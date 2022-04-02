EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Военный эксперт Рожин считает, что лидеры добровольческого движения предпочли уйти в тень

Силовые структуры

Начало военной спецоперации на Украине привело к подъёму в российском обществе. Подавляющая часть россиян поддержала решение президента Путина о проведении операции по защите республик Донбасса и денацификации Украины.

Военный эксперт Рожин считает, что лидеры добровольческого движения предпочли уйти в тень

Несмотря на то, что нынешние события на Украине сопоставимы с событиями Русской весны 2014 года, когда жители ряда областей Незалежной выступили против государственного переворота, в нынешних условиях есть ряд существенных отличий от событий восьмилетней давности. И дело не только в накале вооружённого противостояния, которое затронуло значительную часть территории Украины. Они касаются участия в боевых действиях добровольцев из России.

Согласно социологическим данным "Левада-центра", после начала спецоперации количество россиян, которые считают, что страна движется в правильном направлении, достигло исторического максимума. В то же время это практически не отразилось на реальном количестве добровольцев, желающих помочь армии в деле демилитаризации киевского режима. Многочисленные добровольческие организации, которые объединили тысячи россиян, имеющих опыт ведения боевых действий против ВСУ и которые в 2014–2015 годах стали основой для формирования армий ДНР и ЛНР, сегодня практически отстранились от происходящих на Украине событий.

Отдельно в этом плане стоит выделить казацкие формирования, которые в своё время участвовали во многих крупных сражениях войны на Донбассе. Сейчас же они в лучшем случае занимаются сбором гуманитарной помощи, а то и вовсе отстранились от происходящего.

Многочисленные военные сборы, которые регулярно устраивают казачьи войска, а также их участие в программах обучения под эгидой минобороны, пока что не принесли видимого эффекта. В боевых действиях активно участвуют подразделения Росгвардии из Чечни, однако казачьих батальонов в Донбассе до сих пор не видно.

И здесь справедливо говорить не только о бойцах, но и о многих идеологах Русской весны. Лидеры Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и Андрей Пинчук сейчас в основном заняты раздачей экспертных комментариев. Заместитель главы Всемирного русского народного собора и создатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, по всей видимости, больше озабочен судебной тяжбой с Google, чем процессом денацификации Украины.

О ситуации, возникшей в российском добровольческом движении, потенциалах его роста и взаимодействии с государством рассказал военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, большую роль в привлечении добровольцев должны сыграть СМИ и активная медийная кампания — подобная той, которая была в 2014 году.

"Возможно это связано с тем, что сейчас требуется проведение более активной пропагандистской кампании по привлечению добровольцев. Это задача государства или различных общественных структур, чтобы более широко освещать действия добровольческих структур.

Люди едут, но этот процесс находится в такой информационной тени. С моей точки зрения, необходимо приложить дополнительные усилия для освещения процесса, чтобы он был более наглядным, доступным. Показывать, как воюют добровольцы, какие задачи выполняют, — как это было в 2014 году, когда велось активное освещение такой деятельности", — уверен Борис Рожин.

Именно отсутствие "зова" со стороны государства, отсутствие понимания того, что они нужны для защиты Русского мира, тормозит процесс мобилизации добровольцев.

"В 2014 году, когда ещё не существовало армий ДНР и ЛНР, когда российская армия не воевала, добровольцы из России находились на переднем крае. Они были в фокусе внимания, был большой интерес, освещение в центральных СМИ. А сейчас даже если они поехали, они находятся в огромном медийном потоке и их роль уже не является центральной — они могут быть на второстепенном направлении, заниматься охраной тыловых коммуникаций. Иногда банально не хватает военкоров, чтобы освещать всё", — считает эксперт.

Эксперт уверен, что на данном этапе есть все основания полагать, что в случае острой необходимости приток русских пассионариев, желающих бороться с украинским национализмом, можно очень быстро нарастить. И в этом основная роль может принадлежать и государству, и тем добровольческим объединениям, которые были созданы в течение последних лет.

"Возможно, если будет принято решение об интенсификации процесса, этот аспект добровольческого движения будет нужно подсвечивать. Почему этим не занимается тот же Малофеев, который финансировал ополчение или руководство СДД — я не могу сказать, возможно, мы просто этого не видим. Когда весь процесс находится под управлением государства, естественно, приоритет остаётся за государством и официальными структурами. Возможно, руководство СДД и тот же Малофеев не видят необходимости в своей активности в медийной сфере или просто не хотят себя выпячивать в текущих условиях. Естественно, их роль сейчас не такая, как была восемь лет назад.

Тем не менее многие люди уже вернулись:

  • Борис Литвинов — глава Компартии ДНР — занимается гуманитаркой,
  • первый народный губернатор Донецка Павел Губарев — воевал под Киевом,
  • командир "Пятнашки" Абхаз вновь командует своим подразделением.

Часть этих людей вернулась — кто-то рядовым, кто-то гуманитарщиком, кто-то командует батальоном. В новых условиях каждый находит себя в этих новых обстоятельствах по-своему", — подчеркивает Рожин.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс украина андрей пинчук
Sberbank
Новости
Президент Литвы Науседа заявил, что страна полностью отказалась от газа из РФ
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Максим Галкин ответил Собчак на "разоблачение" своего отца
Комаровский показал специально обученных на Украине уток
Моравецкий заявил, что Польша не поддастся на шантаж России по газу
Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты
Польша признала эффективность российской экономики
По требованию Зеленского США ищут для Киева советские танки
Кива: генерал-майор СБУ собирался сбежать по поддельным документам
Популярное
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.

Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Политика. Новости и аналитика
Роддом не бомбили: знаменитая "роженица" из Мариуполя разоблачила фейк Киева
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская
Военные новости
ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе — инсайд
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?
Экономика и бизнес
Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?
Последние материалы
Роскомнадзор: мер против YouTube не будет, если хостинг выполнит все требования
Дерипаска объяснил, ждать ли завершения спецоперации на Украине
Максим Галкин ответил Собчак на "разоблачение" своего отца
Комаровский показал специально обученных на Украине уток
Моравецкий заявил, что Польша не поддастся на шантаж России по газу
Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты
Польша признала эффективность российской экономики
По требованию Зеленского США ищут для Киева советские танки
Кива: генерал-майор СБУ собирался сбежать по поддельным документам
В Новосибирске наложили ограничения на согласованную акцию для детей-аутистов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников