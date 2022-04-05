Запад готовил биологическую атаку на РФ руками украинцев

История с производством биологического оружия на Украине в лабораториях США, которые строились там с 2005 года, обрастает всё новыми подробностями по мере того, как российская сторона обнаруживает всё больше документов по данной теме.

Так, стало известно, что украинское предприятие "Мотор Сич" делало запрос по поводу возможности оснастить турецкие беспилотники Bayraktar распылителями аэрозолей.

Соответствующие документы были опубликованы Министерством обороны РФ, а начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, комментируя данную ситуацию, подчеркнул:

"Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров".

Учитывая тот факт, что дальность полёта турецких беспилотников составляет около 300 километров, речь могла идти о программе распыления биологического оружия на территории РФ.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Красов, говоря об опубликованных документах по БПЛА и аэрозольных распылителях, отметил:

"Представленные документы лишний раз подтвердили, что на территории Украины велись секретные биологические разработки, которые финансировались Западом… Напомню, судя по документам, которые удалось получить во время спецоперации, число биологических лабораторий планировалось — при поддержке США — увеличить до 30 по всей Украине. И теперь мы знаем, сколь серьёзную роль сыграли Соединённые Штаты и их союзники из НАТО и Евросоюза в подготовке биологической программы Украины".

При этом аналогичные исследования, как оказалось, велись и непосредственно в Штатах. В частности, Игорь Кириллов отметил:

"Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции "бесконтактной войны". Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний".

И в принципе ничего особо невозможного в производстве и установке такой техники на беспилотники нет. Единственное, что могло бы остановить США от такого ведения боевых действий, — это международные соглашения и элементарная этика.

Но и с тем, и с другим у Вашингтона весьма своеобразные отношения, о чём чуть ниже.

Пока же стоит напомнить, что ещё в 2018 году в Штатах разрабатывалась программа Insect Allies, или "Насекомые-союзники". Официальной её целью было "повышение устойчивости сельскохозяйственных культур путём использования "полезных вирусов", распространять которые планируется с помощью насекомых".

И очень характерно, что этот проект разрабатывался не под эгидой министерства сельского хозяйства Штатов, а под руководством управления перспективных исследовательских проектов минобороны США, той самой DARPA.

И здесь вполне логичен вопрос, а что мешает при обкатанной технологии заменить "полезные вирусы" на "вредные" и запускать насекомых не на кукурузные поля, как было заявлено в официальных целях исследования, а на территорию "потенциального противника".

К слову, тогда, в 2018-м, эта программа подверглась критике не только со стороны России, но также от европейских учёных, которые издали статью с весьма говорящим названием "Исследование в области сельского хозяйства или новая система биологического оружия".

Ну а возвращаясь к теме биолабораторий на Украине, стоит напомнить, что ещё в начале марта этого года, когда в ходе специальной операции России наши вооружённые силы стали приближаться к районам расположения американских биологических комплексов, их руководство стало экстренно уничтожать все компрометирующие материалы.

О биологических комплексах и о том, что в них ведутся далеко не всегда этичные и безопасные разработки, было известно уже давно. Эти лаборатории, стоит напомнить, в массе своей курируются такой структурой при минобороны Штатов, как DTRA, или "Агентство по сокращению военной угрозы". И в целом такая связь комплексов именно с Пентагоном никогда особо и не скрывалась.

Первым крупным скандалом, связанным с этими лабораториями, стало заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе по поводу испытаний в центре имени Лугара под Тбилиси, в результате которых в 2015 году погибло более 70 человек.

Официально там под эгидой DTRA проверяли "новый препарат для лечения гепатита C". Но что это за "термоядерный" препарат такой, от которого люди не лечились, а умирали, остаётся тайной до сих пор.

Затем уже в СМИ стали куда более пристально смотреть на вспышки странных, в смысле, редких и не характерных для данной местности, заболеваний, которые возникали именно в районах, граничащих с территорий американских биологических комплексов.

Украина в этом смысле отличилась особо. Были там и вспышки холеры, и ботулизма, и корь. И даже некий "атипичный грипп", который до всякого "ковида" был сопряжён с крайне острой и часто летальной пневмонией.

Ещё весной 2020 года кандидат биологических наук, полковник медицинской службы Михаил Супотницкий заявлял:

"Идёт, прежде всего, разведка будущего театра военных действий, отбор штаммов, которые хорошо приспособлены, адаптированы к этим условиям. И отбор штаммов, которые могут быть использованы в условиях вакцинации или, допустим, антибиотикотерапии. Потому что это природные штаммы, прошедшие селекцию в течение миллионов лет. Я думаю, что там, в американских биолабораториях, идёт разработка новых подходов по созданию принципиально новых биологически поражающих агентов для биологического оружия нового поколения".

И тогда это в целом ни у кого не вызывало никакой бурной реакции. Просто данные о биолабораториях на Украине спешно удалялись из публичного доступа.

Однако теперь появившиеся документы ясно указывают именно на биооружие и на готовность его применить невзирая на Женевский протокол и Конвенцию о биологическом оружии, принятые в США ещё в 1973–1975 годах. Что, впрочем, логично.

Официально применять биооружие должны были совсем не американские военные, а именно украинцы, которых, как показывают нынешние события, нашим "западным партнёрам" не жалко от слова "совсем".

Наша "прогрессивная общественность" выступила во вполне ожидаемом жанре: "Этого не может быть, это все паранойя Кремля. И вообще американцы совсем не такие, чтобы кого-то массово чем-то инфицировать".

На самом деле очень даже такие. И биологические эксперименты на людях в США шли только в путь ещё в прошлом веке. Собственно, начало разработок биологического оружия в Штатах было инициировано президентом Рузвельтом в 1949 году. И официально эти разработки длились до начала-середины 70-х.

В этом смысле крайне показательна программа исследования сифилиса в Таскиги, которая даже не была военной, но ясно показывает, насколько в США "не такие".

Суть эксперимента была в заражении сифилисом ничего не подозревающих афроамериканцев. На минуточку, граждан США. С 1932-го по 1972-й служба общественного здравоохранения Штатов наблюдала за группой из 600 человек, больных сифилисом. Характерно, что 200 из них были специально и без их ведома заражены. Их не лечили и, более того, не ставили им данный диагноз. А наблюдали, как болезнь "проявляется на всех стадиях".

В 1972 году эксперимент был свёрнут только после утечки данных в прессу. Если бы утечки не было, то кто знает, сколько ещё продолжалась бы эта программа и сколько ещё человек умерло бы от подобных экспериментов.

Ещё раз стоит повториться, речь шла об американских гражданах. Ну а если "добрые" американские учёные и чиновники так экспериментируют на своих, то что говорить про граждан других государств?

Подтверждается это и словами экс-советника генсека ООН Кофи Аннана, бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, который на днях заявил:

"Выяснилось, что накопленные промышленные объёмы самых опасных бактерий и вирусов велики. Было уничтожено более 400 ёмкостей. А ёмкости в микробиологическом производстве — это порядка ста литров. То есть сто литров концентрата лептоспироза (острая инфекционная болезнь), чумы, туляремии, сибирской язвы и холеры. Это самые опасные патогены в мире. Смертность при их применении превышает 50%".

Не стоит забывать и о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, сказанных ей в начале марта по поводу всего этого "биолабораторного хозяйства". Она, стоит напомнить, высказалась следующим образом:

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся".

В общем на момент 2022 года практически всё необходимое для биологической атаки по России у наших "западных партнёров" уже было.

был опасный биологический материал (в абсолютно безумных количествах, которое исчислялось сотнями литров);

были беспилотники в качестве средств доставки;

есть практические наработки с биологическими агентами переноски опасных заболеваний;

испытания на людях с летальных исходом, как оказалось, уже проводились на территории стран, непосредственно граничащих с Россией.

Есть мнение, что им не хватило совсем немного времени. И это не может не радовать.