТО обязался не размещать ядерное оружие на территории новых государств, которые в будущем станут членами альянса. Согласно достигнутым договорённостям были созданы Совместный постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и Совместный постоянный военный комитет (СПВК) Россия-НАТО.

Спустя шесть недель в Мадриде прошла встреча глав государств и правительств стран НАТО. 9 июля 1997 года договор о сотрудничестве с НАТО подписала Украина. В свете нынешних событий, когда идёт спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, на Западе поговаривают о прекращении своих обязательств по Основополагающему акту Россия — НАТО. При этом совершенно замалчивается неустанное приближение агрессивного альянса к нашим границам.

В 2000 году президент России Владимир Путин в интервью "Би-би-си" сказал, что не исключает вступления страны в НАТО: "В том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнёром".

Почему же Россию так и не приняли в этот блок? Или Россия сама устранилась?

Взгляд с Запада

Первая причина объединяет обе стороны, с той лишь разницей, что каждая видит в своем визави врага, а вовсе не союзника. Сторонников членства России в североатлантическом альянсе среди натовцев было меньше, чем таковых в России. Объяснение на виду.

Этот блок создавался с целью борьбы на Востоке Европы, а не, допустим, с державами азиатского региона. Противостояние с Советским Союзом и странами Варшавского договора — вот цель. Заменить такую задачу на совместную борьбу с международным терроризмом — натовским "ястребам" ни к чему. Субсидии обещают быть пожирнее, если кошмаришь вдоль границ крепнущей России, нежели гоняешься за объявленным "неуловимым Джо".

Министр обороны США Дональд Рамсфелд в аналитической записке президенту Джорджу Бушу-младшему написал, что в случае принятия России в НАТО, последний достигнет границ с Китаем. Добрососедские отношения с Поднебесной Белому дому тогда были не меньше нужны, чем теперь.

Взгляд из России

Поскольку блок североатлантический, зачем ему выход к побережью Тихого океана? Пугать Китай? Вдруг США и коллективный Запад пожелают наказать Пекин, к примеру, за Тайвань, россиянам либо придётся сражаться с китайцами, либо нашу землю будет топтать чужеземный сапог натовского вояки.

Пищу для раздумий на эту тему давали бомбежки мирного населения бывшей Югославии, череда "цветных революций" — точнее, государственных переворотов, агрессия в Ираке и прочее.

"Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить генсек НАТО Йенс Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на восток", — подчеркнул Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия не может позволить себе быть на посылках у США. Помимо геополитических, имеются и вполне "практические неудобства", которые озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв — это "переход на другие стандарты вооружений, и перепланирование всех систем командования и управления Вооружёнными силами РФ. Это нам совершенно точно не надо — мы в военном плане самодостаточная держава. Кстати, так же как и самодостаточны в военном плане США".

Вместо вдумчивого ответа на вопрос, почему так случилось, мейнстримовские СМИ только демонизируют Путина и Россию. Скорее всего, мы подошли к такому моменту в мировой истории, когда двигавшийся в одну сторону маятник приостановился, чтобы дать обратный ход.

Россия, начав спецоперацию, спасла Европу от нового Чернобыля
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато россия сергей лавров владимир путин
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