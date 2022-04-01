Добровольцев нет: почему казаки не едут воевать в Донбасс

Месяц назад российское реестровое казачество официально поддержало решение президента России провести специальную операцию на Украине. По этому случаю представители Кубанского казачьего войска даже записали видеообращение. Однако поддержка ограничилась лишь словами и готовностью оказывать помощь мирным гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Молебны да автопробеги

На сегодняшний день в боевых действиях на Украине участвуют исключительно казаки, которые состоят в подразделениях Луганской и Донецкой республик ещё с 2014–2015 года. Ни атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, ни кто-либо из местных командиров пока не отправил своих бойцов для усиления Армии Z.

Это странно для потомков великих воинов, которые сражались за Россию начиная с военных походов XVI века и заканчивая вооружённым конфликтом в Донбассе. Однако от спецоперации на Украине казаки, особенно донские, почему-то увиливают. Они проводят

автопробеги под лозунгом "Своих не бросаем",

турниры по боксу "За наших!",

молебны в войсковом соборе Святого Благоверного князя Александра Невского,

а также многочисленные семинары,

фестивали

и акции,

но не отправку в зону боевых действий хотя бы добровольцев.

Ни контрактников, ни добровольцев

Казаки-контрактники, то есть те, кто заключил контракт с воинскими частями, действительно не могут быть командированы в зону боевых действий.

Основные задачи казаков и других граждан, состоящих в мобилизационном резерве:

"занять место воинских частей, выдвинутых на театр боевых действий,

взять под охрану объекты жизнеобеспечения,

проводить работу по выявлению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вероятного противника".

Однако число казаков-контрактников не так велико и не ясно, почему нет очереди из казаков-добровольцев, как это было, например, всё в том же 2014 году, когда на кадрах с позиций донбасских ополченцев то и дело мелькали кубанки — традиционные головные уборы донских казаков. Напрашивается вывод, что сейчас добровольцев воевать за Россию среди казачества нет, а всё, что из себя сейчас представляют казаки, — это только внешняя атрибутика, никакого отношения к реальности не имеющая.

Однако не стоит думать, что настоящих казаков вообще не осталось. Донские казаки, проживающие на Украине, не забыли про совесть и чтут славную память своих предков. На освобождённых территориях Запорожской области они помогают российским военным следить за порядком в городе и несут круглосуточное дежурство, чтобы защитить гражданское население.

Никто из 16 тысяч

Ситуация с добровольцами вообще вызывает много вопросов. Глава "Союза добровольцев Донбасса" совершает поездки на Украину и даже в зону боевых действий, однако с ним не видно ни одного из его 16 тысяч бойцов. И если группировка Вооружённых сил Российской Федерации пока не нуждается в подкреплении, то вот силам ЛНР и ДНР оно просто жизненно необходимо. Безусловно, за восемь лет военные молодых республик получили колоссальный опыт, но они сейчас сражаются с семидесятитысячной группировкой противника, которая окопалась в хорошо укреплённом районе от Славянска и Северодонецка на севере до Курахово и Алексеевки на юге.

Силы ВСУ и иностранных наёмников, которые также, по слухам, присутствуют в этой агломерации, однозначно будут разгромлены и это только вопрос времени, однако помощь добровольцев из России была бы очень кстати. И дело тут не в каких-то препятствиях или обстоятельствах непреодолимой силы. Приехали же как-то в первый день войны

видеоблогер Алексей Смирнов ("Крупнокалиберный переполох", батальон "Ангел"),

("Крупнокалиберный переполох", батальон "Ангел"), автор одноименного Telegram-канала Владлен Татарский

и некоторые другие добровольцы. И они те немногие, кто сейчас находится в самом центре событий — Мариуполе и помогает проводить спецоперацию по мере возможностей.

А вот "профессиональные" добровольцы Донбасса и красиво одетые казаки почему-то не спешат выполнить свой священный долг, о котором сами говорили по телевизору и в прессе.